Avalanche (AVAX)

AVAX 110 gündür sıkışık aralıkta işlem görüyor, $10.50 üstü kırılımda hedef $15 olabilir

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚀 AVAX 110 gündür $8-10.5 aralığında hareket ediyor ve $10.50 üstü kırılım yönü belirleyecek.
  • 📊 Yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteren staking oranı %44.66 ile oldukça yüksek.
  • 🔑 Kritik seviye $10.20, üstü kapanışlarda $12.80 ve $15 dirençleri gündeme gelebilir. $AVAX’ta teknik sıkışma çözülmek üzere.
  • 🧩 En önemli nokta: Kırılım ya da retest sonrası hareket, trendin kaderini tayin edecek.
Avalanche (AVAX) piyasasında son haftalarda belirgin bir yön bulmak zorlaşırken, fiyat 110 günü aşkın süredir dar bir aralıkta işlem görüyor. Coin’in güncel fiyatı yaklaşık $9.28 seviyesinde ve bu, 24 saatlik grafikte $9.17 ile $9.47 arasında sıkışık bir bant oluşmasına neden oluyor. Piyasa değerinin kabaca 4 milyar dolarda kalması ve fiyat hareketinin sönük olması, kripto yatırımcılarının dikkatinin teknik yapıya kaymasına yol açtı.

İçindekiler
1 Staking Oranlarında Artış ve Uzun Vadeli Beklenti
2 Dar Bantta Teknik Sıkışma: Hangi Seviyeler Kritik?
3 Düşen Takoz ve Sıkışan Formasyon
4 Destek ve Dirençler: Son Durum

Staking Oranlarında Artış ve Uzun Vadeli Beklenti

Avalanche ağındaki staking verileri, yatırımcıların kısa vade yerine daha çok uzun vadeli hareketleri tercih ettiğini ortaya koydu. Kripto analisti Nazoku, Avalanche-2 native arzının %44.66’sının şu anda staking’de tutulduğunu vurguladı. Bu oran, toplam coin arzının neredeyse yarısının satılmak için borsalara aktarılmak yerine ağ üzerinde kilitli olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Staking, yatırımcıların sahip oldukları kripto paraları belirli bir ağda kilitleyerek, ağ güvenliğine katkı sağladıkları ve bunun karşılığında ödül aldıkları bir süreçtir. Bu yöntem hem ek gelir imkanı sunar hem de piyasadaki arzın bir kısmının borsalara çıkmasını engelleyerek fiyat üzerindeki satış baskısını azaltabilir.

Öte yandan, Haziran ve Temmuz aylarında ciddi miktarda AVAX’ın staking’ten çıkarılması bekleniyor. Analistlere göre, bu duruma rağmen arzın önemli kısmının halen ağda kilitli olması yatırımcıların güvenini gösteriyor; fakat çözülmeler fiyat oynaklığını artırabilir.

Dar Bantta Teknik Sıkışma: Hangi Seviyeler Kritik?

AVAX fiyatı 110 gündür $8-9 ile $10.3-10.5 bandı arasında dalgalanıyor. Teknik analizde, bu üst bandın aşılması halinde fiyatın hızlıca $14.5-15 bölgesine doğru hareket edebileceği öngörülüyor. Crypto With Gopal isimli analist, 4 saatlik grafikte AVAX’ın “düşen takoz” formasyonu oluşturduğunu belirtti; bu yapı, belirli bir trend çizgisinin sıklaşması anlamına geliyor ve genellikle yukarı yönlü bir kırılım gerçekleşirse yükselişin önünü açabiliyor.

Grafik uzmanı ChiefraFba, “$10.3-$10.5 seviyesinin net bir biçimde aşılması, fiyatı %40-45 yukarı taşıyabilir ve $14.5-15 seviyelerini yeniden gündeme getirebilir” görüşünü paylaştı.

Ancak fiyat henüz bu üst sınırın üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Bu nedenle kısa vadede yatırımcılar özellikle $10.20 seviyesini yakından izliyor. ChiefraT’nin analizine göre, bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması halinde ilk etapta $11.50 ve $12.80 seviyeleri hedeflenebilir.

SeviyeAçıklama
$8-9Ana destek bölgesi
$10.20Kısa vadeli direnç ve kritik seviye
$10.30-10.50Uzun süredir geçilemeyen ana direnç
$11.50–$12.80Orta vadeli hedefler
$14.50–$15Kırılım sonrası üst hedef

Düşen Takoz ve Sıkışan Formasyon

AVAX’ın teknik analizinde öne çıkan “düşen takoz” formasyonu, fiyatın alt ve üst trend çizgileri arasında giderek sıkıştığını gösteriyor. Alıcıların üst direnç hattını zorlama çabası dikkat çekerken, eğer bu yapı yukarı kırılırsa AVAX’ın önce $10.20’yi, ardından daha yüksek seviyeleri test etme olasılığı artacak.

Aksi durumda, fiyatın aşağı yönlü hareket etmesi halinde $9.00 seviyesi yeniden gündeme gelebilir ve bu durumda yatırımcıların bir kez daha ana destek hattını savunması gerekecek.

Destek ve Dirençler: Son Durum

Teknik olarak AVAX’ın sıkışık aralıktan çıkması, önümüzdeki hareketin yönünü belirleyecek. $10.20 ve sonrasında $10.50 üzerindeki kalıcı işlemler, alıcıların kontrolü yeniden ele alması anlamına gelecek. Olası bir yukarı kırılımda; önce $11.50 ve $12.80, sonraki aşamada ise $14.50–$15 seviyeleri önemli hedefler olacaktır. Buna karşın, fiyatın $9.00 altına gerilemesi düşüş senaryosunun yeniden gündeme gelmesine neden olabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
