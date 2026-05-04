Avalanche fiyatında 2026’da 18,10 dolar hedefi, güçlü dalgalanma sürüyor

Avalanche (AVAX), kripto para piyasasının dalgalı yapısında bu yıl önemli fiyat değişimleri yaşadı. Son aylarda, bölgesel belirsizlikler ve genel piyasa değerindeki düşüşün etkisiyle AVAX’ın fiyatı dalgalı seyretti. Kripto para ekosisteminde Ethereum’a alternatif olarak geliştirilen Avalanche, hızlı ve düşük maliyetli işlem yapısı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Ekibinin başında bilgisayar bilimci Emin Gün Sirer bulunan Avalanche’ın ana ağı, 2020 yılı ortasında faaliyete geçtiğinden bu yana önemli teknolojik yeniliklerle öne çıkıyor.

Güncel veriler ve piyasa hareketleri

CryptoAppsy verilerine göre Avalanche fiyatı 9,25 dolar seviyesinde bulunuyor. AVAX’ın piyasa değeri yaklaşık 3,99 milyar dolar, 24 saatlik işlem hacmi ise yaklaşık 193,75 milyon dolar düzeyinde. Dolaşımdaki toplam AVAX adedi 431,77 milyon. Coin’in şimdiye kadar gördüğü en yüksek fiyat 146,22 dolar ile Kasım 2021’e, en düşük değeriyse 2,79 dolar ile Aralık 2020’ye ait. Son 24 saatte fiyat 9,00–9,35 dolar bandında hareket etti.

Teknik verilere bakıldığında, 30 günlük fiyat oynaklığı %2,2 düzeyinde ve göreli olarak orta seviyede seyretti. Kısa vadeli basit ve üssel hareketli ortalamalarda alış sinyalleri ağırlıktayken, uzun vadeli ortalamalarda satış öne çıkıyor. 50 günlük SMA 9,30 dolar, 200 günlük SMA ise 12,25 dolar. RSI göstergesi de “nötr” sinyal veriyor.

4 saatlik grafikte AVAX, son 12 saatte bir miktar volatilite göstererek 9,38 dolara kadar yükseldi. Direnç noktası olarak 9,52 dolar seviyesi işaret ediliyor. Kısa vadede yukarı yönlü ivme dikkat çekse de piyasa duyarlılığının nötr seviyede olduğu aktarılıyor.

Fiyat tahmini ve gelecek beklentisi

Analistlere göre AVAX fiyatında, önümüzdeki dönemde istikrarlı bir yükseliş bekleniyor. 2026 yılına ilişkin fiyat tahmini en yüksek 18,10 dolar, ortalama 12,89 dolar ve en düşük 7,00 dolar şeklinde. 2027’de fiyatın 20,49–24,76 dolar arasında, ortalama ise 22,21 dolar olması öngörülüyor. 2028 yılında tahmin edilen bant 29,97–35,18 dolar; ortalama fiyat 30,82 dolar. Uzun vadede, 2031 öngörüsü, fiyatın 95,99–109,93 dolar aralığında olacağı ve ortalama 99,25 dolar seviyesine ulaşacağı yönünde.

Öngörüler, “Avalanche uzun vadede daha yüksek fiyatlara ulaşabilir. Ancak ani piyasa düşüşleri veya olumsuz regülasyonlar bu eğilimi tersine çevirebilir” değerlendirmesiyle paylaşıldı.

Bazı platformlarda 2026 için daha temkinli rakamlar dikkat çekiyor. Örneğin, Coincodex AVAX’ın 2026’da 7,64 dolar civarına kadar düşebileceğini belirtirken, Gate.com 9,29 dolar dolaylarını öngörüyor. Uzmanlar, 2029 yılında AVAX’ın 43,55–52,03 dolar aralığında işlem göreceğini, 2032’de ise en yüksek seviyenin 164,64 dolar olabileceğini ifade ediyor.

Son gelişmeler ve ağ entegrasyonları

Avalanche ağındaki önemli bir gelişme ise Visa’nın stablecoin ödeme ağını Avalanche’a entegre etmesi oldu. Bu hamleyle AVAX, Visa ortakları için bir ödeme altyapısı olarak öne çıkarken, ağdaki işlem hacmi ve stablecoin akışı potansiyel olarak artabilir. Uzmanlar, bu entegrasyonun AVAX talebine olumlu etki edebileceğini belirtiyor.

Geçmiş performans verilerine bakıldığında, AVAX Ekim 2021’de ilk 10 kripto paradan biri oldu ve 146,22 doları gördü. Mart 2024’te 60 doları aşan fiyat, sonraki aylarda 20 doların altına geriledi. Sonrasında fiyat 18–30 dolar bandında dalgalandı. 2026 başında ise 9 dolar seviyesine kadar bir geri çekilmeden söz ediliyor.