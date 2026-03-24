Avalanche (AVAX) Fiyatında Trend Dönüşü Sinyali: Destek Bölgelerinden Toparlanma Umudu

Avalanche’ın (AVAX) fiyatında, son günlerde önemli destek seviyelerinde görülen dayanıklılık ve kısa vadeli toparlanma emareleri, yatırımcıların dikkatini yeniden çekiyor. 9,52 dolar civarında işlem gören AVAX, son 24 saatte yüzde 4,7 oranında kazanç sağlamış durumda. Piyasanın bu fiyat seviyesinde tutunması, olası bir yukarı yönlü hareket için beklentileri artırıyor.

Teknik Analiz: Trend Çizgisi Kırılımı ve Toparlanma Sinyalleri

Teknik açıdan bakıldığında, AVAX’ın kısa zaman diliminde yaşadığı düşen trend çizgisi kırılımı, kısa vadede yönün değişebileceğinin işareti olarak görülüyor. Analist Behdark tarafından paylaşılan grafikte, düzeltme sürecinin tamamlandığı ve toparlanma aşamasının başladığı belirtiliyor. Çıkış bölgesinin ardından fiyatın ilk etapta 10,37 dolar direncini, ardından ise 11,15 dolar seviyesini hedefleyebileceği öngörülüyor.

Geri çekilmelerde ise 9,20–9,00 dolar aralığı, mevcut piyasa yapısı korunduğu sürece yeniden alım yapmak isteyenler için dikkatle izleniyor. Buna karşılık, fiyatın 8,45 doların altına inmesi durumunda, toparlanma beklentisinin zayıflayacağı ve düşüş eğiliminin süreceği vurgulanıyor.

Wyckoff Modeli: Birikim Aşaması Güçleniyor

Piyasadaki toparlanma senaryosunu destekleyen başka bir analizde Brilliantpanicc, AVAX’ın fiyat hareketini Wyckoff metoduna göre değerlendiriyor. Bu modele göre fiyat, dağılım döneminden çıkarak 9,50–8,00 dolar arasında bir birikim aşamasına geçmiş görünüyor. Ardından yükselişin temelini oluşturabilecek bu süreçte satış baskısının azaldığı, alıcıların ise talebinin arttığı ifade ediliyor.

Brilliantpanicc’ın analizinde, AVAX fiyatının birikim evresinin sonuna yaklaşarak yeni bir yukarı yönlü hareket için hazırlık yaptığı öne sürülüyor.

Bu aşamanın tamamlanmasıyla, fiyatın daha güçlü bir ivme ile yükselmesi bekleniyor. Mevcut yapı, devam eden bir gerilemeden çok toparlanmanın ilk sinyallerini veriyor.

Makro Görünüm ve Piyasa Tablosu

Uzun vadeli bakış açısıyla öne çıkan diğer bir değerlendirmede Vuori Trading, AVAX’ın 3 milyar dolar ile 4 milyar dolar aralığında istikrarlı şekilde taban oluşturduğunu gösteriyor. 1.600 günü aşan bu konsolidasyon süreci, fiyatın bu bölgede güçlü destek bulduğunu ortaya koyuyor.

Vuori Trading’in Fibonacci temelli tahminlerine göre AVAX’ın ileri vadede 57 milyar dolar ve 164 milyar dolar gibi yüksek piyasa değeri hedeflerine ulaşma potansiyeli bulunuyor. Bu projeksiyonlar uzun vadeli olmasına karşın, mevcut durumda fiyat hareketinin kalıcı bir taban oluşturduğu gözlemleniyor.

Düzenleyici Gelişmeler ve Temel Dinamikler

Temel tarafta ise Avalanche platformunun son dönemde düzenleyici tartışmalarda “dijital emtia” başlığı altında gündeme gelmesi dikkat çekiyor. Resmî Avalanche hesabının aktardığına göre, AVAX’ın Bitcoin ve Ethereum gibi varlıklarla birlikte emtia olarak değerlendirilmesi, uzun vadede kurumsal ilgiyi artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Avalanche’ın açıklamasında, bu tanımlamanın henüz doğrudan fiyata etki etmediği, ancak piyasa güvenini ve kurumsal yaklaşımı olumlu etkileyebileceği belirtiliyor.

Likidite Bölgeleri ve Kritik Seviyeler

Güncel fiyat hareketlerinde 8,80 dolar bölgesi güçlü bir alıcı tabanı oluştururken, bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde düşük likiditeli alanlara doğru yeni hareketlerin oluşabileceği ifade ediliyor. Öte yandan, 9,70–9,80 dolar arasındaki arz bölgesine yaklaştıkça volatilitenin artabileceği ve fiyatın daha keskin dalgalanabileceği öngörülüyor.

Piyasa Algısı ve Geleceğe Bakış

AVAX piyasası, son gelişmelerle birlikte sert düşüş baskısından uzaklaşmaya ve toparlanma belirtileri göstermeye başladı. Trend çizgisi üzerinde gelen kırılım ve yükselen dip formasyonu, alıcıların piyasada daha etkili olmaya başladığına işaret ediyor.

Yine de, bu yükselişin teyidi için fiyatın temel direnç noktalarını aşması ve mevcut momentumu devam ettirmesi gerekiyor. Şu aşamada piyasa eğilimi temkinli bir iyimserlik taşırken, daha güçlü bir dönüş için doğrulama bekleniyor.