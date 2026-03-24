Kripto Paralarda Son Durum, Önemli Gelişmeler ve Beklentiler

NYSE 7/24 kripto tabanlı hisse senedi işlemlerini başlatmak için bugün yeni ortaklığını açıkladı. Ethereum en büyük halka açık ağ olsa da Solana ve Ripple gibi alternatiflerin de yakın gelecekte entegre şekilde hizmet vermesi bekleniyor. Tokenizasyon için 2028 hedefi trilyon dolarlık pazar büyüklüğü. Peki son saatlerde başka hangi gelişmeler yaşandı?

Kripto Paralarda Son Gelişmeler

Powell geçen hafta beklendiği gibi şahin duruş sergiledi ancak piyasalar İran ile anlaşma potansiyeli nedeniyle buradaki korkudan kurtuluyor. Dün 167,2 milyon dolarlık giriş gören BTC ETF ürünleri Trump’ın risk piyasalarını ayağa kaldırmak için yaptığı açıklamalardan etkilenmiş görünüyor.

Strategy geçen hafta 1.031 BTC daha aldığını duyurdu ve 42 milyon dolarlık yeni finansman hamlesini duyurdu. Şirketin rezervi 762 bin BTC’ye yükselse de önümüzdeki dönemde on milyarlarca dolarlık daha alım yapacak.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kripto para vergi tasarısı bugün Genel Kurul gündemine bugün geliyor. Henüz bu konu gündeme alınmadı, yazı hazırlandığı sırada Kars MV konuşuyor.

Eğer maddelerde revize olmaz ve bu haliyle kabul edilirse Mayıs ayı başı itibariyle kripto işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi uygulanacak. Bu vergi yerel borsaları kullananlar için ilk ve tek vergi olacak ayrıca ödeme sorumluluğu borsalarda olacağından kullanıcılara yansıtılmama ihtimali de var. Ancak global borsaları kullananlar banka hesaplarına çekim yaptıklarında %15-40 arasında değişen gelir vergisi ödeyecek. Yasa bu yıl çıkacağından 2026 yılındaki çekimler de vergilendirilecek.

Ekonomi, İran ve Diğer Gelişmeler

Miran bile faiz artırımlarının gerekebileceğinden bahseder hale geldi. Bu yıl 1 faiz indirimi yapması beklenen Fed için indirimi önümüzdeki yıla ötelenirken artırım ihtimali bile artık masada. JPM ve birçok şirket petrol fiyatının uzun süre yüksek seviyelerde kalmasının enflasyonu körükleyeceğini düşünüyor. JPM bu senaryoda borsada çift haneli düşüş öngörüyor.

Trump dün piyasaları rahatlatan açıklamalar yapsa da birkaç saat sonra İran görüşme iddialarını hemen yalanladı. ABD bölgeye deniz piyadesi gönderme fikrinden vazgeçmedi ve Trump anlaşmaya 5 gün şans verdi. Cuma günü büyük bir kırılma görebiliriz ve bu beklenti Cuma gününe kadar yatırımcıları temkinli olmaya itebilir.

Avrupa Merkez Bankası için 75bp faiz artışı piyasa tarafından fiyatlandı. Bu yıl faizler 3 kez artırılabilir. Enerji fiyatındaki artış Avrupa’yı fazlasıyla etkiledi. Ayrıca boğazın uzun süre kapalı kalması gübre gibi kalemlerde yaşanacak arz kıtlığı nedeniyle gıda enflasyonunu da hortlatabilir.