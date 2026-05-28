XRP Binance whale perakende spread oranı mayıs 2024 dip seviyesini yeniden test etti

Binance’te XRP işlemlerine ilişkin zincir üzeri veriler, büyük yatırımcılara (whale) ve küçük yatırımcılara (perakende) ait çıkışlar arasındaki farkın önemli ölçüde daraldığını gösterdi. Son verilere göre, Binance üzerinde whale ve perakende çıkışları arasındaki spread oranı yüzde 88,3’e gerileyerek Mayıs 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Üstelik bu seviye aynı ay içinde ikinci kez test edildi.

Whale ve perakende spread oranı neyi gösteriyor?

Bu oran, blok zinciri veri analiz şirketi CryptoQuant tarafından izlenen ve 10.000 XRP üzerindeki büyük çıkışlar ile daha küçük miktarlardaki perakende çıkışlar arasındaki farkı temel alıyor. Whale hakimiyet oranı ile perakende hakimiyet oranı arasındaki bu fark, platformdan çekilen XRP’lerde ağırlığın kimde olduğunu gösteriyor.

Mini sözlük: Whale, kripto piyasalarında hacimli işlemler yapan büyük yatırımcılara verilen isimdir. Perakende ise görece küçük miktarlarla işlem yapan yatırımcıları tanımlar. Spread, iki grup arasındaki oran farkını ifade eder.

Spread’in gerilemesi, doğrudan küçük yatırımcıların öne geçtiği anlamına gelmiyor. Büyük hesaplar (whale) ağırlıklarını korurken, aradaki güç farkı son dönemde daha sınırlı hale geldi. Yapıdaki bu değişim, kontrolün el değiştirdiği değil, dengenin yeniden kurulduğu bir sürece işaret ediyor.

Verilerin anlamı ve tekrar eden dip seviyesi

Zincir üzerindeki bir göstergenin tek bir kez dip yapması, analistlere göre zaman zaman görmezden gelinebilir. Ancak aynı seviye tekrarlandığında, bu bir tesadüften öte örüntü olarak öne çıkıyor. CryptoQuant analistlerinden Amr Taha tarafından aktarılan son verilere göre, yüzde 88,3 seviyesi Mayıs 2024’te iki kez görüldü. Bu durum, artık spread için yeni bir taban oluştuğu anlamına geliyor.

Analist Amr Taha, “Tek seferlik düşüşler çoğu zaman dikkat çekmez, ancak aynı tabana iki kez inildiğinde, bu rakamın gürültüden ziyade yeni bir yapının sinyalini verdiğini gösteriyor,” ifadesini kullandı.

Analiz edilen gösterge, Binance’ten çıkan XRP’leri baz alıyor; yani borsaya gelen (inflow) değil, çekilen (outflow) kripto varlıkları izliyor. Bu detay, verinin borsa üzerindeki olası satış baskısı ya da fiyat yönü hakkında doğrudan bir sinyal üretmediği anlamına geliyor. Yapılan ölçüm, aslında para çekişlerinde ağırlığın kimde olduğunu yansıtıyor.

XRP likiditesi ve değişen çıkarım

Binance platformunda XRP çıkışlarında whale’lar hâlâ açık ara baskın durumda. Perakende işlemler ise önceki fazlara kıyasla görece daha etkin hale geldi. Buna rağmen genel ağırlık hâlâ büyük yatırımcılarda.

Son tablo, Binance’in XRP metriğinde uzun süredir gözlenen bir dönüşümle uyumlu. Yakın dönemde, XRP’nin 30 günlük likidite endeksi borsada 0,043 değerine kadar gerileyerek Ocak 2020 seviyelerine indi. O dönemde XRP’nin fiyatı 1,34 dolar civarındaydı. Hem emir defterlerindeki derinliğin azalması hem de çekilişlerin yapısı arasında doğrudan bir ilişki bulunabileceği değerlendiriliyor.

Gösterge Mayıs 2024 Önceki Yıllar Whale vs Perakende Spread (%) 88,3 90-95 30 Günlük Likidite Endeksi 0,043 Ocak 2020: 0,043 XRP Fiyatı (USD) 1,34 Ocak 2020: 1,34

Bütün bu değişimler doğrudan alım ya da satım sinyali şeklinde algılanmamalı. Veri, yapısal dönüşümü ortaya koymak için kullanılıyor; yön ve nedenler konusunda ise belirsizlik sürüyor. Ancak XRP’nin Binance üzerindeki para akış profili, geçmişteki geniş spread dönemlerine kıyasla daha tek taraflı ilerliyor.