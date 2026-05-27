XRP perpetual sözleşme hacmi Binance’de spot işlem temposunu fersah fersah aştı

XRP vadeli işlem sözleşmelerinde Binance üzerindeki hareketlilik son günlerde dikkat çekici biçimde arttı. CryptoQuant tarafından paylaşılan verilere göre, spot piyasadaki sakinliğe rağmen, sürekli vadeli işlemlerde hacim ve dengesizlik belirgin bir şekilde yükseldi. Bu tablo, XRP yatırımcılarının kısa vadede daha agresif pozisyonlar aldığına işaret ediyor.

Vadeli işlemlerde yoğunluk artışa geçti

On-chain analiz platformu CryptoQuant, Binance’de XRP perpetual sözleşmelerinin işlem hacmi dengesizliğinin 0,54 seviyesine çıktığını raporladı. Bu değerin, XRP’nin vadeli piyasadaki aktivitesinin son dönemlerde alışılmış düzeyin üzerine taşındığını gösterdiği belirtildi. Fiyat ise izlenen süreçte genellikle 1,34 ile 1,45 dolar arasında dalgalandı.

Veriler, özellikle 30 günlük ortalama üzerinden hesaplanan Z-Score değerinin 0,95 seviyesine ilerlediğini gösteriyor. Bu, mevcut piyasa davranışının kendi 30 günlük ortalamasına kıyasla neredeyse bir standart sapma yukarıda gerçekleştiğine işaret ediyor.

CryptoQuant analizinde, “Z-Score’daki bu sıçrama, Binance’de XRP perpetual işlem hacimlerinin, spot piyasadakinden çok daha yüksek seyrettiğine ve momentumun arttığına işaret ediyor,” yorumu yer aldı.

Mini sözlük: Z-Score, bir değerin belirli bir zaman dilimindeki ortalamasına göre ne kadar sapma gösterdiğini ölçen istatistiksel bir gösterge. Kripto piyasalarında, hacim ya da fiyat gibi metriklerdeki olağandışı hareketleri saptamak için kullanılır.

Spot ve vadeli fiyatlar arasında ayrışma öne çıkıyor

Spot piyasada işlem gören XRP fiyatındaki sakinlikle birlikte, vadeli işlemlerdeki bu canlanma, iki piyasa arasında bir ayrışmaya işaret ediyor. Trader’ların kısa vadede kaldıraçlı pozisyonlar açtıkları, fakat bunun fiyat hareketine güçlü şekilde yansımadığı görülüyor. Özellikle perpetual (sürekli) sözleşmelerin hacmi, spot hacimden net biçimde yüksek seyretti.

Piyasa İşlem Aralığı (USD) Hacim Dengesizliği Z-Score Spot 1,34–1,45 Düşük Yatay Perpetual 1,34–1,45 0,54 0,95

CryptoQuant’ın hızlı bakış notuna göre, Z-Score değeri 1’e yaklaştıkça momentum sinyalinin güçlendiği kabul ediliyor. Son okumada bu değer 0,95 seviyesindeydi ve ivmenin devam etmesi halinde bu kritik eşiğin aşılabileceği belirtiliyor.

Piyasa nereye evrilecek?

İlgili göstergeler, Binance üzerinde XRP perpetual sözleşmelere olan ilgide ciddi bir artış olduğunu ortaya koysa da, bu hareketlenmenin yönüne dair net bir sinyal üretmiyor. Vadeli işlem kontratlarına yoğunlaşan trader’lar hem alım hem de satım yönünde pozisyon alabiliyor. Yani hacimdeki yükseliş tek başına yükseliş veya düşüş sinyali sayılmıyor.

Ancak, geçmiş haftalarda XRP’nin Binance likidite endeksinin 0,043 seviyesine gerileyerek son beş yılın en düşük düzeyine indiği rapor edildi. Yani emir defterinde derinliğin azalması halinde, perpetual hacmindeki böyle bir artış fiyat dalgalanmalarını daha da belirgin hale getirebiliyor.

Sonuç olarak, XRP fiyatı uzun süre 1,34–1,45 dolar bandında kalmış görünse de, Binance’deki perpetual işlemler bu durağanlığa karşı farklı bir hikaye sunuyor. Grafiklerin gösterdiği üzere, birkaç yeni seansta hacimdeki trend yukarı yönlü ivmeyi sürdürebilir.