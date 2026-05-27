Charles Hoskinson: XRP’nin DeFi hamlesi Ethereum’a 2027’ye kadar fark atabilir

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, kripto dünyasında yeni bir tartışmayı başlattı. Geçmişte eleştirel tutumuyla öne çıkan Hoskinson, bu kez XRP ekosistemi hakkındaki olumlu sözleriyle dikkat çekti. Ethereum ve önde gelen stabilcoin çıkarıcıları (Tether, Circle) ile karşılaştırma yaparak XRP’nin DeFi alanındaki potansiyeline vurgu yaptı.

XRP ile Cardano toplulukları: Geçmişten bugüne çekişme

Cardano ve XRP taraftarları uzun süredir merkeziyetsizlik, yönetim yapısı ve ekosistem dizaynı gibi başlıklarda fikir ayrılığı yaşıyor. Özellikle blockchain’in temel prensiplerindeki görüş farkları ciddi karşıtlık yaratmıştı. Hoskinson’ın yeni değerlendirmesinde ise daha az çatışmacı, analitik bir yaklaşım öne çıkıyor.

DeFi’de yükseliş beklentisi: XRP öne çıkabilir

Hoskinson, XRP tabanlı merkeziyetsiz finans çözümlerinin 2027’ye kadar kripto sektörünün en hızlı büyüyen alanlarından birine dönüşebileceğini savundu. Ona göre, Ethereum şu anda DeFi’de egemenliğini sürdürse de, ölçeklenebilirlik ve likidite dağılması gibi sorunlarla mücadele ediyor. Özellikle ikinci katman (Layer 2) ağlardaki yoğunluk, ağın kullanımını zorlaştırıyor. Hoskinson’a göre, XRP ekosistemi daha küçük başlamış olsa da, hedefe dönük ve sade tasarımı sayesinde çok daha hızlı yol alabilir.

Mini sözlük: Layer 2 (İkinci Katman) ağlar, ana blockchain’in üzerine inşa edilen ve işlem kapasitesini artırmayı hedefleyen ek çözümlerdir. Bu sayede işlem ücretleri düşerken, ana ağdaki yoğunluk da hafifletilebilir.

Web2.5 köprüsü ve XRP’nin konumu

Charles Hoskinson, XRP’yi geleneksel finans ile tam merkeziyetsiz uygulamalar arasında “Web2.5” bir köprü olarak tanımladı. Ethereum’un genel amaçlı sözleşme altyapısından farklı olarak, XRP’nin ödemeler, transferler ve özellikle kurumsal düzeyde bağlantılar için optimize edildiğini belirtti. Bu sayede XRP, değer transferinde hız ve verimlilik sunarken, programlanabilirlikte daha dar bir alanı hedefliyor.

Stabilcoinlerle (USDT ve USDC) kıyasladığında ise XRP’nin, merkezi otoritelerden bağımsız ve birden fazla ağı kapsayacak şekilde tasarlandığını söyledi. Stablecoin’lerin likiditeye katkısı yüksek olsa da, geleneksel bankacılıkla olan bağı sürüyor. XRP ise doğrudan değer transferini kolaylaştırmayı amaçlıyor ve itibari para bağlantısına ihtiyaç duymuyor.

Özellik Ethereum XRP USDT/USDC Ana kullanım Akıllı sözleşmeler / DeFi Entegre ödeme ve transfer Stabil değer, ticaret kolaylığı Merkeziyet yapısı Daha merkeziyetsiz Daha sınırlı merkeziyetsizlik Tamamen merkezi ihraççılar Bankacılık bağı Az Çok az Bankalara doğrudan bağlı Programlanabilirlik Geniş kapsamlı Sınırlı Yok

Hoskinson’ın tutum değişikliği ve geçmiş eleştiriler

Geçmişte XRP’nin token dağıtımı ve Ripple şirketinin arz üzerindeki etkisi konusunda eleştiriler yönelten Hoskinson, bu kez daha dengeli bir bakış açısı sundu. Özellikle XRP’nin potansiyelini “uyuyan dev” olarak gördüğünü, markalaşma gücüyle gelecek finans sistemlerinde etkili olabileceğini belirtti. Bu değişen yaklaşım, ekosistemde birlikte var olmanın ve işbirliğinin önemine işaret ediyor.

Son dönem açıklamalarında Hoskinson, XRP’nin yeni kripto benimseme döneminde daha etkili bir rol üstleneceğini vurguladı ve farklı blokzincir topluluklarının ortak hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.