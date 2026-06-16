Tether ile Dubai cephesinde yeni adım geldi! İş dünyasında hangi kapılar açılabilir?

Tether, Dubai Multi Commodities Centre ile stratejik bir iş birliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Dubai’nin ticari ekosisteminde blokzincir kullanımını genişletmeye dönük bir çerçeve sunuyor. Tarafların mutabakatı; varlık tokenizasyonu, eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve blokzincir tabanlı ödeme altyapısı gibi başlıkları kapsıyor.

İş birliğinin kapsamı netleşmeye başladı

Bu çerçevede Tether’in, DMCC bünyesindeki şirketlere eğitim atölyeleri, pilot uygulamalar ve teknik danışmanlık sağlaması öngörülüyor. Hedefin, ticari işletmelere uygun blokzincir çözümleri geliştirmek ve tokenizasyon alanında denemeleri desteklemek olduğu aktarıldı.

Mini sözlük: DMCC, Dubai Multi Commodities Centre kısaltmasıdır. Dubai’de serbest ticaret ve şirket kuruluşu odaklı büyük bir iş merkezi olarak faaliyet gösterir ve çok sayıda uluslararası firmaya ev sahipliği yapar.

DMCC, Dubai’nin öne çıkan ticaret merkezlerinden biri olarak biliniyor. Bölgede 26 binden fazla kayıtlı şirket faaliyet gösteriyor. Ayrıca merkez, Dubai’ye gelen toplam doğrudan yabancı yatırımın yaklaşık %15’ini oluşturuyor. Bu tablo, Tether’in geniş bir ticari ağ içinde daha görünür hale gelmesine zemin hazırlayabilir.

Tarafların, DMCC katılımcılarına yönelik eşler arası iletişim platformları ile ödeme altyapılarını da değerlendireceği belirtildi. Ancak mevcut mutabakat metni, doğrudan belirli bir ürünün hayata geçirileceğini teyit etmiyor. Şimdilik daha çok araştırma ve deneme odaklı bir yol haritası öne çıkıyor.

Dubai’nin dijital varlık hedefleriyle örtüşüyor

Dubai son yıllarda dijital varlıklar ve blokzincir şirketleri için daha düzenli bir çerçeve oluşturmaya çalışıyor. Emirliğin geliştirdiği düzenleyici yaklaşım, altyapı yatırımları ve ticaret odaklı politikalarla birlikte bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin ilgisini çekmiş durumda. DMCC de kendi Kripto Merkezi üzerinden blokzincir şirketleri için bir giriş noktası oluşturuyor.

Paolo Ardoino, Birleşik Arap Emirlikleri’nin dijital varlık altyapısını pratik ekonomik kullanım alanlarıyla geliştirmeyi sürdürdüğünü belirtirken, bu ortaklığın somut blokzincir çözümleri sunmayı ve piyasa katılımını genişletmeyi amaçladığını vurguladı.

DMCC İcra Kurulu Başkanı Ahmed Bin Sulayem ise uluslararası ticaretin giderek daha fazla dijital finans altyapısına dayandığını ifade etti. Sulayem, stabilcoinlerin küresel piyasalarda halihazırda yüksek işlem hacimlerini desteklediğine dikkat çekerken, tokenizasyonun da varlık finansmanı ve sınır ötesi para transferlerinde dönüşüm yaratabileceğini kaydetti.

Eğitim ve tokenizasyon başlıkları öne çıkıyor

Tether’in, DMCC Kripto Merkezi içinde uzman danışmanlık desteğiyle bilgi paylaşımını güçlendirmesi bekleniyor. Ortak konferanslar, eğitim içerikleri ve geliştirici etkinlikleri de değerlendirilen başlıklar arasında yer alıyor. Bu adımların, şirketler ve piyasa katılımcıları arasında blokzincir farkındalığını artırması amaçlanıyor.

Anlaşmanın bir diğer önemli ayağını tokenizasyon oluşturuyor. Bu yöntem, varlıkların blokzincir üzerinde dijital temsillere dönüştürülmesini sağlıyor. Böylece şirketlerin ödeme süreçleri, sahiplik yapıları ve finansman modelleri konusunda yeni denemelere yönelmesi mümkün olabilir.

Tether, piyasada daha çok stabilcoin USDT ile tanınıyor. Şirket son dönemde tokenize altın ürünleri ve dijital ödeme çözümleri gibi alanlarda da faaliyetlerini çeşitlendirmişti. DMCC ile yapılan bu yeni iş birliği, Tether’in eğitim, altyapı geliştirme ve blokzincir benimsenmesi hedeflerine bölgesel ölçekte yeni bir kanal açabilir.