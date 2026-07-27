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Tether (USDT)

Tether Gold, Şeriat uyumluluk sertifikası aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tether Gold, Şeriat uyumluluk sertifikası aldı ve XAU₮ için yeni bir eşik oluştu.
  • 📌 Her XAU₮ tokeni, İsviçre’de saklanan bir troy ons fiziksel altını temsil ediyor.
  • 🏛️ ADGM’nin 20 Temmuz’daki spot emtia kabulü, ürünün kurumsal kullanım alanını genişletti.
  • 💬 Tether, dijital altına erişimin İslami finans kurallarıyla $XAU₮ üzerinden genişlediğini açıkladı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Tether’ın altın destekli dijital varlığı Tether Gold, kısa koduyla XAU₮, Amanah Advisors tarafından verilen Şeriat uyumluluk sertifikasını aldı. Bu adım, blokzincir tabanlı varlıklarla İslami finansın kesişiminde dikkat çeken bir gelişme olarak öne çıktı. Sertifika, Müslüman yatırımcılar ile kurumların fiziksel altına dijital yolla, belirli kurallar çerçevesinde erişebilmesine imkan tanıyor.

İçindekiler
1 Sertifikanın kapsamı
2 ADGM adımı kurumsal kullanım alanını genişletti
3 Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında büyüme

Sertifikanın kapsamı

Amanah Advisors bünyesinde Mufti Faraz Adam liderliğinde yürütülen inceleme sonucunda XAU₮’nun temel Şeriat gereklerini karşıladığı açıklandı. Buna göre ürünün fiziksel altına dayalı gerçek mülkiyet sunması, varlık teminatının şeffaf olması ve faiz temelli mekanizmalar, kaldıraç ile spekülatif türev araçlar içermemesi değerlendirmede belirleyici oldu.

XAU₮’daki her bir token, bir troy ons fiziksel altını temsil ediyor. Bu altının İsviçre’de saklanan London Good Delivery standardındaki külçelerden geldiği ve her tokenin belirli bir külçeyle seri numarası, saflık oranı ve ağırlık üzerinden eşleştirildiği belirtildi. Tether, stabilcoin USDT ile tanınan şirket olarak dijital varlık piyasasının en büyük ihraççıları arasında yer alıyor.

Tether Gold için verilen sertifika, dijital altına erişimi genişletirken İslami finans standartları ile blokzincir şeffaflığını aynı çerçevede buluşturuyor.

Altın, İslami finans içinde uzun süredir güvenilir bir değer saklama aracı olarak görülüyor. Buna karşılık fiziki altının saklanması ve sınır ötesi aktarımı pratik açıdan zorluk yaratabiliyor. XAU₮, fiziksel altının istikrarını blokzincirin hız ve erişim imkanlarıyla birleştirmeyi hedefliyor. Bu yönüyle yalnızca altın fiyatını izleyen bir yapıdan çok, doğrudan fiziksel altın sahipliğine dayalı bir model olarak konumlanıyor.

ADGM adımı kurumsal kullanım alanını genişletti

Tether, 20 Temmuz’da XAU₮’nun Abu Dhabi Global Market tarafından kabul edilen spot emtia statüsü aldığını duyurmuştu. Abu Dhabi Global Market, Abu Dabi’de faaliyet gösteren uluslararası finans merkezi ve düzenleyici çerçeve olarak biliniyor. Bu gelişme, ADGM’ye kayıtlı şirketlerin altına endeksli bu dijital varlıkla bağlantılı hizmetler sunabilmesinin önünü açtı.

Şirketin Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki konumu, ADGM’nin daha önce USD₮ için kabul edilen itibari paraya referanslı token onayı vermesiyle de güçlenmişti. Son Şeriat uyumluluk sertifikasıyla birlikte XAU₮’nun özellikle düzenleyici standartların belirleyici olduğu pazarlarda kurumsal algısını destekleyen yeni bir eşik oluştu.

GelişmeAnlamı
Şeriat uyumluluk sertifikasıİslami finans ilkeleriyle uyum teyidi sağladı
ADGM kabul edilen spot emtia statüsüKayıtlı şirketler için hizmet sunumuna kapı araladı
USD₮ için ADGM onayıTether’ın BAE piyasasındaki düzenleyici görünürlüğünü artırdı

Tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında büyüme

XAU₮’daki son gelişme, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarına yönelik daha geniş eğilimle de örtüşüyor. Küresel ölçekte bu pazarın 31 milyar doların üzerine çıktığı ifade edilirken, bankalar ile finans kuruluşları emtia, tahvil ve benzeri geleneksel varlıkların blokzincir tabanlı sürümlerini değerlendiriyor.

Tether, XAU₮’nun helal tasarruf çözümleri, servet koruma hizmetleri, teminat yapıları ve ticaret finansmanı gibi alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor. Sertifikanın Körfez ülkeleri, Güney Asya ve Afrika dahil olmak üzere altının güçlü finansal rolünü koruduğu bölgelerde benimsenmeyi destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Şeriat uyumluluğu ile düzenleyici tanınırlığın aynı üründe birleşmesi, XAU₮’yu fiziksel altın sahipliği ile dijital finans arasında bir köprü haline getiriyor.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino, bu onayın dijital altına erişim yollarını artırdığını ve bunun İslami finans standartlarıyla blokzincir şeffaflığını birlikte koruduğunu söyledi. Şirket açısından bir sonraki aşamada bankalar, finans kuruluşları, finans teknolojisi şirketleri ve fiziksel altına blokzincir üzerinden erişmek isteyen yatırımcılarla kurulacak ortaklıkların belirleyici olması bekleniyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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