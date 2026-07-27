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SUI

Sui, stabilcoinlerde gas ücretini kaldırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Sui, yerel stabilcoin transferlerinde gas ücretini kaldırdı.
  • 📉 $SUI 0,7109 dolarda işlem görürken analistler birikim yapısına dikkat çekiyor.
  • ⚙️ Yeni sistem, üçüncü taraf çözümler yerine doğrudan protokole entegre çalışıyor.
  • 📊 Sonraki süreçte direnç seviyeleri ve ekosistem büyümesi yakından izlenecek.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Sui ağı, yerel stabilcoin transferlerinde gas ücretini kaldıran yeni bir güncellemeyi devreye aldı. Düzenleme, kullanıcıların ağ üzerinde desteklenen stabilcoinleri SUI bulundurmadan gönderebilmesini sağlıyor. Bu adımın, ödeme uygulamaları ile cüzdan kullanımını kolaylaştırarak ekosistemin erişilebilirliğini artırması bekleniyor.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde birikim vurgusu öne çıktı
2 Yerel gasless yapı, üçüncü taraf çözümlerden ayrılıyor
3 Sonraki aşamada direnç ve ekosistem büyümesi izlenecek

Fiyat görünümünde birikim vurgusu öne çıktı

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0,7109 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 145,05 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,88 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte yüzde 1,09 gerileyen fiyatın buna rağmen daha yüksek dipler oluşturmaya devam ettiği, kısa süreli geri çekilmelerde alıcıların daha hızlı devreye girdiği belirtiliyor.

Kripto analisti Crypto Patel, SUI tarafında uzayan bir birikim dönemine işaret eden göstergelerin yeniden ilgi çektiğini savunuyor. Analistler, 0,60 dolar ile 0,90 dolar arasında bir işlem aralığına dikkat çekerken, daha uzun vadeli bazı senaryolarda 5, 10 ve 20 dolar gibi seviyelerin konuşulduğunu aktarıyor. Bununla birlikte bu hedeflerin yüksek ölçüde spekülatif olduğu ve ancak piyasa koşullarının güçlü biçimde destekleyici kalması halinde gündeme gelebileceği vurgulanıyor.

Crypto Patel, SUI fiyatında görülen birikim yapısının daha güçlü bir yukarı hareketin hazırlık aşaması olabileceğine dikkat çekiyor.

Yerel gasless yapı, üçüncü taraf çözümlerden ayrılıyor

Sui tarafından paylaşılan bilgilere göre yeni özellik, üçüncü taraf bir servis üzerinden sunulan gas soyutlama çözümlerinden farklı çalışıyor. Çünkü bu yapı doğrudan blokzincir protokolüne entegre edildi. Böylece kullanıcıların ek ara katmanlara ihtiyaç duymadan desteklenen stabilcoinleri işlem ücreti ödemeden transfer etmesinin önü açıldı.

Mini sözlük: Gasless işlem, kullanıcının ağ ücreti ödemeden transfer yapabilmesini sağlayan yapı olarak bilinir. Gas soyutlama ise bu ücretin farklı bir varlıkla, uygulama tarafından ya da arka plandaki başka bir mekanizma üzerinden karşılanmasını ifade eder.

Sui, yüksek hız ve düşük gecikme hedefiyle geliştirilen bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor. Ağdaki bu güncellemenin, stabilcoin kullanımını cüzdanlar, uygulamalar ve ödeme servisleri genelinde daha işlevsel hale getirmesi amaçlanıyor. İşlem maliyetinin ortadan kalkması, dijital varlıklarla ödeme yapmak isteyen kullanıcılar için giriş eşiğini de düşürebilir.

Sonraki aşamada direnç ve ekosistem büyümesi izlenecek

SUI fiyatındaki bir sonraki yön arayışında teknik direnç seviyelerinin aşılması ve ağın büyümesini sürdürmesi belirleyici olacak. Stabilcoin işlemlerinde artış görülmesi, geliştirici ilgisinin güçlenmesi ve genel piyasa talebinin destek vermesi halinde fiyat yapısının daha olumlu bir görünüm kazanabileceği değerlendiriliyor.

Öte yandan analistler, fiyat tahminlerinin kesinlik taşımadığına dikkat çekiyor. Bu nedenle yatırımcıların birikim eğilimi, işlem hacmi ve kripto para piyasasındaki genel koşulları yakından izlemeyi sürdürmesi bekleniyor.

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Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı

CoinGecko verilerine göre 26 ocak ile 2 şubat haftasında piyasaya 1,4 milyar doları aşan token kilidi açılımı girecek

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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