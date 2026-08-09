SUI, 0,66 ile 0,67 dolar desteğinde yön arıyor

SUI, son işlem dönemlerindeki zayıf seyrin ardından dip oluşturma sinyalleri vermeye başladı. Piyasada 0,66 ile 0,67 dolar aralığı kritik destek bölgesi ve olası bir birikim alanı olarak izleniyor. Fiyatın bu bantta tutunması halinde, önümüzdeki seanslarda daha yüksek seviyelerin test edilmesi mümkün görülüyor.

Destek bölgesi kısa vadeli yön için öne çıkıyor

SUI, haberin hazırlandığı sırada 0,6916 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte işlem hacmi 204,98 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,81 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde fiyat yalnızca %0,19 geriledi. Bu tablo, yukarı yönlü ivme sınırlı kalsa da satış baskısının şimdilik belirgin biçimde artmadığına işaret ediyor.

9 Ağustos tarihli değerlendirmesinde kripto analisti BitGuru, 0,66 ile 0,67 dolar aralığında birikim işaretleri gördüğünü aktarıyor. Analiste göre SUI, bu bölgede alıcı bularak tepki vermeye başladı ve kısa vadeli görünümde bu bant belirleyici hale geldi.

BitGuru, 0,66 ile 0,67 dolar aralığında alıcıların öne çıktığını ve bu bölgenin SUI için kritik birikim alanı olarak izlendiğini değerlendiriyor.

Bu aralığın önemi, mevcut toparlanma denemesinin güç kazanıp kazanmayacağını belirlemesinden kaynaklanıyor. Fiyat bu bölgenin üzerinde kalabilirse, piyasada 0,70 ile 0,72 dolar bandı bir sonraki hedef alan olarak öne çıkabilir. Buna karşılık desteğin kaybedilmesi, toparlanma ihtimalini zayıflatabilir ve yeni satışları tetikleyebilir.

Seviye Anlamı 0,66 ile 0,67 dolar Kritik destek ve birikim bölgesi 0,70082 dolar Kısa vadede güçlenme eşiği 0,70 ile 0,72 dolar Yakın direnç bölgesi 0,75679 dolar Üst Bollinger Bandı 0,64484 dolar Alt Bollinger Bandı ve zayıflama sınırı

Teknik göstergeler temkinli bir tablo çiziyor

Teknik göstergeler ise henüz belirgin bir yükseliş trendi oluşmadığını gösteriyor. SUI, Bollinger Bantları orta çizgisinin altında kalıyor. Üst bant 0,75679 dolar, alt bant ise 0,64484 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın 0,70082 doların üzerine çıkması, kısa vadeli teknik görünüm açısından önemli kabul ediliyor.

MACD göstergesinde de sınırlı bir iyileşme dikkat çekiyor. MACD değeri eksi 0,01380, sinyal çizgisi ise eksi 0,01444 seviyesinde yer aldı. Yaklaşık 0,00064 puanlık fark, göstergenin halen negatif bölgede olmasına rağmen düşüş ivmesinin hız kaybedebileceğine işaret ediyor.

MACD negatif bölgede kalmayı sürdürse de, göstergedeki sınırlı toparlanma satış baskısının bir miktar zayıflamış olabileceğini gösteriyor.

Fiyat 0,70 dolar üzerindeki hareketini koruyabilirse, 0,72 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Bu bandın da aşılması halinde 0,75679 dolardaki üst Bollinger Bandı izlenecek. Ancak 0,70 dolar civarındaki yeniden testin başarısız kalması durumunda direnç yapısı korunabilir ve fiyatın yeniden 0,66 ile 0,67 dolar aralığına dönmesi olası görünüyor.

Daha aşağıda 0,64484 doların altına sarkılması ise mevcut toparlanma yapısını zedeleyebilir. Bu nedenle kısa vadeli görünümde hem destek bölgesindeki alıcı tepkisi hem de 0,70 dolar üzerindeki kırılım denemesi yakından takip ediliyor. Mevcut grafik yapısı temkinli kalmayı gerektirirken, yön konusunda henüz net bir karar oluşmuş değil.