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SUI

SUI kritik destek bölgesinde tutunurken 15 dolar hedefi korunuyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SUI, kritik destek bölgesinde tutunurken 15 dolar hedefi gündemde kalıyor.
  • 📊 Celal Küçüker, yaklaşık iki yıllık yükselen trend çizgisinin korunmayı sürdürdüğünü belirtiyor.
  • 🔋 Gorae Protocol, Sui üzerinde 50 binden fazla şarj noktasını zincir üstüne taşımayı hedefliyor ve bu adım $SUI ekosistemine yeni kullanım alanı ekliyor.
  • 🧩 Fiyatın sonraki yönü, mevcut desteğin korunmasına ve ana dirençlerin aşılıp aşılmamasına bağlı olacak.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

SUI, uzun vadeli kritik bir destek bölgesinde işlem görürken teknik görünümde yukarı yönlü kırılma olasılığı izleniyor. Alım iştahının güçlenmesi halinde fiyatın yeni bir toparlanma evresine girebileceği değerlendirilirken, Sui ağı üzerindeki yeni kullanım alanları da bu görünümü destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşik
2 Sui ağında elektrikli araç şarj hamlesi

Teknik görünümde kritik eşik

SUI, haberin yayımlandığı sırada 0,6854 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 153,82 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,77 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Son 24 saatte yüzde 1,43 gerileme görülse de fiyat yapısındaki sıkışma ve ağdaki kullanım artışı, olası bir yön değişimini gündemde tutuyor.

Kripto analisti Celal Küçüker, SUI’nin yaklaşık iki yıldır korunan ana yükselen trend çizgisine yakın seyrettiğini belirtiyor. Bu yapının henüz bozulmamış olması, son dönemdeki zayıflığa rağmen daha geniş çerçevedeki olumlu beklentinin tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Celal Küçüker’in değerlendirmesine göre SUI, uzun vadeli destek alanında işlem görüyor ve yaklaşık iki yıldır izlenen ana yükselen trend çizgisi geçerliliğini koruyor.

Analistler, mevcut konsolidasyon sürecinin alıcıların önemli seviyeleri savunmayı sürdürdüğünü gösterdiğini düşünüyor. Bu görünüm, net bir aşağı kırılmanın henüz doğrulanmaması nedeniyle yukarı yönlü potansiyelin canlı kaldığı şeklinde yorumlanıyor.

Teknik tarafta ayrıca Wyckoff spring ve son test oluşumuna dikkat çekiliyor. Haftalık grafiklerde desteğin kısa süreli aşılmasının ardından sert tepki gelmesi, bu senaryonun izlenmesine neden oldu.

Mini sözlük: Wyckoff spring, fiyatın destek seviyesinin altına kısa süreli sarkıp hızla yeniden yukarı dönmesiyle tanımlanan teknik bir yapı olarak biliniyor. Bu oluşum, bazı analistler tarafından zayıf satıcıların elenmesi ve yeni yükseliş denemesi için zemin hazırlanması şeklinde değerlendiriliyor.

Bu formasyonun doğrulanması halinde yeni bir yükseliş trendinin başlayabileceği ve 15 dolar hedefinin geçerliliğini koruyabileceği ifade ediliyor. Ancak bu senaryonun güç kazanması için fiyatın mevcut destek alanını koruması ve ana direnç bölgelerinin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Sui ağında elektrikli araç şarj hamlesi

Sui tarafından paylaşılan verilere göre Gorae Protocol, elektrikli araç şarj altyapısında görünürlük ve yatırım imkanını artırmak amacıyla 50 binden fazla şarj cihazını Sui blokzincirine taşımayı planlıyor. Gorae Protocol, elektrikli araç şarj ödemeleri ve gelir kayıtlarının doğrulanabilir biçimde zincir üstünde tutulmasına odaklanan bir yapı olarak öne çıkıyor.

Sistemde her bir şarj noktası zincir üstü deftere bir işlem olarak kaydedilirken, Walrus Protocol her işlemin güvenli ve değiştirilemez kaydını saklıyor. Bu yaklaşımın, elektrikli araç şarj sektöründe uzun süredir tartışılan gelir verilerinin dışarıdan doğrulanması sorununa çözüm sunmayı amaçladığı belirtiliyor.

Gorae Protocol, blokzincir tabanlı ödeme ve değiştirilemez veri saklama yapısıyla elektrikli araç şarj gelirlerinin daha şeffaf izlenmesini ve kurumsal yatırım ilgisinin artmasını hedefliyor.

Blokzincir destekli ödeme altyapısı ve kalıcı veri kayıtları sayesinde kurumsal yatırımcıların sektöre daha rahat yaklaşabileceği düşünülüyor. SUI’de bir sonraki yönün ise büyük ölçüde alıcıların mevcut destek seviyesini ne ölçüde koruyacağına ve fiyatı temel dirençlerin üzerine taşıyıp taşıyamayacağına bağlı kalacağı değerlendiriliyor.

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Sui ana ağında saniyede 6 milyon işlem eşiği görülürken, SUI fiyatı 0,80 dolar direncinin altında kaldı

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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