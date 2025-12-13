SUI İçin Sinyaller Güçlü: Borsalardan Çıkış, ETF Etkisi ve Kritik Fiyat Seviyeleri



Kripto para piyasalarında son günlerin dikkat çeken projelerinden biri olan Sui (SUI), hem zincir üstü veriler hem de türev piyasa dinamikleriyle yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda. CoinGlass verilerine göre geçtiğimiz hafta borsalardan yaklaşık 17,17 milyon dolarlık SUI çekilmesi, piyasada güçlü bir birikim eğilimine işaret ediyor. Bu durum, mevcut fiyat seviyelerinin bazı yatırımcılar tarafından cazip bir alım fırsatı olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan fiyat yükselirken işlem hacmindeki düşüş, piyasanın temkinli ilerlediğini gösteriyor.

ETF Desteği ve Artan Kurumsal İlgi

SUI fiyatındaki son yükselişin arkasındaki en önemli faktörlerden biri, token’ın Bitwise 10 Crypto Index ETF’e (BITW) dahil edilmesi oldu. 10 Aralık 2025 itibarıyla NYSE Arca’da işlem görmeye başlayan BITW, güncel portföy dağılımında SUI’ye %0,24’lük bir pay ayırdı. Lansman anında yaklaşık 2,4 milyon dolara denk gelen bu tahsis, SUI için yeni ve kurumsal kaynaklı bir talep yarattı.

ETF haberinin yarattığı pozitif hava, genel kripto piyasasındaki toparlanma süreciyle de örtüşüyor. Benzer şekilde geçtiğimiz günlerde Solana ve Avalanche $13.37 gibi bazı büyük altcoin’lerin de kurumsal ürünlere konu olması, altcoin piyasasında orta vadeli iyimserliği destekleyen başka bir gelişme olarak öne çıktı. Bu bağlamda SUI’nin ETF hamlesi, sadece fiyat hareketi açısından değil, proje algısı bakımından da önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Türev Piyasalar, Birikim ve Kritik Seviyeler

Türev veriler, SUI etrafındaki yükseliş beklentisini net biçimde ortaya koyuyor. CoinGlass likidasyon haritasına göre yatırımcılar özellikle 1,512 dolar seviyesini güçlü bir alt destek, 1,694 dolar seviyesini ise kısa vadeli üst direnç olarak izliyor. Bu bantta piyasanın aşırı kaldıraçlı olduğu görülürken, long pozisyonların belirgin biçimde öne çıktığı dikkat çekiyor.

Mevcut verilere göre bu seviyelerde yaklaşık 17,63 milyon dolarlık long pozisyona karşılık yalnızca 5,72 milyon dolarlık short pozisyon bulunuyor. Bu dengesizlik, gün içi işlemlerde yükseliş yönlü beklentinin ağır bastığını gösteriyor. Ayrıca spot piyasalarda borsalardan çıkan SUI miktarı, uzun vadeli yatırımcıların varlığı borsalarda tutmak yerine cüzdanlarına çektiğini ve satış baskısının sınırlı olabileceğini düşündürüyor.

Teknik açıdan bakıldığında SUI, 1,60 dolar civarındaki önemli destek bölgesini yeniden kazanmış durumda. Günlük grafikte Ortalama Yön Endeksi’nin (ADX) 26,68 seviyesinde olması, mevcut trendin güçlü olduğunu teyit ediyor. Analistlere göre fiyatın 1,75 dolar üzerinde günlük kapanış yapması halinde, %26’lık yeni bir yükselişle 2,20 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Son olarak SUI cephesinde farklı bir gelişme daha dikkat çekiyor. Sui Network ekibi, son haftalarda ağ üzerindeki DeFi uygulamalarını teşvik etmek amacıyla yeni bir ekosistem fonu ve geliştirici destek programı duyurdu. Bu adım, ağ üzerindeki kilitli toplam değerin (TVL) artmasına katkı sağlarken, uzun vadede SUI talebini destekleyebilecek yapısal bir hamle olarak değerlendiriliyor.