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BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin, İran ile ABD arasındaki geçici anlaşma haberinin ardından 65.700 dolara yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD ile İran arasındaki geçici anlaşma haberinin ardından $BTC 65.700 dolara yükseldi.
  • 📈 Bitcoin son 24 saatte %2 değer kazandı ve haziran başındaki düşüşten beri en yüksek seviyeyi gördü.
  • 🛢️ WTI ham petrol yaklaşık %5 gerileyerek 81 doların altına indi.
  • 🌍 Nasdaq 100 vadeli %1,5 ve S&P 500 vadeli %0,9 yükselirken risk iştahı arttı.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin fiyatı, ABD ile İran’ın çatışmaları sonlandırmak ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıklamasının ardından yükseldi. Piyasada risk iştahının artmasıyla birlikte en büyük kripto para birimi son 24 saatte %2 prim yaparak 65.700 dolara çıktı. Bu seviye, haziran ayı başındaki sert düşüşten bu yana görülen en yüksek nokta oldu.

İçindekiler
1 Petrol geriledi, vadeli endeksler yükseldi
2 Kripto ve hisse senetlerinde risk iştahı arttı

Petrol geriledi, vadeli endeksler yükseldi

Anlaşmanın cuma günü İsviçre’de imzalanmasının beklendiği belirtilirken, enerji piyasaları habere hızlı tepki verdi. WTI ham petrolün varil fiyatı yaklaşık %5 düşerek 81 doların hemen altına indi. Bu seviye, son yaklaşık iki ayın en düşük düzeyleri arasında yer aldı.

ABD ile İran, çatışmaları sona erdirmek ve Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmak için geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıkladı; anlaşmanın cuma günü İsviçre’de imzalanması bekleniyor.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol sevkiyatının önemli bir bölümünün geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu nedenle bölgedeki tansiyonun düşmesi, enerji arzına ilişkin kaygıları hafifletti ve petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Mini sözlük: Hürmüz Boğazı, Basra Körfezi’ni Umman Denizi’ne bağlayan stratejik su yoludur. Küresel enerji ticareti açısından kritik görüldüğü için bölgedeki jeopolitik gelişmeler petrol ve riskli varlık fiyatlarını doğrudan etkileyebilir.

Varlık/GöstergeSon durumDeğişim
Bitcoin65.700 dolar%2 yükseldi
WTI ham petrol81 doların altıYaklaşık %5 düştü
Nasdaq 100 vadeliGün içi yön%1,5 yükseldi
S&P 500 vadeliGün içi yön%0,9 yükseldi

Kripto ve hisse senetlerinde risk iştahı arttı

Jeopolitik risklerin azalabileceğine yönelik beklenti, yalnızca enerji piyasalarında değil, hisse senedi vadeli işlemlerinde de yukarı yönlü bir hareket yarattı. Nasdaq 100 vadeli işlemleri %1,5 yükselirken, S&P 500 vadeli işlemleri %0,9 artış gösterdi.

Bitcoin’deki yükseliş de bu tabloyla paralel ilerledi. Piyasa katılımcıları, güvenli liman arayışının zayıflaması ve genel risk iştahının toparlanmasıyla birlikte kripto varlıklara yeniden yöneldi. Fiyatın 65.700 dolara çıkması, haziran başındaki düşüşten sonra dikkat çeken bir toparlanmaya işaret etti.

Bitcoin fiyatı son 24 saatte %2 yükselerek 65.700 dolara çıktı ve haziran başındaki düşüşten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Haberde yer alan diğer başlıklar ve tekrar eden içerikler, ana gelişmenin dışında bırakıldı. Öne çıkan hareketin merkezinde, İran ile ABD arasındaki geçici uzlaşı haberinin küresel piyasalarda yarattığı rahatlama yer aldı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
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