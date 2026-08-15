Avalanche ağında RWA hacmi %360 arttı, AVAX direnç altında kaldı

Avalanche ekosisteminde gerçek dünya varlıklarına dayalı işlemlerde son haftalarda belirgin bir artış yaşandı. Buna karşın AVAX fiyatı bu ivmeye eşlik etmedi. Varlık, 6.45 dolar seviyesinde işlem görürken 6.915 dolar direncinin altında kalmayı sürdürüyor.

RWA büyümesi fiyata yansımadı

Avalanche’ın paylaştığı güncel verilere göre tokenleştirilmiş fonlar, hisseler, hazine ürünleri ve özel kredi tarafında ağ üzerindeki hareketlilik güçlendi. Son 30 gündeki transfer hacmi 365.29 milyon dolara çıktı. Bu rakam, önceki 30 güne göre %360.15 artışa işaret ediyor.

Avalanche, gerçek dünya varlıklarının ağ üzerinde hareket ettiğini ve 30 günlük transfer hacminin 365.29 milyon dolara ulaştığını açıkladı.

Bu tablo, ağın temel verileri açısından olumlu bir zemin oluştursa da fiyat tarafında aynı ölçüde bir karşılık görülmedi. AVAX yatırımcıları açısından bu ayrışma, ekosistem büyümesi ile piyasa fiyatlamasının her zaman aynı yönde ilerlemediğini bir kez daha ortaya koydu.

Haziran ayındaki sert geri çekilmenin ardından TradingView verileri AVAX’ın 6.45 dolar çevresinde sıkıştığını gösteriyor. Alıcıların önündeki en belirgin teknik eşik ise 6.915 dolar seviyesi olarak öne çıkıyor.

Teknik göstergeler yön konusunda netleşmedi

MACD göstergesi sıfır çizgisine yakın seyrini koruyor. MACD çizgisinin sinyal çizgisinin hafif üzerine çıkması kısa vadede sınırlı bir toparlanma ihtimaline işaret etse de güçlü bir yön teyidi vermiyor. Bu nedenle hem yukarı yönlü kırılma hem de zayıflığın sürmesi olasılığı masada kalıyor.

Böylesi dönemlerde yatırımcılar yalnızca fiyatı değil, kırılması gereken dirençleri, işlem hacmini ve teknik uyarıları da birlikte izliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

CoinGlass verileri de vadeli işlem tarafında ilginin tamamen kaybolmadığını gösteriyor. Açık pozisyon büyüklüğü son dönemde 240 milyon dolar ile 250 milyon dolar bandına yakın kaldı. Bu görünüm, AVAX dar bir fiyat aralığında hareket etse de türev piyasalarda ilginin sürdüğüne işaret ediyor.

İzlenecek seviye 6.915 dolar

İşlem hacminde zaman zaman sıçramalar görülse de son veriler temmuzdaki bazı yüksek seviyelerin altında kalıyor. Tasfiye miktarlarının da önceki sert dalgalanmalara kıyasla daha sınırlı seyretmesi, piyasada güçlü bir yön kararının henüz oluşmadığını gösteriyor.

6.915 dolar seviyesinin aşılması, alıcıların kontrolü ele aldığına dair daha güçlü bir teknik işaret sayılabilir.

Önümüzdeki süreçte piyasada asıl odak noktası, RWA transfer hacmindeki artışın AVAX için yeni talep üretip üretmeyeceği olacak. Bu çerçevede yatırımcılar 6.915 dolar direncini, işlem hacmindeki değişimi ve MACD momentumunu yakından izliyor. Direncin geri alınamaması halinde mevcut yatay görünümün korunması beklenebilir.