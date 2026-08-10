Avalanche’da gerçek dünya varlıklarının değeri 1,93 milyar dolara çıktı

Avalanche ağında gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu son bir yılda hızlandı. Ağ üzerindeki toplam gerçek dünya varlığı değeri 242 milyon dolardan 1,93 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık sekiz katlık bu artış, Avalanche’ı bu alanda hızlı büyüyen blokzincir ağları arasına taşıdı. Verilere göre toplam değerin yarıdan fazlasını Securitize tarafından ihraç edilen varlıklar oluşturdu.

Kurumsal talep öne çıktı

Büyümede, özellikle ABD Hazine kağıtları, para piyasası fonları ve bilanço dışı tutulan varlıklara yönelik kurumsal ilginin etkili olduğu görülüyor. Securitize, tokenlaştırılmış varlık ihracında öne çıkan şirketlerden biri olarak bu ürünleri Avalanche üzerinde takasa açıyor ve uyum süreçlerini yetkili transfer aracıları üzerinden yürütüyor. Securitize, geleneksel finans ürünlerini blokzincir altyapısına taşıyan dijital varlık şirketi olarak biliniyor.

Securitize, Avalanche üzerindeki toplam gerçek dünya varlığı değerinin yarıdan fazlasını oluşturuyor ve ağdaki büyümenin ana taşıyıcılarından biri konumunda bulunuyor.

Bu tablo, kurumsal yatırımcıların blokzincir üzerinde düzenlemelere uygun, izlenebilir ve daha hızlı işleyen finansal ürünlere yöneldiğine işaret ediyor. Aynı zamanda ağ üzerindeki büyümenin sınırlı sayıda ihraççı etrafında yoğunlaşması, ihraççı çeşitliliği ve karşı taraf riski konusunda bazı soru işaretleri doğuruyor.

Metrik Önce Sonra Avalanche üzerindeki RWA değeri 242 milyon dolar 1,93 milyar dolar Yıllık değişim Baz dönem Yaklaşık 8 kat artış Securitize payı Belirtilmedi Toplamın yarıdan fazlası

Altyapı tercihini hız ve uyum belirliyor

İhraççılar, Avalanche’ın alt ağ yapısı ve saniyenin altında kesinleşme süresi nedeniyle bu ağı tercih ediyor. Bu mimari, uyum kontrolleri ile sık gerçekleşen takas işlemlerinin aynı sistem içinde yürütülmesine imkan tanıyor. Böylece kurumların menkul kıymet ihraç etmesi, saklaması ve geri alım süreçlerini parçalı zincir dışı hizmetlere daha az ihtiyaç duyarak yürütmesinin önü açılıyor.

Mini sözlük: Alt ağ, bir blokzincir ekosistemi içinde belirli uygulamalar veya kurumlar için özelleştirilebilen ayrı çalışma alanını ifade eder. Bu yapı, işlem kuralları ve uyum gerekliliklerinin daha esnek biçimde uygulanmasına imkan sağlayabilir.

Avalanche altyapısının, kurumlara menkul kıymet ihraç, saklama ve geri alım süreçlerinde parçalı zincir dışı sistemlere daha az bağımlı bir yapı sunduğu belirtiliyor.

Yatırımcılar açısından tokenizasyon, günün her saatinde erişim, hızlı takas ve zincir üstünde daha şeffaf raporlama gibi imkanlar sunuyor. Proje geliştiricileri için ise aynı ağ üzerindeki tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının merkeziyetsiz finans protokollerinde teminat olarak kullanılabilmesi dikkat çekiyor.

Sıradaki aşama birlikte çalışabilirlik olabilir

Önümüzdeki dönemde alt ağlar arasında birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, daha fazla fon yöneticisinin sürece katılması ve ABD ile Avrupa Birliği tarafında saklama ile ikincil piyasa işlemlerine ilişkin çerçevenin netleşmesi bekleniyor. Tokenizasyon eğiliminin bu hızla sürmesi halinde Avalanche, tokenlaştırılmış varlıklar ve krediler için daha yaygın kullanılan takas katmanlarından biri haline gelebilir.

Bununla birlikte piyasanın yalnızca tek bir büyük ihraççı etrafında şekillenmesi, sektörün bir sonraki aşamasında çeşitlilik ve risk dağılımı başlıklarını daha görünür hale getirebilir. Ethereum katman 2 ağları, Solana ve özel ağlara uzanan daha geniş tokenizasyon girişimlerinin de 2026 döneminde rekabeti artırması bekleniyor.