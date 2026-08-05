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Avalanche (AVAX)

Avalanche, teknik kırılım sonrası toparlanma beklentisini güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avalanche, teknik kırılım sonrası toparlanma beklentisini güçlendirdi.
  • 📈 AVAX son 24 saatte yüzde 2,88 yükselirken 6,71 dolarda işlem gördü ve $AVAX için 13 dolar seviyesi izleniyor.
  • 🏦 Dinari entegrasyonu, Avalanche C Chain üzerinde 724 tokenleştirilmiş ABD hissesi ve ETF işlemini açtı.
  • 🔍 Önümüzdeki süreçte işlem hacmi, piyasa duyarlılığı ve kırılım seviyesinin korunması izlenecek.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, teknik görünümdeki iyileşme ve ağ tarafındaki yeni entegrasyonların desteğiyle yeniden yükseliş beklentilerinin odağına girdi. AVAX, haberin hazırlandığı sırada 6,71 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 328,64 milyon dolar, piyasa değeri ise 2,89 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Son 24 saatteki yüzde 2,88’lik artış, fiyat yapısındaki toparlanma işaretleriyle birlikte değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kırılım izlendi
2 Dinari ortaklığı tokenleştirilmiş hisse işlemlerini genişletti

Teknik görünümde kırılım izlendi

Kripto para analisti Clifton Fx, AVAX’ın günlük zaman diliminde düşen kama formasyonunu yukarı yönlü kırdığını belirtiyor. Teknik analizde bu yapı, uzun süren sıkışmanın ardından yön değişimi ihtimaline işaret eden formasyonlar arasında yer alıyor.

Clifton Fx, AVAX’ın günlük grafikte düşen kama formasyonundan yukarı yönlü çıktığını ve bu görünümün olası bir trend dönüşüne işaret ettiğini aktarıyor.

Bu kırılım, alıcıların uzun süren yatay ve baskılı seyrin ardından daha görünür hale geldiğine işaret ediyor. Piyasa katılımcıları şimdi fiyatın bu seviyelerin üzerinde kalıp kalamayacağını izliyor. Alım ilgisinin korunması halinde AVAX için 13 dolar bölgesine doğru bir toparlanma ihtimali gündemde kalabilir.

Bununla birlikte sonraki yön konusunda işlem hacmi, genel piyasa eğilimi ve kırılım seviyesinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak. Bitcoin’de gözlenen ivme artışı da daha geniş kripto piyasasında risk iştahını destekleyen unsurlar arasında sayılıyor.

Dinari ortaklığı tokenleştirilmiş hisse işlemlerini genişletti

Avalanche, Dinari ile kurduğu iş birliğiyle tokenleştirilmiş finans alanındaki kullanımını genişletti. Bu adım, ABD’li yatırımcılar ve şirketlerin blokzincir altyapısı üzerinden geleneksel finans piyasalarına erişimini hedefliyor. Avalanche, yüksek hızlı ve düşük gecikmeli işlemler için geliştirilen bir katman 1 blokzincir ağı olarak biliniyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş hisse, geleneksel bir menkul kıymetin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulmasıdır. ETF ise bir endeksi, sektörü veya varlık grubunu izleyen ve borsada işlem gören yatırım fonunu ifade eder.

Dinari Trading App üzerinden kullanıcılar artık Avalanche C Chain üzerinde yüzlerce tokenleştirilmiş hisse ve ETF alıp satabiliyor. Listede 724 tokenleştirilmiş ABD hissesi ve ETF yer alıyor. Bu kapsamda S&P 500 şirketlerinin tamamı ile halka açık önde gelen firmalar da bulunuyor.

BaşlıkVeri
AVAX fiyatı6,71 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,88 artış
24 saatlik hacim328,64 milyon dolar
Tokenleştirilmiş ürün sayısı724 ABD hissesi ve ETF

Avalanche üzerindeki bu entegrasyon, ABD hisseleri ve ETF’lerine blokzincir tabanlı erişimi genişletirken gerçek dünya varlıklarının ağa entegrasyonunu da güçlendiriyor.

Ağdaki bu genişleme, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi alanında Avalanche’ın konumunu güçlendirme çabasının bir parçası olarak görülüyor. Hızlı mutabakat, daha kolay erişim ve zincir üstünde işlem imkanı, bu yapının öne çıkan unsurları arasında yer alıyor.

Önümüzdeki dönemde AVAX’ın seyrinde hem alım baskısının devamı hem de Dinari üzerinden tokenleştirilmiş varlık kullanımındaki hareketlilik yakından izlenecek. Direnç seviyeleri, işlem hacmindeki artış ve piyasa duyarlılığı kısa vadede öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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