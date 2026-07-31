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Avalanche (AVAX)

AVAX’ta tarihi formasyon yeniden oluştu, 15 dolar hedefi gündeme geldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avalanche ağında AVAX için tarihi teknik formasyon yeniden öne çıktı.
  • 📈 Analistler, destek korunursa $AVAX için 15 dolar ve üzerindeki seviyeleri izliyor.
  • 🧩 Team1 komitesi, YourGrails projesine 30 bin dolar hibe verdi.
  • 🔎 YourGrails, doğrulanmış fiziksel koleksiyon kartlarını blokzincire taşıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, teknik görünümde yeniden güç kazanırken ağ üzerindeki gerçek dünya varlığı odaklı gelişmeler de dikkat çekiyor. AVAX fiyatı 6,45 dolar seviyesinde bulunurken, 24 saatlik işlem hacmi 198,7 milyon dolar ve piyasa değeri 2,78 milyar dolar olarak kaydedildi.

İçindekiler
1 Teknik görünümde önceki kırılmalarla benzer yapı öne çıktı
2 Team1 komitesi YourGrails projesine 30 bin dolar destek verdi
3 Fiyatın yönünde destek seviyeleri belirleyici olacak

Teknik görünümde önceki kırılmalarla benzer yapı öne çıktı

Kripto analisti Crypto Patel, AVAX grafiğinde daha önce güçlü yükselişlerin öncesinde görülen makro kırılım ve yeniden test yapısının tekrar oluştuğunu belirtiyor. Aynı yapının 2020, 2021 ve 2024 dönemlerinde de izlendiği, bu süreçlerin ardından fiyatın yukarı yönlü hareket ettiği aktarılıyor.

Crypto Patel, AVAX’ın önemli destek bölgelerini koruması halinde yeni bir yükseliş dalgasının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor.

Teknik analistler 4 ila 6 dolar aralığını AVAX için ana birikim bölgesi olarak değerlendiriyor. Buna karşılık fiyatın 3 doların altındaki daha yüksek zaman dilimi desteğine yaklaşması, yükseliş senaryosunu zayıflatabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Mevcut destek bölgesinin korunması halinde yukarı yönlü hedefler 15, 30, 50, 100 ve 150 dolar seviyelerinde sıralanıyor. Ancak bu seviyeler bir garanti niteliği taşımıyor ve piyasanın yönü alıcıların desteği savunup savunamayacağına bağlı kalmayı sürdürüyor.

GöstergeSeviye
Güncel fiyat6,45 dolar
Ana birikim bölgesi4 ila 6 dolar
Yükseliş senaryosunu zayıflatabilecek bölge3 dolar altı
Öne çıkan hedefler15, 30, 50, 100, 150 dolar

Team1 komitesi YourGrails projesine 30 bin dolar destek verdi

Avalanche Team1 verilerine göre blokzincir üzerinde tokenleştirilmiş koleksiyon kartı işlemlerine odaklanan YourGrails, Team1 Accelerator Committee tarafından 30 bin dolarlık hibe almaya hak kazandı. Bu gelişme, Avalanche ağında kripto varlıkların ötesine geçen kullanım alanlarının genişletilmeye çalışıldığını gösteriyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlığı, fiziksel veya geleneksel finansal bir varlığın blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Team1 Accelerator Committee ise Avalanche ekosisteminde topluluk içinden çıkan projeleri erken aşamada destekleyen bir yapı olarak konumlanıyor.

YourGrails, doğrulanmış ve profesyonel olarak derecelendirilmiş fiziksel koleksiyon kartlarının dijital temsillerini oluşturuyor. Böylece koleksiyoncular için alım satım sürecinin daha kolay ve daha şeffaf hale gelmesi amaçlanıyor.

Team1 komitesi, YourGrails ekibinin uzun süredir ekosistem içinde düzenli katkı sunduğunu ve blokzincir teknolojisinin kripto varlıklar dışındaki kullanım alanlarını geliştirmeye odaklandığını vurguluyor.

Komite, projeyi Avalanche ekosistemine bir süredir katkı veren ekipler arasında seçti. Değerlendirmede ekibin istikrarlı çalışması ve blokzincir teknolojisini farklı alanlara taşıma çabası öne çıktı.

Fiyatın yönünde destek seviyeleri belirleyici olacak

AVAX’ın kısa ve orta vadeli yönünde, alıcıların önemli destek bölgelerini savunup savunamayacağı belirleyici olacak. Ağ üzerinde YourGrails benzeri gerçek dünya varlığı projelerinin artması ise uzun vadeli benimsenme açısından destekleyici bir unsur olarak izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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