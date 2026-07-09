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Avalanche (AVAX)

AVAX fiyatında 6,68 dolar direnci korunurken kısa vadeli yön belirsizliğini sürdürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 AVAX, 6,68 dolar direncinin altında kalırken kısa vadeli yön arayışını sürdürüyor.
  • 📉 6,37 dolar seviyesindeki $AVAX, son 24 saatte yüzde 4,68 gerilerken 6,10 dolar desteği öne çıkıyor.
  • 📊 Açık pozisyonların 250 milyon dolar civarında kalması, yatırımcıların pozisyonlarını koruduğunu gösteriyor.
  • 🌍 Avalanche, Latin Amerika ve Asya Pasifik’te 1.500’den fazla fintech şirketinin tokenleştirilmiş varlıkları incelediğini belirtiyor.
Onur Atam
Onur Atam

Avalanche ekosisteminin yerel varlığı AVAX, kritik bir eşikte işlem görüyor. Fiyat 6,37 dolar seviyesinde seyrederken son 24 saatte yüzde 4,68 geriledi. Kısa vadede piyasanın odağında 6,68 dolar direnci ile 6,10 dolar desteği bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor
2 Türev piyasalarda pozisyonlar korunuyor
3 Avalanche gerçek kullanım alanlarına vurgu yaptı
4 Kısa vadeli görünüm hacme bağlı kalıyor

Teknik görünümde kritik eşikler öne çıkıyor

AVAX, 50 günlük hareketli ortalama olan 7,33 doların ve 200 günlük hareketli ortalama olan 9,55 doların altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünüm, daha geniş zaman diliminde aşağı yönlü eğilimin henüz sona ermediğine işaret ediyor. Haziran ayındaki dip seviyelerden toparlanma görülse de alıcıların ivme üretmekte zorlandığı anlaşılıyor.

Piyasada en yakından izlenen seviye 6,68 dolar olarak öne çıkıyor. Bu noktanın aşılması halinde fiyatın 7,33 dolardaki 50 günlük ortalamaya yönelmesi mümkün olabilir. Buna karşılık 6,10 doların altına inilmesi durumunda 6,00 dolar civarındaki psikolojik destek yeniden test edilebilir.

AVAX için 6,68 dolar seviyesi kısa vadede belirleyici konumda bulunuyor; bu direncin aşılması 7,33 dolara alan açabilir, 6,10 doların altı ise baskıyı artırabilir.

Türev piyasalarda pozisyonlar korunuyor

Spot piyasada baskı devam ederken türev tarafta daha dengeli bir tablo görülüyor. Açık pozisyon büyüklüğü yaklaşık 250 milyon dolar civarında kalıyor. Bu görünüm, yatırımcıların pozisyonlarını hızla kapatmak yerine büyük ölçüde koruduğunu gösteriyor.

Öte yandan On Balance Volume göstergesi 316,8 milyon yakınında dengelendi. Bu durum satış baskısının bir miktar hafiflediğine işaret etse de alım ilgisinin hala sınırlı kaldığı görülüyor. Fiyatın yeniden yukarı yönlü güçlü bir deneme yapabilmesi için daha belirgin talep artışı gerekebilir.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemler ve benzeri türev ürünlerde halen açık duran sözleşmelerin toplam büyüklüğünü ifade eder. On Balance Volume ise fiyat hareketini hacimle birlikte değerlendiren ve alım satım baskısının yönünü izlemek için kullanılan teknik bir göstergedir.

Avalanche gerçek kullanım alanlarına vurgu yaptı

Avalanche, yüksek ölçeklenebilirlik hedefiyle geliştirilen bir blokzincir ağı olarak son açıklamalarında gelişmekte olan pazarlarda tokenleştirilmiş varlık kullanımının arttığına dikkat çekti. Ağ, Latin Amerika ile Asya Pasifik bölgesinde 1.500’den fazla finans teknolojisi şirketinin bu alanı daha iyi finansal ürünler geliştirmek için incelediğini belirtti.

Avalanche, finansal sürtünmenin yüksek olduğu bölgelerde kripto benimsenmesinin daha hızlı ilerlediğini, şirketlerin blokzinciri son kullanıcıya hissettirmeden daha iyi dijital hizmetler sunmayı hedeflediğini vurguladı.

Ağın mesajında, müşterilerin arka planda blokzincir kullanıldığını bilmesine gerek kalmadan daha güçlü dijital deneyimler sunulmasının amaçlandığı ifade edildi. Bu yaklaşım, Avalanche’ın gerçek dünya kullanımına ve finansal altyapının görünmez hale gelmesine dayanan stratejisini öne çıkarıyor.

Kısa vadeli görünüm hacme bağlı kalıyor

Mevcut tabloda kısa vadeli görünümün belirgin şekilde iyileşmesi için AVAX’ın 6,68 dolar direncini güçlü işlem hacmiyle aşması gerekiyor. Böyle bir senaryoda 7,33 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Aksi halde 6,10 doların altına sarkma riski masada kalmayı sürdürüyor.

Ağ tarafında benimsenmeye ilişkin gelişmeler uzun vadeli anlatıyı desteklese de fiyatın yakın dönemde teknik seviyelere duyarlı hareket etmeyi sürdürmesi bekleniyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları hem direnç bölgesindeki fiyat tepkisini hem de hacim tarafındaki değişimi izliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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