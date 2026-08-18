Fiji, 165 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı zanlısını ABD’ye iade etti

ABD’li yetkililerin 165 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı düzenlemekle suçladığı Edward Zimbardi, Fiji tarafından sınır dışı edilmesinin ardından 14 Ağustos’ta ABD’ye döndü. Federal savcılar, binlerce yatırımcının garanti aylık getiri vaadiyle sunulan bir programa kripto varlık gönderdiğini öne sürüyor.

Soruşturmanın kapsamı

Georgia eyaletinin Flowery Branch kentinde yaşayan 59 yaşındaki Zimbardi hakkında 12 elektronik dolandırıcılık, 12 kara para aklama ve kara para aklamak için komplo kurma suçlaması yöneltildi. Georgia Kuzey Bölgesi’nde toplanan federal büyük jüri, iddianameyi 8 Temmuz’da kabul etti. Suçlamalar yargı sürecinin konusu olmaya devam ederken, Zimbardi’nin mahkeme kararı çıkana kadar masum sayıldığı kaydediliyor.

ABD Adalet Bakanlığı’na göre Zimbardi, Haziran 2022 ile Ağustos 2023 arasında faaliyet gösterdiği ileri sürülen Crypto Program adlı yatırım düzenini organize etti ve tanıttı. Yatırımcılardan kripto varlıklarını dijital cüzdanlara göndermeleri istendi. Savcılar, bu adreslerin fiilen Zimbardi’nin kontrolünde olduğunu iddia ediyor.

Savcılar, programa sonradan giren yatırımcılardan gelen paranın daha önce katılanlara ödeme yapmak için kullanıldığını ve yapının bu nedenle Ponzi düzeni niteliği taşıdığını öne sürüyor.

Paranın kullanımına ilişkin iddialar

Yetkililer şimdiye kadar işlem kayıtlarını ve cüzdan adreslerini kamuoyuyla paylaşmadı. İşlemlerde hangi dijital varlıkların kullanıldığı ya da ne kadar kripto varlığın ele geçirildiği de açıklanmadı. Bu nedenle soruşturmadaki teknik izlerin kapsamı henüz netleşmiş değil.

Savcılar, Zimbardi’nin 34 milyon dolardan fazlasını yabancı para birimlerinde spekülatif işlemlere yönlendirdiğini ve bunun ciddi zararlara yol açtığını belirtiyor. Yetkililer toplam işlem zararını açıklamazken, iddianamede en az 10 milyon doların kişisel harcamalar için kullanıldığı da yer aldı. Bu harcamalar arasında lüks otomobiller, oğlu için gayrimenkul alımı ve eski eşine nafaka ödemeleri bulunuyor.

Yetkililer, yatırımcılara yapılabilecek olası geri ödemenin ceza davasının seyrine, zararların doğrulanmasına ve varlıkların geri kazanılmasına bağlı olacağını vurguluyor.

Fiji süreci ve ABD’ye dönüş

İddialara göre yapı Ağustos 2023’te çöktü. Bunun ardından Zimbardi’nin Hawaii, Fiji ve başka noktalara seyahat ettiği belirtildi. Soruşturma bulgularına göre Zimbardi, FBI incelemesinden haberdar olduktan sonra Temmuz 2025’te Fiji’ye gitti ve bir yıldan uzun süre burada kaldı.

Savcılar ayrıca Zimbardi’nin Mayıs 2026’da Virginia’da yapılacak oğlunun düğününe gitme planını da FBI tarafından gözaltına alınma endişesiyle iptal ettiğini ileri sürüyor. Fiji hükümeti, hakkındaki suçlamalardan haberdar olduktan sonra Zimbardi’yi 14 Ağustos’ta sınır dışı etti.

Yatırımcılar için FBI portalı

Soruşturmaya SEC, CFTC ve çeşitli eyalet kurumları da destek verdi. SEC, ABD sermaye piyasalarını denetleyen düzenleyici kurum olarak faaliyet gösterirken, CFTC emtia ve türev piyasalarındaki işlemleri denetliyor. FBI ise Crypto Program yatırımcıları için özel bir portal oluşturdu.

Yatırımcılar bu portal üzerinden işlem bilgilerini ve iletişim bilgilerini iletebilecek. FBI’nin tazmin süreci kapsamında ek belge talep edebileceği de bildirildi. Ancak bu bilgilerin sunulması, ödeme yapılacağını garanti etmiyor. Davayı ABD Savcı Yardımcısı Bethany L. Rupert yürütüyor; soruşturmayı ise FBI sürdürüyor.