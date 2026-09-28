Kripto Para

SEC ve CFTC, kripto piyasası için ayrı düzenleme adımları attı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 SEC ve CFTC, Senato'nun 15 Eylül oylamasında reddedilen tasarının ardından ayrı düzenleme adımları attı.
  • 📌 SEC, kripto girişimleri için yeni muafiyetler içeren öneriyi 20 Ekim'e kadar görüşmeye devam edecek.
  • 🗳️ Coinbase ve sektör grupları, seçim sürecinde kripto politikaları için lobi faaliyetlerini artırdı.
  • 📊 Düzenleyici adımlar sonrası $XRP de dahil büyük kripto varlıklar yerel zirvelerine yakın seyretti.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

ABD’de dijital varlık piyasasına yönelik yasal çerçevenin Senato’dan çıkmaması, düzenleyici kurumları kendi yetkileriyle harekete geçirdi. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC ile Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu CFTC, kripto varlıklara ilişkin kuralları Kongre’deki uzlaşmayı beklemeden ayrı ayrı ilerletiyor.

İçindekiler
1 Senato oylamasının ardından düzenleyiciler devreye girdi
2 SEC ve CFTC hangi adımları atıyor
3 Sektörde lobi trafiği hızlandı
4 Piyasa tepkisi sınırlı iyimserlik oldu

Senato oylamasının ardından düzenleyiciler devreye girdi

Digital Asset Market Clarity Act olarak bilinen tasarı, 15 Eylül’deki Senato oylamasında 49’a karşı 50 oyla kabul edilmedi. Tasarının reddedilmesinde, kamu görevlilerinin kripto varlık sahipliği ile stabilcoin düzenlemesine ilişkin görüş ayrılıkları etkili oldu. Böylece sektör, kasımdaki ara seçimler öncesinde beklediği net yasal yönlendirmeden mahrum kaldı.

Bu tablo karşısında SEC ve CFTC, ortaya çıkan boşluğu idari araçlarla doldurma niyetini ortaya koydu. Kurumlar, Capitol Hill’de yeni bir uzlaşma aramak yerine mevcut yetkilerini kullanarak piyasa yapısını şekillendirmeye yöneldi.

SEC ve CFTC, Kongre’de uzlaşma sağlanmasını beklemeden dijital varlık piyasasına ilişkin kuralları kendi yetki alanlarında ilerletiyor.

SEC ve CFTC hangi adımları atıyor

SEC, Regulation Crypto Assets adlı öneri üzerinde ilerliyor. Taslak, kripto girişimleri için daha esnek kayıt muafiyetleri öngörüyor. Bu çerçevede 5 milyon dolar ve 75 milyon dolara kadar uzanan sınırlar dikkat çekiyor. Öneriye ilişkin kamuya açık oturumların 20 Ekim’e kadar sürmesi planlanıyor.

Kurum içindeki yaklaşım değişimi de daha görünür hale geldi. SEC Komiseri Hester Peirce, önceki sert çizgiyi yatırımcıları küçümseyen bir yaklaşım olarak niteledi. Hester Peirce, SEC içinde uzun süredir kripto varlıklara daha açık düzenleme çağrılarıyla öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Hester Peirce, kurumun önceki sert yaklaşımını yatırımcıları küçümseyen bir tutum olarak değerlendirdi.

CFTC tarafında ise Başkan Michael Selig, kurumun mevcut yetkilerini kullanarak piyasa yapısını biçimlendirdiğini doğruladı. CFTC’nin tokenleştirilmiş varlıkların muhasebeleştirilmesine ilişkin kuralları güncellediği ve kapsamlı bir düzenleme teklifini onay için Beyaz Saray’a gönderdiği belirtildi.

Bu adımlar, Project Crypto adı verilen kurumlar arası bir eşgüdüm çerçevesinde yürütülüyor. Söz konusu yapı, dijital varlıkları dijital emtiadan menkul kıymete kadar uzanan beş temel kategoriye ayırıyor.

Mini sözlük: Tokenleştirilmiş varlık, hisse, tahvil, fon payı veya fiziksel bir değerin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, sahiplik ve transfer süreçlerinin dijital ortamda izlenmesini sağlar.

Sektörde lobi trafiği hızlandı

Tasarıdaki başarısızlık, sektör temsilcilerinde de yönetim değişikliklerini beraberinde getirdi. Blockchain Association Üst Yöneticisi Summer Mersinger, 16 Ekim’de görevinden ayrılacağını açıkladı. Yerine Kristin Smith geçecek. Blockchain Association, Washington’da kripto sektörünün önde gelen lobi kuruluşları arasında bulunuyor.

Büyük kripto şirketleri de seçim sürecinde doğrudan etki alanını genişletmeye çalışıyor. Coinbase Üst Yöneticisi Brian Armstrong ile Stand With Crypto ittifakı, seçmen mobilizasyonu kampanyası başlattı. Girişim, finansal teknoloji alanındaki gelişimi iki partinin de ilgi göstermesi gereken bir ulusal güvenlik meselesi olarak konumlandırıyor.

Piyasa tepkisi sınırlı iyimserlik oldu

Finansal piyasalar, düzenleyici kurumların inisiyatif almasına temkinli bir iyimserlikle karşılık verdi. Bitcoin 84.000 dolar ile 86.000 dolar aralığında yatay seyrini korudu. XRP ve NEAR dahil büyük altcoin’ler de yerel zirvelerine yakın seviyelerde kaldı.

Piyasa katılımcıları, kurumların sağlayacağı yönlendirmenin, Kongre’de tıkanan yasa sürecine kıyasla daha hızlı ve daha öngörülebilir bir çerçeve sunmasını bekliyor. Ancak bu aşamada düzenleyici netliğin yasama yoluyla değil, kurum kararlarıyla şekillenmesi öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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