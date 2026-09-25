Quant, İngiltere’de tokenize mevduat adımının ardından yükseldi

Gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna odaklanan kripto projelerinde yükseliş hız kazandı. Son 24 saatte Quant yüzde 40’tan fazla değer kazanırken, Ondo yüzde 32 ve Chainlink yüzde 12 yükseldi. Fiyat hareketlerinde, tokenize finans ürünlerine yönelik ilginin artması ve bu alandaki kurumsal adımlar etkili oldu.

Quant yükselişinde banka bağlantısı öne çıktı

Quant fiyatı, ağustos ayında gördüğü 55,48 dolar seviyesinden 104,3 dolara kadar çıkarak güçlü bir toparlanma sergiledi. Bu hareketin ardından piyasada dikkatler, İngiltere’de bazı büyük bankaların tokenize mevduat işlemlerine yöneldi. Lloyds, Barclays, Monzo ve HSBC UK, Great British Tokenized Deposit girişimi kapsamında ilk tokenize mevduat işlemlerini gerçekleştirdi. Söz konusu işlemlerde Quant teknolojisinin kullanıldığı belirtildi.

Great British Tokenized Deposit, geleneksel banka mevduatlarının blokzincir benzeri altyapılar üzerinde temsil edilmesini hedefleyen bir girişim olarak öne çıkıyor. Bu yapı, finansal işlemlerin daha hızlı ve programlanabilir hale gelmesine yönelik denemeler arasında yer alıyor.

İngiltere’de Lloyds, Barclays, Monzo ve HSBC UK’nin dahil olduğu tokenize mevduat işlemlerinde Quant altyapısının kullanılması, projeye yönelik ilgiyi artırdı.

Teknik görünümde Quant, 16 Mayıs’ta görülen 84,71 dolarlık önemli direnç seviyesinin üzerine çıktı. Ayrıca 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki farkın daralması, piyasada yakından izlenen altın kesişim formasyonunun oluşabileceğine işaret ediyor. Buna karşılık göreceli güç endeksinin 80 seviyesine ulaşması, kısa vadede aşırı alım riskini gündeme taşıdı. Bu nedenle fiyatın 84,7 dolar bölgesine geri çekilip bu seviyeyi yeniden test etmesi olasılık dahilinde görülüyor.

Chainlink için 15 dolar seviyesi izleniyor

Chainlink de son aylarda düşük seviyelerden toparlanarak yükseliş eğilimine girdi. Token, 7,15 dolardan başlayan hareketle tokenize varlıklara yönelik talebin güçlenmesinden destek buldu. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere taşıyan en büyük oracle ağlarından biri olduğu için bu alandaki büyümeden doğrudan etkilenen projeler arasında sayılıyor.

Grafiklerde 50 günlük ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerine çıkmasıyla altın kesişim formasyonu oluştu. Fiyatın, 10 Mayıs’ta görülen 10,26 dolarlık seviyeyi destek olarak yeniden test etmesi de yükseliş görünümünü güçlendirdi. Teknik açıdan bir sonraki önemli eşik 15 dolar olarak öne çıkarken, bu seviyenin aşılması halinde 20 dolar olasılığı daha güçlü şekilde izlenebilir.

Chainlink için teknik göstergeler, 10,26 dolar desteğinin korunmasının ardından yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret ediyor.

Ondo’da SEC etkisi ve BlackRock ortaklığı izlendi

Ondo tarafında yükseliş bu ay belirgin biçimde hızlandı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun tokenizasyon alanına yenilik muafiyeti vermesi ve şirketin BlackRock ile iş birliği kurması, fiyatlamada öne çıkan başlıklar oldu. BlackRock, dünyanın en büyük varlık yöneticileri arasında yer alıyor ve bu nedenle ortaklık haberi piyasada yakından takip edildi.

Ondo fiyatı 9 Mayıs’taki zirve olan 0,4843 dolar seviyesini aşarak önemli bir direnci geride bıraktı. Bu kırılma, teknik görünümde yükseliş senaryosunu destekledi. Öte yandan Ortalama Yön Endeksi’nin yükselmeyi sürdürmesi momentuma işaret ederken, fiyatın aşırı alım bölgesine yaklaşması kısa süreli bir düzeltme ihtimalini de canlı tutuyor.