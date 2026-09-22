Kripto Para

Brent petrol 100 doların altına indi, piyasalarda toparlanma görüldü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🔴 Brent petrol, İran’ın Hürmüz Boğazı için teklif sunmasının ardından 100 doların altına indi.
  • 📈 Bitcoin gün içinde 87.000 dolara yükseldi, ancak 86.000 ile 87.000 dolar bandında zorlandı.
  • 🟢 S&P 500 ve Nasdaq artıda seyrederken yarı iletken hisseleri yükselişe öncülük etti.
  • ⚠️ ABD ile İran arasında anlaşma sağlanamazsa, petrol ve $BTC dahil riskli varlıklarda dalgalanma artabilir.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Brent petrol vadeli işlemleri, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yedi gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu duyurmasının ardından 100 doların altına geriledi. İran, ABD’nin liman ablukasını gevşetmesi ve askeri operasyonları durdurması halinde kapanmayı sona erdireceğini açıkladı. Petroldeki geri çekilme, hisse senetleri ve kripto varlıklarda risk iştahını destekleyen bir gelişme olarak öne çıktı.

İçindekiler
1 Piyasalarda ilk tepki olumlu oldu
2 Fed kararı risk iştahını sınırlayabilir
3 Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

Piyasalarda ilk tepki olumlu oldu

Kripto para piyasasında gün içinde toparlanma işaretleri görüldü. Bitcoin 87.000 dolar seviyesine kadar yükseldi, ancak bu bölgenin ardından geri çekildi. Fiyat hareketi, 86.000 ile 87.000 dolar aralığında güçlü bir direnç oluştuğuna işaret etti. Bitcoin, piyasa değeri en yüksek kripto varlık olarak küresel risk algısındaki değişimlere karşı hassas bir seyir izliyor.

Bitcoin 87.000 dolar seviyesine kadar çıktı, ancak 86.000 ile 87.000 dolar aralığında satış baskısıyla karşılaştı.

Hisse senedi piyasaları da benzer bir görünüm sergiledi. S&P 500 ile Nasdaq endeksleri günü artıda sürdürürken, özellikle yarı iletken şirketlerinde yükseliş dikkat çekti. AMD hisseleri 21 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni zirvesine ulaştı ve şirketin piyasa değeri tarihinde ilk kez 1 trilyon dolar eşiğini aştı.

VarlıkGelişmeYön
Brent petrol100 doların altına indiDüşüş
Bitcoin87.000 dolara kadar yükseldiToparlanma
S&P 500 ve NasdaqGünü artıda sürdürdüYükseliş

Fed kararı risk iştahını sınırlayabilir

Piyasalardaki yükseliş, ABD Merkez Bankası’nın faizi 25 baz puan artırmasının hemen ardından geldi. Daha yüksek faiz oranları, geçmişte daha temkinli yatırım tercihlerini öne çıkarmıştı. Buna rağmen kripto varlıklar bu kez daha dirençli bir tablo çizdi. Yine de faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi, önümüzdeki günlerde hem hisselerde hem dijital varlıklarda düzeltme riskini gündemde tutuyor.

Faiz artışına rağmen kripto para piyasası direnç gösterdi, ancak yüksek faiz ortamı düzeltme olasılığını ortadan kaldırmış değil.

Hürmüz Boğazı belirsizliği sürüyor

İran’ın teklifi piyasalara kısa süreli rahatlama sağlasa da Hürmüz Boğazı fiilen kapalı kalmayı sürdürüyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanması halinde Tahran yönetimi masadaki önerisini geri çekebilir. Bu durumda petrol fiyatlarının yeniden yukarı yönelmesi ve riskli varlıklarda satış baskısının artması olasılık dahilinde görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın sonuçlanmaması halinde İran yönetimine karşı sert adımlar atılacağı mesajını verdi. İran’ın son önerisi de bu açıklamaların ardından geldi. Taraflar arasında kısa sürede somut bir uzlaşma sağlanamazsa, enerji piyasasında yeni bir dalgalanma yaşanabilir. Böyle bir senaryoda $BTC de dahil olmak üzere kripto varlıklarda oynaklığın artması beklenebilir.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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