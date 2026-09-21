Türkiye’de kripto ödemeleri nasıl kabul edilir?

Avrupa’da müşterileri olan bir hosting sağlayıcısı, Körfez ülkelerinde aboneleri olan bir SaaS platformu, yurt dışında müşterileri olan bir web ajansı, yurt dışına kargo gönderen bir mağaza. Bu tür işletmelerin hepsi er ya da geç aynı sahneyi yaşar: müşteri, USDT ile ödeyip ödeyemeyeceğini sorar. Aşağıda kripto para ile ödeme almaya başlamak için neler gerektiğini 2328 ödeme platformu örneğiyle anlatıyoruz.

Bunun işletmenize faydası ne?

Yurt dışındaki bir müşteri SWIFT ile ödediğinde transfer birkaç gün sürer, tutarın bir kısmı muhabir banka komisyonlarına gider. Kartla ödediğinde ters ibraz (chargeback) riski doğar; yüksek tutarlı B2B ödemelerini kart üzerinden yürütmek de pratik değildir. Kripto ödeme ise ağın işlemi onayladığı anda tamamlanır: genellikle dakikalar içinde, hem de 7/24. Ağ ücretini gönderen taraf öder; bu tutar da banka komisyonlarının çok altındadır, çoğu zaman 0,1 dolar civarındadır.

Lirayla iş yapan herkesin bildiği bir neden daha var: kur hızla değişiyor ve lirada bekleyen hasılat, ay sonunda dolar karşılığında gözle görülür biçimde eriyebiliyor. USDT gibi stablecoin’ler dolara sabitlendiği için bunlarla yapılan ödemeler ne lira kurundan ne de piyasa koşullarından etkilenir.

Ödemeyi doğrudan stablecoin olarak alabilirsiniz. Ya da otomatik dönüşümü açıp ödeme talebinizi lira, dolar veya euro cinsinden oluşturabilirsiniz; müşteri elinde hangi kripto para varsa onunla öder. Gelen tutarı biz stablecoin’e çeviririz ve değerini piyasadaki fiyat dalgalanmalarına karşı koruruz.

Kripto ödeme kabul etmenin yolları

İki yol var. Birincisi, ödemeyi doğrudan kendi cüzdanınıza almak (direct wallet payments): müşteriye cüzdan adresinizi verirsiniz, o da parayı gönderir, paranın geldiğini blockchain’de kendiniz kontrol edersiniz. Tek seferlik ödemelerde bu yöntem işe yarar, ancak ödeme talepleri çoğalmaya başlayınca sorunlar çıkar. Her kripto para ve ağ için ayrı bir adres gerekir; gelen ödemeleri siparişlerle elle eşleştirmek gerekir; kesin tutarlı, süresi belirli bir ödeme talebi oluşturamazsınız; para geldiğinde bildirim almazsınız. Aldığınız an ile sattığınız an arasında kripto paranın fiyatı değişirse bu riski de siz taşırsınız.

İkincisi, ödeme geçidi. Bu servis kesin tutarlı bir ödeme talebi otomatik oluşturur, müşteriye seçtiği kripto para ve ağa uygun bir adres verir, ödemeyi takip eder, sisteminizi bilgilendirir ve gerektiğinde gelen tutarı anında stablecoin’e çevirir. Her şey otomatik işler, zamanınızı ve dikkatinizi gerektirmez. Yazının devamında bu yöntemi 2328 üzerinden ele alacağız.

Kripto ödeme kabulü nasıl işler?

Süreç bütün sağlayıcılarda aynıdır.

Ödeme talebi oluşturursunuz: tutar, para birimi ve sipariş numarası. Müşteri ödeme sayfasını açar, kripto para ve ağ seçer (örneğin TRC20 ağında USDT) ve transfer için adresi alır. Müşteri tutarı kripto borsasından veya cüzdanından gönderir. Platform blockchain’i izler, onayları bekler ve ödeme talebini ödenmiş olarak işaretler. Sisteminize bildirim (webhook) gelir, para bakiyenizde görünür.

Entegrasyondan önce her sağlayıcıya sormaya değer iki şey var. Birincisi: bir ödeme talebini ödenmiş sayıp ürünü göndermeniz ya da hizmeti vermeniz yalnızca platformdan gelen bildirime dayanmalıdır. Müşterinin tarayıcıda “teşekkürler” sayfasını görmesi yeterli değildir. Yönlendirme yarıda kesilebilir; bildirim ise ancak işlem onaylandığında gelir. İkincisi: müşteri yanlış tutar gönderirse ne olur?

2328’de fazla ödemenin tamamı bakiyenize geçer. Eksik ödeme de kaybolmaz. Talep geçerli olduğu sürece tamamlama ödemesini bekler; bu ödeme gelmezse eldeki tutar bakiyenizde kalır, sonrasında ne yapacağınıza siz karar verirsiniz. Proje ayarlarında ödeme toleransı (payment tolerance) da tanımlayabilirsiniz: belirlediğiniz oranın altında kalan eksik tutarlar tam ödeme sayılır. Bu ayar, müşterinin kripto borsası transfer tutarından komisyon kestiğinde işinize yarar.

Bu ve diğer durumlar için 2328’in destek ekibi 7/24 hizmet veriyor. Hem entegrasyon aşamasında hem de ödemeler gelmeye başladığında platforma ulaşabilirsiniz; iletişim bilgileri yazının sonunda yer alıyor.

Şimdi 2328 üzerinden kripto ödeme almaya nasıl başlayacağınızı adım adım gösterelim: hesap ve proje, ödemeleri nasıl entegre edeceğiniz, müşterinin ne gördüğü ve paraya ne olduğu.

Adım 1: hesap ve proje

my.2328.io üzerinden kayıt olmak birkaç dakikanızı alıyor: adınızı girer, ülkenizi seçer, e-posta adresinizi onaylar, bir şifre belirlersiniz. Panelde bir proje (kendi mağazanız veya servisiniz) oluşturur, adını ve site adresini yazarsınız.

Proje aktif olduğunda projenin ayarlarındaki Project ID ve API key’e erişebilirsiniz; entegrasyon için bunlara ihtiyacınız olacak. API üzerinden giden ödemeler için ayrı bir anahtar var. Anahtarları yönetebilmeniz için iki adımlı doğrulama (2FA) açık olmalıdır.

Adım 2: kripto ödeme nasıl entegre edilir?

Bunun birkaç yolu var ve bunları birlikte de kullanabilirsiniz.

Eklenti. Mağazanız ya da abonelik ve tahsilat sisteminiz WooCommerce, OpenCart, WHMCS, Plesk, FOSSBilling veya benzer bir platformda çalışıyorsa 2328’in hazır modülü var: modülü kurar, anahtarları girer ve ödeme yöntemini etkinleştirirsiniz; kod yazmanız gerekmez.

Ödeme sayfası. Sisteminiz API üzerinden ödeme talebi oluşturur ve müşteriyi, kripto para ve ağ seçebileceği 2328 ödeme sayfasına yönlendirir. Ya da talebi kendiniz oluşturup bağlantıyı müşteriye e-posta veya mesajlaşma uygulamasıyla gönderebilirsiniz.

Statik cüzdanlar (API üzerinden). Her müşteriye, seçtiği kripto para ve ağ için kalıcı bir adres verilir; ön ödemeli bakiyeler ve düzenli yüklemeler için pratiktir.

Telegram’da ödeme. Servisiniz bir Telegram botuysa ödemeleri doğrudan Telegram içinde yürütebilirsiniz. Ödeme sistemini API ile entegre edersiniz; ödeme talebi oluşturduğunuzda, ödeme sayfası bağlantısıyla birlikte işlemi Telegram MiniApp içinde açan ikinci bir bağlantı da alırsınız. Müşteri, Telegram’dan çıkmadan ödemesini tamamlar.

Adım 3: müşteri ne görür?

Müşteri, ödenecek tutarı, kripto para ve ağ seçeneklerini görür; seçimini yaptıktan sonra da adres, gönderilecek kesin tutarın gömülü olduğu QR kodu ve bir geri sayım ekrana gelir: sayfanın geçerlilik süresi vardır.

2328’de ödeme sayfasını kendi markanıza uyarlayabilirsiniz: renklerini değiştirebilir ve servisinizin logosunu ekleyebilirsiniz.

Adım 4: paranıza ne olur?

Otomatik dönüşüm, Türkiye’deki işletmeler için en önemli ayardır. Proje ayarlarında yer alan bu kurala göre Bitcoin, Ethereum veya başka kripto paralarla ödenen her tutar, geldiği anda otomatik olarak USDT ya da USDC’ye çevrilir. Müşteri kendisine uygun olanla öder, siz dolara sabitlenmiş bir stablecoin alırsınız ve kur takip etmenize gerek kalmaz.

Farklı ağlardan gelen tutarlar tek bir bakiyede toplanır. Bu bakiyeden kendi cüzdanınıza veya kripto borsasındaki hesabınıza gönderim yapabilir, tedarikçilerinize ve çalıştığınız firmalara giden ödemeleri tek tek ya da API üzerinden toplu olarak gerçekleştirebilir, varlıklarınızı doğrudan panelde takas edebilirsiniz.

Gelen ödemeler otomatik AML kontrolünden geçer: şüpheli bir adresten gelen transfer önce incelemeye alınır, doğrudan bakiyenize geçmez. Bu da işletmenizi, sonradan kripto borsasına gönderim sırasında sorun yaratabilecek “kirli” paraları almaktan korur.

Bağlantılar ve iletişim

Kayıt için my.2328.io, geliştirici dokümantasyonu için 2328.io/api adresini kullanabilirsiniz.

Entegrasyonda destek ekibi @sup2328 üzerinden yardımcı olmaktadır; yüksek hacimler için koşulları Telegram’da @partners2328 ile görüşebilirsiniz.