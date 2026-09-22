Hollanda polisi sahte EURC ile Rolex alan iki kişiyi gözaltına aldı

Hollanda polisi, sahte EURC tokenları kullanarak gerçek Rolex saatler aldığı öne sürülen iki kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma, lüks saat satıcılarının kripto para ödemesi aldıklarını sanarak ürünleri teslim etmesi üzerine başlatıldı.

Satıcılar gerçek ödeme aldıklarını düşündü

Yetkililer, şüphelilerin Hollanda’nın büyük çevrim içi pazar yerlerinden Marktplaats üzerinden satıcılara ulaştığını açıkladı. İddiaya göre taraflar, lüks saatler için EURC ile ödeme konusunda anlaştı. Ardından alıcılardan gelen kripto varlıklar ilk bakışta gerçek görünse de, bunların sahte token olduğu anlaşıldı.

NL Times’ın Oost Nederland polis birimine dayandırdığı bilgilere göre, birkaç mağdur Ağustos 2025’te dolandırıldığını bildirerek başvuruda bulundu. Satıcılar, cüzdanlarına geçen varlıkların meşru EURC olduğuna inanıp Rolex saatleri teslim etti.

Polis, olayda kullanıldığı öne sürülen sahte kripto varlıkların gerçek EURC’den ayırt edilmesinin güç olduğunu vurguladı.

Gerçek EURC ile taklit tokenlar arasındaki fark

EURC, euroya endeksli meşru bir stabilcoin olarak biliniyor. Kripto para ekosisteminde ise resmi olmayan bazı tokenlar, tanınan varlıkların isim ve sembollerini taklit edebiliyor. Bu durum, özellikle doğrudan cüzdanlar arasında yapılan işlemlerde alıcı ve satıcı açısından ek risk yaratıyor.

Mini sözlük: EURC, değeri euroya sabitlenmek üzere çıkarılan bir stabilcoindir. Stabilcoin, fiyatı belirli bir itibari para birimine ya da benzer bir referansa bağlı kalacak şekilde tasarlanan kripto varlık türünü ifade eder.

Yetkililer, sahte tokenların nasıl üretildiğine dair ayrıntıları kamuoyuyla paylaşmadı. Buna karşın soruşturma kapsamında kullanılan yöntemin, blokzincirde meşru bir varlığı taklit edecek kadar ikna edici olduğu değerlendiriliyor.

İki şüpheli hakkında soruşturma sürüyor

Polis, 24 ve 45 yaşındaki iki şüphelinin 9 Eylül Çarşamba günü gözaltına alındığını duyurdu. 45 yaşındaki şüpheli daha sonra serbest bırakıldı ancak hakkında yürütülen inceleme devam ediyor.

Soruşturma henüz kapanmadı. Yetkililer, gözaltına alınan kişilerin başka kripto dolandırıcılığı dosyalarıyla bağlantılı olup olmadığını da inceliyor.

Polis, vatandaşlara yalnızca iyi bildikleri ve güvendikleri ödeme yöntemlerini kullanmaları yönünde uyarıda bulundu.

Hollandalı yetkililer, özellikle yüksek tutarlı işlemlerde gönderilen tokenın adı kadar sözleşme ve varlık doğrulamasının da dikkatle kontrol edilmesi gerektiğine işaret etti.