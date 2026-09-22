Ethereum 2700 doları aştı, gözler yeniden 3000 seviyesine çevrildi

Ethereum, ocak ayından bu yana ilk kez 2700 dolar seviyesinin üzerine çıktı. CoinGecko verilerine göre ETH son bir haftada %9,2, son bir ayda ise %13 değer kazandı. Aynı dönemde Bitcoin de 85 bin dolar seviyesine yükselirken, kripto para piyasasında genel bir toparlanma görüldü.

Piyasadaki yükseliş dikkat çekti

Son yükseliş, piyasadaki son gelişmelerle birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. ABD Senatosu, kripto para piyasası açısından yakından izlenen CLARITY Act düzenlemesine destek vermedi. Bunun ardından ABD Merkez Bankası da yükselen enflasyona karşı politika faizini 25 baz puan artırdı. Bu iki gelişme normal şartlarda riskli varlıklar üzerinde baskı yaratabilecek nitelikteydi.

Ethereum ve daha geniş kripto para piyasasındaki yükseliş, zayıf seyreden genel piyasa koşullarına rağmen devam etti.

Buna karşın dijital varlıklar yönünü yukarı çevirdi. Piyasadaki bu hareketin, petrol fiyatlarında görülen son gerilemeyle bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Enerji maliyetlerindeki düşüşün enflasyon baskısını hafifletebileceği beklentisi, yatırımcı iştahını desteklemiş olabilir.

3000 dolar ihtimali masada kalmayı sürdürüyor

Ethereum en son bu yılın ocak ayında 3000 doların üzerinde işlem görmüştü. Varlık şimdi yeniden ocak ayındaki fiyat bölgesine yaklaşmış durumda. Bu nedenle piyasada 3000 dolar eşiğinin yeniden test edilip edilmeyeceği izleniyor.

Ethereum, ocak ayından beri ilk kez 2700 dolar seviyesini geri aldı ve 3000 dolar sınırı yeniden gündeme geldi.

Bununla birlikte yükselişin kalıcı olup olmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor. Piyasada aşağı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığı görülüyor. Özellikle makroekonomik koşullar ve jeopolitik riskler, kripto varlıkların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Jeopolitik riskler fiyatlamayı etkileyebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanabileceğine dair açıklamaları da piyasalarda ek risk unsuru olarak öne çıkıyor. Olası bir tırmanışın enerji fiyatlarını yeniden yukarı çekmesi, enflasyon beklentilerini bozması ve riskli varlıklarda baskı oluşturması ihtimali bulunuyor.

Böyle bir senaryoda kripto para piyasasının son günlerde yakaladığı ivme zayıflayabilir. Bu nedenle Ethereum’daki yükseliş sürse de yatırımcılar, 3000 dolar hedefi kadar küresel ekonomik görünümü ve enerji piyasalarındaki gelişmeleri de yakından izliyor.