Ethereum’da stake oranı %35’e çıktı, fiyat baskısı sürdü

Ethereum ağında stake edilen ETH miktarı 43 milyonun üzerine çıkarak toplam arzın yaklaşık %35’ine ulaştı. Bu seviye, ağ güvenliği açısından önemli bir eşik olarak görülürken, sıkılaşan arz koşulları fiyat tarafında henüz kalıcı bir yükseliş yaratmadı.

Arz daralıyor, fiyat tepkisi sınırlı kalıyor

Ethereum.org verilerine göre 43 milyondan fazla ETH, proof of stake yapısında ağı doğrulayan katılımcılar tarafından kilitlenmiş durumda. Ethereum.org, Ethereum ekosisteminin resmi bilgi portalı olarak ağın temel verilerini ve teknik yapısını kamuya açık biçimde sunuyor.

Doğrulayıcılar, işlemlerin onay sürecine katılmak ve ödül almak için ETH stake ediyor. Bu durum, toplam arzın kayda değer bir bölümünün kısa vadede alım satıma daha az açık hale gelmesine yol açıyor. Ancak stake edilen varlıklar dolaşımdan tamamen çıkmış sayılmıyor.

Borsalardaki ETH bakiyelerinin de gerilemesi, piyasadaki likit arzın daraldığına işaret ediyor. Yine de borsalardan çıkan coin’lerin tek başına fiyat artışı anlamına gelmediği görülüyor. Bu varlıklar stake havuzlarına, kurumsal saklama hizmetlerine ya da özel cüzdanlara taşınabiliyor.

Arzın daha dar hale gelmesi, talep hızlandığında daha etkili sonuç verebilir. Ancak bu koşul tek başına fiyatın yukarı yönlü kırılmasını garanti etmiyor.

Talep tarafı zayıf kaldı

Piyasadaki temel sorun talep cephesinde öne çıkıyor. ETH kısa süre önce 2.400 dolar seviyesinin altına indi ve bu hareket kısa vadeli olumlu görünümü zayıflattı. Düzenleyici belirsizlikler ile ETF çıkışları da daha geniş kripto piyasasında baskı yarattı.

Bu geri çekilme, yalnızca birkaç gün önce görülen daha güçlü görünümün tersine döndüğünü gösterdi. ETH o dönemde 2.600 dolar bölgesini zorluyordu ve yatırımcılar yeniden 3.000 dolar ihtimalini tartışıyordu.

Kurumsal ilgi de istikrarlı bir çizgi izlemiyor. Hafta içinde ETF tarafında para girişi yeniden görülürken, bir işlem gününde yaklaşık 121 milyon dolarlık net pozitif akış kaydedildi. Buna rağmen bu toparlanma, ETH fiyatında kalıcı bir kırılma oluşturmak için yeterli olmadı.

43 milyonun üzerindeki stake miktarı ve azalan borsa bakiyeleri, Ethereum’u gelecekteki talep artışına daha duyarlı hale getirebilir; ancak talep zayıf kaldığı sürece fiyat yatay bantta kalabilir.

Gözler yeniden 2.600 dolar eşiğinde

Kısa vadede Ethereum’un yönü, alıcıların daralan arz ortamını ne ölçüde değerlendirebileceğine bağlı görünüyor. Bunun için ETH’nin önce 2.400 ile 2.500 dolar aralığının üzerine yeniden yerleşmesi gerekiyor.

Bu bölgenin güçlü biçimde geri alınması halinde 2.600 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir. Daha geniş bir sıkışma alanından çıkış yaşanırsa, teknik görünümde yaklaşık 3.050 dolara uzanan daha iddialı bir senaryo da masada kalmayı sürdürüyor. Ancak bu hedef, mevcut koşullarda kesinlik taşımıyor.

Mevcut tablo, stake oranındaki rekor seviyenin tek başına yükseliş sinyali vermediğini ortaya koyuyor. ETF ve spot piyasadan yeni talep gelmesi halinde azalan likit arz Ethereum lehine daha güçlü bir etki yaratabilir. Talep zayıf kalırsa yüksek stake katılımı ile yatay seyreden fiyatın bir süre daha birlikte görülmesi olası duruyor.