Ethereum (ETH)

Ethereum’da 109 milyon dolarlık tasfiye dalgası öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum'da bir saat içinde 74,05 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.
  • 📉 Fiyat 2.600 dolara yaklaştıktan sonra 2.483 dolar civarına çekildi ve $ETH'de 2.450 ile 2.480 dolar desteği yeniden öne çıktı.
  • 📊 Piyasada toplam tasfiye 109 milyon dolara ulaştı, Bitcoin'de bu tutar 21,6 milyon dolar oldu.
  • 🧭 Yukarı yönlü senaryoda 2.550 doların aşılması, ardından 2.592 ile 2.610 dolar bölgesinin geçilmesi gerekiyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Ethereum son 24 saatte yüzde 1,47 gerileyerek 2.483 dolar civarında işlem gördü. Fiyat son seansta kısa süreliğine 2.600 dolara yaklaşsa da bu yükselişi koruyamadı ve son günlerde öne çıkan yatay bant içine geri döndü.

İçindekiler
1 Destek bölgesi yeniden test ediliyor
2 2.550 dolar ana direnç konumunu koruyor
3 Tasfiyelerde Ethereum öne geçti
4 Kısa vadede 2.454 destek, 2.592 direnç olarak izleniyor

Destek bölgesi yeniden test ediliyor

Kısa vadeli görünümde 2.450 ile 2.480 dolar aralığı yeniden kritik destek bölgesi haline geldi. Ethereum daha önce bandın üst sınırına yönelip ilk direnç alanını test etti, ardından aşağı döndü. Bu nedenle alıcıların bu bölgede nasıl tepki vereceği kısa vadeli yön açısından yakından izleniyor.

Eliz, önceki uzun pozisyon tetikleyicisinin çalıştığını, Ethereum’un ilk kar alma seviyesine ulaştıktan sonra yeniden bandın alt bölümüne çekildiğini ve 2.465 ile 2.480 dolar aralığındaki tepkinin yeni bir yükseliş denemesini belirleyebileceğini aktarıyor.

Yukarı yönlü daha geniş senaryonun güç kazanabilmesi için mevcut bant yapısının aşılması gerekiyor. Fiyatın üst sınırın üzerine yerleşmesi halinde 2.700 ve ardından 2.800 dolar bölgesi yeniden gündeme gelebilir.

2.550 dolar ana direnç konumunu koruyor

Haftalık kapanışın 2.550 doların üzerinde gerçekleşmemesi, bu seviyeyi daha yüksek zaman dilimlerinde ana direnç olarak öne çıkardı. Ethereum bu bölgeyi birkaç kez test etti ancak alıcılar henüz burayı kalıcı destek alanına çeviremedi.

Ted Pillows, 2.550 dolar seviyesini ana geri kazanım noktası olarak değerlendiriyor. Analiste göre bu eşiğin aşılması durumunda 2.800 dolar seviyesi bir sonraki önemli bölge olabilir. Daha güçlü bir toparlanma senaryosunda 3.000 dolar da yeniden izlenebilir. Buna karşılık yükseliş denemelerinin zayıf kalması halinde 2.185 ve 1.965 dolar seviyeleri aşağı yönlü destek alanları olarak öne çıkıyor.

Tasfiyelerde Ethereum öne geçti

Piyasadaki sert dalgalanma kaldıraçlı işlemlerde hızlı çözülmeye yol açtı. Bir saat içinde kripto piyasasında yaklaşık 109 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti. Bunun 74,05 milyon dolarlık bölümü Ethereum pozisyonlarında görüldü. Bitcoin ise yaklaşık 21,6 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı.

Son fiyat hareketi özellikle 2.500 ile 2.600 dolar aralığında yoğunlaşırken, tasfiyelerin büyük bölümünün Ethereum’da toplanması piyasa baskısının bu varlıkta belirginleştiğine işaret ediyor.

VarlıkTasfiye tutarıNot
Ethereum74,05 milyon dolarEn yüksek pay
Bitcoin21,6 milyon dolarİkinci sırada
Toplam piyasa109 milyon dolarBir saatlik veri

Büyük tasfiye dalgaları, pozisyonların zorunlu kapanması nedeniyle fiyat hareketini kısa sürede hızlandırabiliyor. Bu yüzden gün içi sert sıçramaların tek başına kalıcı kırılım olarak görülmemesi gerektiği değerlendiriliyor.

Kısa vadede 2.454 destek, 2.592 direnç olarak izleniyor

Saatlik grafiklerde 2.454 dolar seviyesi yakın destek olarak öne çıkarken, 2.440 ile 2.460 dolar aralığı daha geniş talep bölgesi olarak izleniyor. Yukarıda ise 2.580 ile 2.592 dolar aralığı ilk güçlü direnç alanını oluşturuyor. Bunun üzerinde 2.610 dolar seviyesi bulunuyor.

Kısa vadeli göstergeler satış baskısının arttığını gösteriyor. RSI yaklaşık 33 seviyesine gerilerken, stokastik osilatör daha derin zayıflık sinyali veriyor. MACD tarafında da negatif görünüm korunuyor. Buna rağmen 2.450 ile 2.480 dolar desteği korunursa kısa süreli bir tepki yükselişi görülebilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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