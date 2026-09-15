Cardano (ADA)

Cardano Foundation, Mastercard’ın kripto programına katıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano Foundation, Mastercard’ın kripto ortaklık programına katıldı.
  • 💳 İş birliği ödemeler, stabilcoinler, sınır ötesi transferler ve mutabakat alanlarını kapsıyor.
  • 🤖 Masumi entegrasyonuyla $ADA ağında yapay zeka ajanları için x402 ödeme desteği devreye alındı.
  • ⚙️ Leios düğümü testlerde 250 TxkB/s seviyesine ulaşırken ana ağ hedefi 2026 sonu olarak açıklandı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Cardano Foundation, Mastercard’ın Crypto Partner Programı’na katıldı. Vakıf, programın blokzincir odaklı bölümünde Mastercard ve diğer katılımcılarla birlikte ödemeler, stabilcoinler, sınır ötesi para transferleri, şirketler arası işlemler ve mutabakat süreçleri üzerinde çalışacak.

İçindekiler
1 Ödemeler ve blokzincir odağı
2 Yapay zeka ajanları için yeni entegrasyon
3 Leios için 2026 hedefi öne çıktı

Ödemeler ve blokzincir odağı

Cardano Foundation, bu adımı kamuya açık blokzincir altyapısını küresel para hareketleriyle daha yakından buluşturma yönünde önemli bir eşik olarak değerlendirdi. İsviçre merkezli vakıf, Cardano ekosisteminin gelişimini destekleyen ve ağın benimsenmesine odaklanan ana kurumlardan biri olarak biliniyor.

Cardano Foundation, Mastercard’ın programına katılımını, kamuya açık blokzincir altyapısını küresel ödeme akışıyla bağlama yönünde yeni bir adım olarak tanımladı.

Mastercard’ın programı, geleneksel finans ile dijital varlık altyapısı arasında iş birliğini artırmayı hedefliyor. Cardano Foundation’ın bu yapıya dahil olması, ağın özellikle ödeme ve mutabakat kullanım alanlarında daha görünür hale gelmesine katkı sağlayabilir.

Yapay zeka ajanları için yeni entegrasyon

Cardano cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise yapay zeka odaklı işlemler tarafında yaşandı. Masumi aracılığıyla Cardano, x402 deposuna ve resmi paketlerine entegre edildi. Bu adım, yapay zeka ajanlarının Cardano üzerinde işlem yapmasını daha kolay hale getiriyor.

Mini sözlük: x402, uygulamaların ve ajan tabanlı sistemlerin belirli standartlar üzerinden ödeme başlatmasına imkan veren teknik bir entegrasyon yapısıdır. Bu entegrasyon, Cardano ağında ana ağ, preprod ve preview test ağları üzerinde ödeme desteği sunuyor.

Cardano’nun x402 kod tabanına çalışan bir uygulama olarak dahil edilmesiyle birlikte, ağ üzerinde x402 ödemeleri ana ağın yanı sıra preprod ve preview test ortamlarında da desteklenmeye başladı. Bu gelişme, Charles Hoskinson’ın uzun süredir dile getirdiği ajan temelli finans yaklaşımıyla uyumlu görülüyor.

Leios için 2026 hedefi öne çıktı

Geliştirici ekip, Leios düğümünün yerel bir kümede 250 TxkB/s seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu değer, yaklaşık 250 bayt büyüklüğünde 1.000 basit işlemin saniyede işlenmesine karşılık geliyor. Cardano ana ağı ise şu anda 4.5 TxkB/s düzeyine kadar çıkabiliyor.

MetrikLeios düğümüCardano ana ağı
Veri işleme kapasitesi250 TxkB/s4.5 TxkB/s
Basit işlem karşılığıSaniyede yaklaşık 1.000 işlemBelirtilmedi

Charles Hoskinson, Leios’un potansiyeline olumlu yaklaştı ve çözümün 2026 sonuna kadar Cardano ana ağına gelmesinin beklendiğini aktardı. Input Output Ürün Yöneticisi Carlos Lopez de Lara ise laboratuvar ortamında ulaşılan kapasitenin güçlü olduğunu, asıl çalışmanın bu seviyeyi gerçek internet koşullarına taşımak için ağ katmanında yapılacak ayar ve optimizasyonlarda yoğunlaştığını söyledi.

Carlos Lopez de Lara, işlem kapasitesinin ortaya çıktığını, bundan sonraki aşamada ağ yığını üzerinde yapılacak ayar ve optimizasyonların bu sonuçları laboratuvardan gerçek internet koşullarına taşıyacağını vurguladı.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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