Standard Chartered, ARB için 2030 sonunda 10 dolar öngörüyor

Standard Chartered, kripto piyasasının geleneksel olarak en çok izlenen iki varlığı olan Bitcoin ve Ethereum yerine bu kez Arbitrum’un yerel tokenı ARB’ye odaklandı. Banka, yayımladığı uzun vadeli değerlendirmede ARB’nin mevcut 0,14 dolar seviyesinden 2030 sonuna kadar 10 dolara çıkabileceğini öngördü. Bu tahmin, yaklaşık %7.000’lik bir artışa işaret ediyor.

Değerleme modelinde öne çıkan unsurlar

Bankanın analistleri, ARB için ayrıntılı bir matematiksel model kurarken, varlığın temel değerlemesinde belirgin bir değişim yaşandığını belirtti. Buna göre piyasada büyük token kilit açılışlarının yoğun olduğu dönemin geride kalması ve geleneksel finans kuruluşlarının varlık tokenizasyonu alanına yönelmesi, ARB’nin görünümünü destekleyen başlıca etkenler arasında yer aldı.

Standard Chartered, ARB’nin fiyat potansiyelinin kendi BTC ve ETH beklentilerinin de üzerine çıkabileceğini vurguladı.

Arbitrum, Ethereum üzerinde çalışan ikinci katman ölçeklendirme ağı olarak biliniyor ve daha düşük işlem maliyeti ile daha yüksek hız sağlamayı hedefliyor. ARB ise ağın yönetişim ve ekosistem işleyişinde kullanılan temel token konumunda bulunuyor.

İki yıllık baskının ardından yeni dönem

Son iki yılda tokenomik kaynaklı enflasyon, ARB fiyatı üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Bu süreçte token fiyatı %90 gerilerken dolaşımdaki arz 5,8 milyar adede çıktı. Bu miktar, toplam arzın %58,45’ine karşılık geliyor. Piyasaya halen günlük doğrusal şekilde 14,4 milyon ARB giriyor ve bunun parasal karşılığı yaklaşık 2 milyon dolar düzeyinde bulunuyor.

Buna karşın kilit açılış takviminin daha yatay bir evreye girdiği değerlendiriliyor. Fiyat üzerinde sert baskı yaratan büyük ve tek seferlik kilit açılışlarının sona ermesi, analistlerin temel tezinde önemli bir yer tutuyor.

Robinhood Chain entegrasyonu dikkat çekti

Arbitrum ekosistemindeki yeni ekonomik hareketliliğin ana itici gücü olarak Robinhood Chain entegrasyonu gösterildi. Eylül 2026’da Arbitrum’un aylık geliri 5 milyon dolara yükseldi ve beş kat artış kaydetti. Alt ağ üzerindeki günlük işlem ücretleri ise zirve dönemlerde 8 milyon doların üzerine çıktı.

Standard Chartered, küresel tokenleştirilmiş varlık hacminin 2028’e kadar 4 trilyon dolara ulaşmasını bekliyor. Banka, bu büyümenin Arbitrum ekosistemine düzenli sermaye akışı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

Analistler, mevcut yapının kırılgan olduğuna da dikkat çekerek ARB tokenının şu anda doğrudan değer biriktirmesini sağlayan net bir mekanizmaya sahip olmadığını vurguladı.

Piyasa tepkisi ve riskler

Piyasa, bankanın tahminine kısa sürede tepki verdi. ARB gün içinde kısa vadeli işlemlerde %8,5 yükselerek 0,14350 dolara kadar çıktı. Kar satışlarına rağmen fiyatın 0,13800 dolar desteğinin üzerinde kalması dikkat çekti.

Bununla birlikte görünüm tamamen risksiz değil. Coinbase’in Base ağıyla artan rekabet ile CLARITY Act ve SEC kaynaklı düzenleyici baskı, varlık için öne çıkan risk başlıkları arasında sıralanıyor.