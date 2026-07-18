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ARBITRIUM (ARB)

Arbitrum’da işlem hacmi artarken olası yukarı yönlü kırılma öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Arbitrum'da artan hacim, olası fiyat kırılmasını yeniden gündeme taşıdı.
  • 📈 Analistler, $ARB için destek bölgesinin korunduğunu ve momentumun güçlendiğini aktarıyor.
  • 🤝 WalletConnect entegrasyonunun genişlemesi, ağın düşük maliyetli uygulama kapasitesini öne çıkardı.
  • 🧭 ARB fiyatı kısa vadede baskı görse de piyasa koşulları iyileşirse yukarı yönlü hareket izlenebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Arbitrum’da teknik göstergelerin güç kazanması ve alım ilgisinin artması, fiyatın yukarı yönlü bir kırılma ihtimalini yeniden gündeme taşıdı. WalletConnect entegrasyonunun genişletilmesi de ağın daha hızlı ve düşük maliyetli zincir üstü uygulamaları destekleme kapasitesini öne çıkarırken, ekosistemin uzun vadeli benimsenmesine ilişkin beklentileri destekledi.

İçindekiler
1 Fiyat görünümünde toparlanma sinyalleri
2 Ağ genişlemesi ve WalletConnect etkisi
3 Piyasada beklenti temkinli şekilde güçleniyor

Fiyat görünümünde toparlanma sinyalleri

ARB, haber sırasında 0.08794 dolardan işlem görürken 24 saatlik işlem hacmi 83.15 milyon dolar, piyasa değeri ise 560.21 milyon dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte görece dengeli bir seyir izlense de fiyat yapısı ve ağ tarafındaki gelişmeler, olası bir yön değişimine işaret eden unsurlar arasında gösteriliyor.

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Arbitrum’da farklı zaman dilimlerinde teknik görünümün güçlendiğine dikkat çekiyor. Analistler, hem ABD doları hem de Bitcoin karşısında görülen olumlu uyumsuzlukların, son dönemdeki yatay seyre rağmen momentumun toparlandığını düşündürdüğünü aktarıyor.

Analistler, Arbitrum fiyatının kritik destek bölgesini daha yüksek dip oluşturarak koruduğunu ve bunun alıcıların piyasadaki etkisini sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor.

Fiyatın günlük önemli hareketli ortalamaların üzerinde kalması ve işlem hacmindeki artış da alım baskısının güçlendiğine işaret eden başlıca göstergeler arasında yer alıyor. Piyasadaki katılımın yükselmesiyle birlikte birikim sürecinin hız kazanmış olabileceği, bunun da Arbitrum için yeni bir yükseliş döngüsünün erken aşamasına işaret edebileceği değerlendiriliyor.

Ağ genişlemesi ve WalletConnect etkisi

WalletConnect, Arbitrum ile iş birliğini genişleterek kurumların zincir üstü uygulama geliştirme ve ölçekleme süreçlerini daha verimli hale getirmeyi hedefliyor. Bu yapı, WalletConnect’in bağlantı protokolü ile Arbitrum’un Katman 2 ağı arasında daha güçlü bir entegrasyon kurulmasını sağlıyor.

Mini sözlük: WalletConnect, kripto cüzdanlarının merkeziyetsiz uygulamalara bağlanmasını sağlayan bir bağlantı protokolüdür. Arbitrum ise Ethereum üzerinde çalışan bir Katman 2 ölçekleme ağı olarak daha düşük işlem maliyeti ve daha yüksek hız sunmayı amaçlar.

Söz konusu entegrasyonun cüzdan etkileşimlerini kolaylaştırması, kullanıcı deneyimini iyileştirmesi ve işlem ücretlerini düşürmesi bekleniyor. Bu durum, geliştiricilerin daha geniş kullanıcı kitlesine daha düşük maliyetle hizmet sunmasını mümkün kılabilir. Arbitrum’un protokollerinde 17 milyar doların üzerinde kilitli varlık ve 4 milyar doların üzerinde stabilcoin likiditesi bulunması da ağın kurumsal kullanım açısından öne çıkan yönleri arasında gösteriliyor.

WalletConnect ile genişleyen entegrasyonun, Arbitrum üzerinde geliştirilen uygulamalar için daha düşük maliyetli ve daha erişilebilir bir altyapı sunduğu değerlendiriliyor.

Ağ üzerindeki işlem maliyetlerinin yarım sentin altında kalması, farklı uygulamaların devreye alınmasını kolaylaştıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu düşük maliyet yapısı, özellikle sık işlem gerektiren kullanım alanlarında Arbitrum’un cazibesini artırabilir.

Piyasada beklenti temkinli şekilde güçleniyor

Teknik olarak olumlu sinyaller ve ekosistem genişlemesine rağmen ARB fiyatı kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Buna karşın genel kripto para piyasasında iyileşen görünümün korunması halinde, önemli direnç seviyelerinin aşılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketin güç kazanabileceği değerlendiriliyor.

Analistler, balina birikiminin artması, işlem hacimlerindeki yükseliş ve WalletConnect ekosisteminin daha da genişlemesi gibi etkenlerin yeni bir yükseliş eğiliminin önünü açabileceğini düşünüyor. Ancak fiyat hareketinin bu senaryoyu doğrulaması için teknik direnç bölgelerinin net biçimde aşılması gerekecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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