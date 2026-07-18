LINK’te 8 dolar desteği korunurken kısa vadeli yön arayışı sürüyor

Chainlink’in yerel varlığı LINK, temmuz ortasında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Bu hafta yayımlanan grafikler, fiyatın kısa vadeli destek bölgesine yakın seyrettiğini gösterdi. Teknik göstergeleri izleyen piyasa katılımcıları, mevcut seviyelerin korunup korunamayacağını ve sonraki işlemlerde yeni bir destek testinin gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

Dar bantta işlem ve son fiyat verileri

LINK fiyatı 8,02 dolar seviyesinde bulunuyor. Varlık, hafta içinde kısa süreliğine 8,40 doları test ettikten sonra yeniden belirgin bir aralığa çekildi. Yatırımcı Jordan, son alımını 8,10 dolardan yaptığını ve gelecek bir yıl içinde satış düşünmediğini açıkladı.

Jordan, son alımını 8,10 dolardan yaptığını, önümüzdeki bir yıl boyunca satış planlamadığını açıkladı.

Binance verilerinde, 17 Temmuz 2026’ya kadar geçen son 24 saatte yaklaşık 1,19 milyon LINK el değiştirdi. Bu hacim, fiyatın sıkıştığı mevcut görünümle birlikte değerlendirildiğinde orta düzeyde işlem faaliyetine işaret ediyor. Son seanslarda fiyatın 8 dolar çevresine birden fazla kez dönmesi de bu dengeyi destekliyor.

Son birkaç ayda LINK, kısa vadede görece istikrarlı ancak daha geniş zaman dilimlerinde dalgalı bir yapı sergiledi. Bu görünüm, alıcı ve satıcıların belirli seviyelerde karşı karşıya gelmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede EMA seviyeleri öne çıkıyor

Kısa vadeli görünümde en yakından izlenen araçların başında üstel hareketli ortalamalar geliyor. 10 günlük EMA 8,16 dolar, 20 günlük EMA ise 8,20 dolar civarında yer alıyor. Bu iki seviye, günlük görünümde fiyatın destek üzerinde kalmasına katkı sağladı.

Son işlem günlerinde aşağı yönlü baskının derinleşmemesinde bu destek alanlarının etkili olduğu görülüyor. Buna karşılık, EMA seviyelerinin altına sarkan küçük fitiller çok kısa vadede sınırlı da olsa alım tepkisinin devreye girdiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: EMA, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama türüdür. Kısa vadeli yönü ve destek ya da direnç bölgelerini izlemek için teknik analizde sık kullanılır.

Gösterge Seviye İzlenen anlam LINK fiyatı 8,02 dolar Kısa vadeli denge noktası 10 günlük EMA 8,16 dolar Yakın destek ve yön sinyali 20 günlük EMA 8,20 dolar Kısa vadeli direnç bölgesi 50 günlük EMA 8,35 dolar Daha güçlü yön teyidi seviyesi

Orta vadeli görünümde hacim ve oynaklık izleniyor

BravenewCoin grafiklerine göre LINK’teki işlem hacmi, varlığın geçmişte 52 doların üzerine çıktığı dönemlere kıyasla belirgin şekilde daha düşük kalıyor. Mevcut yapı, destek seviyelerinin fiyatı yukarı çevirecek bir tepkiye zemin hazırlayıp hazırlamayacağı sorusuna odaklanmış durumda. 50 günlük EMA’nın 8,35 dolarda bulunması da bu açıdan yakından takip ediliyor.

BravenewCoin verileri, LINK işlem hacminin geçmiş zirve dönemlerine göre belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor.

Piyasadaki alım ilgisinin 8 dolar bölgesinde yoğunlaştığı, satış isteğinin ise 8,25 doların biraz üzerinde belirginleşebileceği değerlendiriliyor. Bollinger bantları son bir haftada sıkı bir aralığa işaret ederken, bu görünüm düşük oynaklıkla uyumlu bir tablo ortaya koydu. Son salınımda 8,63 dolardan 7,90 dolara uzanan hareket baz alındığında, Fibonacci geri çekilme seviyeleri 8,10 ile 8,15 dolar aralığını destek bölgesi olarak öne çıkarıyor.

İşlem hacmi, EMA’lar, MACD ve RSI gibi teknik ölçütlerle birlikte zincir üstü veriler ve sosyal duyarlılık da izleniyor. Şimdilik 8,02 dolar çevresindeki bant, kısa vadeli arz ve talep dengesini okumak için temel bir referans noktası olarak görülüyor. Mevcut likidite yapısı ise bu seviyelerde alım ve satım tarafının görece dengeli kaldığını düşündürüyor.