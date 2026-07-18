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CHAINLINK (LINK)

LINK’te 8 dolar desteği korunurken kısa vadeli yön arayışı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 LINK, temmuz ortasında 8 dolar çevresindeki desteği korumaya devam etti.
  • 📊 Kısa vadede 8,16 ve 8,20 dolar seviyelerindeki EMA bölgeleri izleniyor.
  • 💬 Jordan, 8,10 dolardan alım yaptığını ve $LINK için bir yıl satış planlamadığını açıkladı.
  • 📉 17 Temmuz 2026 itibarıyla hacim orta seviyede kalırken oynaklık dar bantta seyretti.
İlayda Peker
İlayda Peker

Chainlink’in yerel varlığı LINK, temmuz ortasında dar bir bantta işlem görmeye devam ediyor. Bu hafta yayımlanan grafikler, fiyatın kısa vadeli destek bölgesine yakın seyrettiğini gösterdi. Teknik göstergeleri izleyen piyasa katılımcıları, mevcut seviyelerin korunup korunamayacağını ve sonraki işlemlerde yeni bir destek testinin gerekip gerekmediğini değerlendiriyor.

İçindekiler
1 Dar bantta işlem ve son fiyat verileri
2 Kısa vadede EMA seviyeleri öne çıkıyor
3 Orta vadeli görünümde hacim ve oynaklık izleniyor

Dar bantta işlem ve son fiyat verileri

LINK fiyatı 8,02 dolar seviyesinde bulunuyor. Varlık, hafta içinde kısa süreliğine 8,40 doları test ettikten sonra yeniden belirgin bir aralığa çekildi. Yatırımcı Jordan, son alımını 8,10 dolardan yaptığını ve gelecek bir yıl içinde satış düşünmediğini açıkladı.

Jordan, son alımını 8,10 dolardan yaptığını, önümüzdeki bir yıl boyunca satış planlamadığını açıkladı.

Binance verilerinde, 17 Temmuz 2026’ya kadar geçen son 24 saatte yaklaşık 1,19 milyon LINK el değiştirdi. Bu hacim, fiyatın sıkıştığı mevcut görünümle birlikte değerlendirildiğinde orta düzeyde işlem faaliyetine işaret ediyor. Son seanslarda fiyatın 8 dolar çevresine birden fazla kez dönmesi de bu dengeyi destekliyor.

Son birkaç ayda LINK, kısa vadede görece istikrarlı ancak daha geniş zaman dilimlerinde dalgalı bir yapı sergiledi. Bu görünüm, alıcı ve satıcıların belirli seviyelerde karşı karşıya gelmeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede EMA seviyeleri öne çıkıyor

Kısa vadeli görünümde en yakından izlenen araçların başında üstel hareketli ortalamalar geliyor. 10 günlük EMA 8,16 dolar, 20 günlük EMA ise 8,20 dolar civarında yer alıyor. Bu iki seviye, günlük görünümde fiyatın destek üzerinde kalmasına katkı sağladı.

Son işlem günlerinde aşağı yönlü baskının derinleşmemesinde bu destek alanlarının etkili olduğu görülüyor. Buna karşılık, EMA seviyelerinin altına sarkan küçük fitiller çok kısa vadede sınırlı da olsa alım tepkisinin devreye girdiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: EMA, son fiyat hareketlerine daha fazla ağırlık veren hareketli ortalama türüdür. Kısa vadeli yönü ve destek ya da direnç bölgelerini izlemek için teknik analizde sık kullanılır.

GöstergeSeviyeİzlenen anlam
LINK fiyatı8,02 dolarKısa vadeli denge noktası
10 günlük EMA8,16 dolarYakın destek ve yön sinyali
20 günlük EMA8,20 dolarKısa vadeli direnç bölgesi
50 günlük EMA8,35 dolarDaha güçlü yön teyidi seviyesi

Orta vadeli görünümde hacim ve oynaklık izleniyor

BravenewCoin grafiklerine göre LINK’teki işlem hacmi, varlığın geçmişte 52 doların üzerine çıktığı dönemlere kıyasla belirgin şekilde daha düşük kalıyor. Mevcut yapı, destek seviyelerinin fiyatı yukarı çevirecek bir tepkiye zemin hazırlayıp hazırlamayacağı sorusuna odaklanmış durumda. 50 günlük EMA’nın 8,35 dolarda bulunması da bu açıdan yakından takip ediliyor.

BravenewCoin verileri, LINK işlem hacminin geçmiş zirve dönemlerine göre belirgin biçimde zayıfladığını gösteriyor.

Piyasadaki alım ilgisinin 8 dolar bölgesinde yoğunlaştığı, satış isteğinin ise 8,25 doların biraz üzerinde belirginleşebileceği değerlendiriliyor. Bollinger bantları son bir haftada sıkı bir aralığa işaret ederken, bu görünüm düşük oynaklıkla uyumlu bir tablo ortaya koydu. Son salınımda 8,63 dolardan 7,90 dolara uzanan hareket baz alındığında, Fibonacci geri çekilme seviyeleri 8,10 ile 8,15 dolar aralığını destek bölgesi olarak öne çıkarıyor.

İşlem hacmi, EMA’lar, MACD ve RSI gibi teknik ölçütlerle birlikte zincir üstü veriler ve sosyal duyarlılık da izleniyor. Şimdilik 8,02 dolar çevresindeki bant, kısa vadeli arz ve talep dengesini okumak için temel bir referans noktası olarak görülüyor. Mevcut likidite yapısı ise bu seviyelerde alım ve satım tarafının görece dengeli kaldığını düşündürüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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