Kayıt Banner
CHAINLINK (LINK)

Chainlink, United Stables ortaklığıyla yükseliş beklentisini koruyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Chainlink, United Stables ile yaptığı altyapı anlaşması sonrası yükseliş yapısını korudu.
  • 📈 $LINK 8,52 dolar seviyesinde işlem görürken son 24 saatte yüzde 2,27 yükseldi.
  • 🔗 United Stables, 1 milyar doların üzerindeki U stabilcoin için Chainlink'i resmi oracle olarak seçti.
  • 🧭 Analistler, birikim bölgesi korundukça LINK'te yukarı yönlü görünümün sürdüğünü belirtiyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Chainlink’in yerel tokeni LINK, son geri çekilmeye rağmen teknik görünümde yükseliş yapısını koruyor. Alıcıların uzun vadeli birikim bölgesini savunması, piyasada güvenin sürdüğüne işaret ederken, ağın kullanım alanını genişleten yeni bir iş birliği de bu tabloyu destekliyor.

İçindekiler
1 Fiyat yapısı ve kritik bölge
2 United Stables iş birliği
3 Piyasadaki beklenti

Fiyat yapısı ve kritik bölge

LINK, haberin yayımlandığı sırada 8,52 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 2,27 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 221 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,38 milyar dolar seviyesinde bulundu. Kısa vadeli toparlanmaya rağmen asıl dikkat çeken unsur, fiyatın daha yüksek zaman dilimlerinde koruduğu yapı oldu.

Kripto analisti Moe, LINK’te son düzeltmenin genel görünümü bozmadığını ve daha geniş çerçevede yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtiyor. Tokenin daha önce uzun vadeli ayı piyasası birikim alanı olarak görülen bölgeyi yeniden test etmesi ve burada alım ilgisinin güçlenmesi, talebin canlı kaldığını gösterdi.

Kripto analisti Moe, LINK’teki geri çekilmeye rağmen daha yüksek zaman dilimlerinde yükseliş yapısının korunduğunu ve genel piyasa görünümünün değişmediğini vurguluyor.

Piyasada izlenen temel noktalardan biri, bu konsolidasyon bölgesinin korunup korunamayacağı oldu. Bu alanın sağlam kalması, uzun sürecek yeni bir düşüş evresinden çok, yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, bu zeminin korunmasının yükseliş beklentilerini hızlandırabileceğini ve daha yüksek direnç seviyelerini gündeme taşıyabileceğini aktarıyor.

United Stables iş birliği

Chainlink, stabilcoin ekosistemini büyütmek isteyen United Stables tarafından resmi veri oracle’ı ve zincirler arası altyapı sağlayıcısı olarak seçildi. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere güvenli biçimde taşıyan oracle hizmetleri ve farklı ağlar arasında mesaj iletimini destekleyen altyapısıyla merkeziyetsiz finans uygulamalarında yaygın biçimde kullanılıyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere aktaran altyapıdır. Zincirler arası altyapı ise bir varlık ya da verinin farklı blokzincir ağları arasında güvenli biçimde taşınmasını sağlayan sistemleri ifade eder.

Bu kapsamda piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen U stabilcoin’in, BNB Chain üzerindeki yerel yapısından çıkarak daha fazla DeFi uygulamasına ulaşması hedefleniyor. United Stables, Chainlink’i kurumsal düzeyde güvenlik ve küresel ölçekte çalışabilecek güvenilir altyapı sunduğu gerekçesiyle tercih ettiğini açıkladı.

United Stables, Chainlink’in sunduğu kurumsal düzeyde güvenlik ile güvenilir altyapının küresel ölçek hedefleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

BaşlıkDetay
LINK fiyatı8,52 dolar
24 saatlik değişimYüzde 2,27 artış
İşlem hacmi221 milyon dolar
Piyasa değeri6,38 milyar dolar
Yeni rolUnited Stables için resmi oracle ve zincirler arası altyapı

Piyasadaki beklenti

United Stables entegrasyonunun ardından Chainlink ağının kullanım alanının genişlemesi, LINK’e yönelik uzun vadeli beklentileri güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Güvenli zincirler arası iletişim, daha doğru veri akışı ve geliştirici güveninin artması, ağın DeFi içindeki konumunu destekleyebilir.

Piyasadaki genel toparlanmanın Bitcoin öncülüğünde ivme kazanması da LINK tarafındaki görünümü destekleyen bir başka etken olarak öne çıkıyor. LINK birikim bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürürse, alıcıların daha güçlü direnç alanlarını test etmesi beklenebilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Chainlink’te kurumsal ilgi artarken LINK için yükseliş beklentisi güçleniyor

LINK’te 8 dolar desteği korunurken kısa vadeli yön arayışı sürüyor

Chainlink tokenizasyon ilgisiyle 8 dolar desteğini koruyor

LINK’te 8,20 dolar direnci aşılırsa 10 dolar hedefi güçleniyor

CryptoWZRD verilerinde LINK için 7.65 dolar eşiği öne çıktı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

Robinhood entegrasyonu sonrası Chainlink için 2032 yılında $52.95 seviyesi öngörülüyor

Chainlink cephesinde kritik eşik öne çıktı! Robinhood hamlesi neyi değiştirebilir?

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
Bir Önceki Yazı Solana kritik desteği test ederken 97 dolar direnci izleniyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Solana kritik desteği test ederken 97 dolar direnci izleniyor
Solana (SOL)
Rusya meclisi kripto para yasa tasarısını 21 Temmuz’da oylayacak
Kripto Para
Vietnam lisanssız kripto işlemlerine 200 milyon dong ceza getirdi
Kripto Para
Analistler Ethereum’da dip beklemenin maliyetli olabileceğini belirtiyor
Ethereum (ETH)
Trump’tan alüminyum, kritik mineraller ve İran konusunda peş peşe hamleler
Ekonomi
Lost your password?