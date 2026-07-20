Chainlink, United Stables ortaklığıyla yükseliş beklentisini koruyor

Chainlink’in yerel tokeni LINK, son geri çekilmeye rağmen teknik görünümde yükseliş yapısını koruyor. Alıcıların uzun vadeli birikim bölgesini savunması, piyasada güvenin sürdüğüne işaret ederken, ağın kullanım alanını genişleten yeni bir iş birliği de bu tabloyu destekliyor.

Fiyat yapısı ve kritik bölge

LINK, haberin yayımlandığı sırada 8,52 dolardan işlem görüyordu. Son 24 saatte yüzde 2,27 yükselen varlığın günlük işlem hacmi 221 milyon dolar, piyasa değeri ise 6,38 milyar dolar seviyesinde bulundu. Kısa vadeli toparlanmaya rağmen asıl dikkat çeken unsur, fiyatın daha yüksek zaman dilimlerinde koruduğu yapı oldu.

Kripto analisti Moe, LINK’te son düzeltmenin genel görünümü bozmadığını ve daha geniş çerçevede yükseliş eğiliminin sürdüğünü belirtiyor. Tokenin daha önce uzun vadeli ayı piyasası birikim alanı olarak görülen bölgeyi yeniden test etmesi ve burada alım ilgisinin güçlenmesi, talebin canlı kaldığını gösterdi.

Kripto analisti Moe, LINK’teki geri çekilmeye rağmen daha yüksek zaman dilimlerinde yükseliş yapısının korunduğunu ve genel piyasa görünümünün değişmediğini vurguluyor.

Piyasada izlenen temel noktalardan biri, bu konsolidasyon bölgesinin korunup korunamayacağı oldu. Bu alanın sağlam kalması, uzun sürecek yeni bir düşüş evresinden çok, yukarı yönlü ivmenin yeniden güç kazanabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bazı piyasa gözlemcileri, bu zeminin korunmasının yükseliş beklentilerini hızlandırabileceğini ve daha yüksek direnç seviyelerini gündeme taşıyabileceğini aktarıyor.

United Stables iş birliği

Chainlink, stabilcoin ekosistemini büyütmek isteyen United Stables tarafından resmi veri oracle’ı ve zincirler arası altyapı sağlayıcısı olarak seçildi. Chainlink, blokzincir dışı verileri akıllı sözleşmelere güvenli biçimde taşıyan oracle hizmetleri ve farklı ağlar arasında mesaj iletimini destekleyen altyapısıyla merkeziyetsiz finans uygulamalarında yaygın biçimde kullanılıyor.

Mini sözlük: Oracle, blokzincir dışındaki verileri akıllı sözleşmelere aktaran altyapıdır. Zincirler arası altyapı ise bir varlık ya da verinin farklı blokzincir ağları arasında güvenli biçimde taşınmasını sağlayan sistemleri ifade eder.

Bu kapsamda piyasa değeri 1 milyar doların üzerinde olduğu belirtilen U stabilcoin’in, BNB Chain üzerindeki yerel yapısından çıkarak daha fazla DeFi uygulamasına ulaşması hedefleniyor. United Stables, Chainlink’i kurumsal düzeyde güvenlik ve küresel ölçekte çalışabilecek güvenilir altyapı sunduğu gerekçesiyle tercih ettiğini açıkladı.

United Stables, Chainlink’in sunduğu kurumsal düzeyde güvenlik ile güvenilir altyapının küresel ölçek hedefleriyle uyumlu olduğunu açıkladı.

Başlık Detay LINK fiyatı 8,52 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 2,27 artış İşlem hacmi 221 milyon dolar Piyasa değeri 6,38 milyar dolar Yeni rol United Stables için resmi oracle ve zincirler arası altyapı

Piyasadaki beklenti

United Stables entegrasyonunun ardından Chainlink ağının kullanım alanının genişlemesi, LINK’e yönelik uzun vadeli beklentileri güçlendiren unsurlar arasında yer aldı. Güvenli zincirler arası iletişim, daha doğru veri akışı ve geliştirici güveninin artması, ağın DeFi içindeki konumunu destekleyebilir.

Piyasadaki genel toparlanmanın Bitcoin öncülüğünde ivme kazanması da LINK tarafındaki görünümü destekleyen bir başka etken olarak öne çıkıyor. LINK birikim bölgesinin üzerinde kalmayı sürdürürse, alıcıların daha güçlü direnç alanlarını test etmesi beklenebilir.