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DEFI

Aave’de artan mevduat ve teknik toparlanma yükseliş beklentisini güçlendirdi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Aave'de artan mevduat ve teknik toparlanma, $AAVE için yükseliş beklentisini güçlendirdi.
  • 📈 AAVE 89.51 dolarda işlem görürken 24 saatlik hacim 167.6 milyon dolara ulaştı.
  • 🏦 Aave V4 mevduatı 300 milyon dolar eşiğine yaklaşırken bazı tokenlerde limitler artırıldı.
  • 🔎 Analistler, kritik hareketli ortalamaların korunmasının alıcı güveni için belirleyici olacağını vurguluyor.
Onur Atam
Onur Atam

AAVE, teknik göstergelerdeki iyileşme ve alıcı ilgisinin yeniden canlanmasıyla güç kazandı. Yazım sırasında AAVE 89.51 dolardan işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi 167.6 milyon dolar, piyasa değeri ise 1.37 milyar dolar seviyesinde bulundu. Son 24 saatte görülen görece istikrar, fiyat yapısındaki toparlanma ve protokoldeki mevduat artışıyla birlikte değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde toparlanma öne çıktı
2 Aave protokolünde mevduat ve kapasite artışı dikkat çekti
3 Piyasa şartları belirleyici olacak

Teknik görünümde toparlanma öne çıktı

Kripto analisti Michael van de Poppe, AAVE’nin Bitcoin karşısında günlük hareketli ortalamalarını yeniden aşmasının yapıyı güçlendirdiğini belirtiyor. Daha önce direnç olarak çalışan bu seviyelerin şimdi destek konumuna gelmesi, teknik açıdan olumlu bir değişim olarak öne çıkıyor. Michael van de Poppe, kripto piyasalarında teknik analiz paylaşımlarıyla tanınan bir analist olarak biliniyor.

Michael van de Poppe, AAVE’nin günlük hareketli ortalamalarını geri almasının ardından Bitcoin karşısındaki görünümünün güçlendiğine dikkat çekiyor.

Analistler, bu değişimin AAVE’yi olası bir birikim bölgesine taşıdığını düşünüyor. Bu tür alanlarda alıcılar, kısa süreli geri çekilmelerde yeniden devreye girebiliyor. Buna karşın yatırımcıların önemli bir bölümü temkinli duruşunu koruyor. Grafik yapısındaki güçlenmeye rağmen bu ihtiyatlı yaklaşım, alımların agresif biçimde hızlanmasını şimdilik sınırlıyor.

Piyasayı izleyen uzmanlara göre AAVE kritik hareketli ortalamaların üzerinde kaldığı sürece güven duygusu yeniden güçlenebilir. Bu durumda yeni alımların artması ve fiyatın yukarı yönlü hareketini sürdürmesi daha olası hale gelebilir.

Aave protokolünde mevduat ve kapasite artışı dikkat çekti

Aave verileri, Aave V4 protokolündeki toplam mevduatın 300 milyon dolar eşiğine yaklaştığını gösteriyor. Bu artışta, merkeziyetsiz kredi hizmetlerine yönelik ilginin büyümesi etkili oldu. Aave, kullanıcıların dijital varlık yatırıp borç verebildiği ya da teminat karşılığında borç alabildiği önde gelen DeFi protokolleri arasında yer alıyor.

Mini sözlük: DeFi, aracı kurum olmadan blokzincir üzerinde sunulan finansal hizmetleri ifade eder. Mevduat ise kullanıcıların protokole yatırdığı ve borç verme ya da likidite sağlama amacıyla sistemde tuttuğu varlıklardır.

Artan talep karşısında Aave, bazı tokenlerde borç verme ve borç alma limitlerini yeniden yükseltti. Bu adım, platform kullanımındaki genişlemeyi karşılamayı ve likidite akışını bozmadan daha yüksek hacmi yönetmeyi amaçlıyor. Likidite, borçlanma ve genel protokol kullanımındaki artış da Aave’nin DeFi içindeki ağırlığını destekliyor.

GöstergeSeviye
AAVE fiyatı89.51 dolar
24 saatlik hacim167.6 milyon dolar
Piyasa değeri1.37 milyar dolar
Aave V4 mevduatı300 milyon dolara yakın

Piyasa şartları belirleyici olacak

Yükseliş yönlü beklentiler ve protokoldeki mevduat artışına rağmen AAVE’nin kısa vadeli seyri, alıcıların kritik teknik seviyelerde ne kadar güçlü kalacağına bağlı olacak. Kripto piyasasındaki genel havanın olumluya dönmesi, uygun koşullar sürerse olası bir kırılma hareketinin önünü açabilir.

AAVE’nin sonraki yönü, alıcıların kritik teknik noktaları savunup savunamayacağına bağlı kalırken, DeFi tarafındaki hareketliliğin artması daha güçlü bir ralli için zemin hazırlayabilir.

Likiditedeki büyüme, birikim eğiliminin sürmesi ve Aave V4 kullanımındaki artış, fiyatı destekleyebilecek temel unsurlar arasında gösteriliyor. Buna rağmen kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyrettiği ve piyasa koşullarının kısa sürede değişebildiği de dikkate alınıyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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