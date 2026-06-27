Avrupa Parlamentosu komitesi, DeFi ve staking dahil ek kripto faaliyetleri için düzenleme değerlendirmesi yapılmasını istedi

Avrupa Parlamentosu’nun Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, Avrupa Komisyonu’na kripto varlık piyasasında borç verme ve borç alma, staking, NFT’ler ve merkeziyetsiz finans alanlarının düzenlenip düzenlenmemesini değerlendirme çağrısı yaptı. Komite ayrıca finansal hizmetlerde tokenizasyonun teşvik edilmesini ve euro cinsinden stabilcoinlerin desteklenmesini önerdi.

Komitenin raporu oylamaya gidiyor

Cuma günü genel kurul oylamasına sunulan rapor, Belçikalı Avrupa Parlamentosu üyesi Johan Van Overtveldt tarafından hazırlandı. ECON olarak bilinen Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi, bu metinle Avrupa Komisyonu’na dijital varlık düzenlemeleri konusunda tavsiyelerini iletti. ECON, Avrupa Parlamentosu içinde ekonomi ve finans mevzuatı üzerinde çalışan temel komiteler arasında yer alıyor.

Metin, 7 Temmuz’da Avrupa Parlamentosu’nun oylamasına sunulacak. Kabul edilmesi halinde karar, Parlamento’nun dijital varlık politikasına ilişkin resmi tutumuna dönüşecek. Buna karşın MiCA metninde doğrudan değişiklik yapılmayacak ve yeni bir yasal yükümlülük de doğmayacak.

Komite, Avrupa Birliği içinde kripto şirketleri için eşit şartların korunması amacıyla MiCA’nın tüm üye ülkelerde tutarlı biçimde uygulanması gerektiğini vurguladı.

Euro cinsinden stabilcoinlere destek öne çıktı

Rapor, düzenleyicilerin stabilcoinlere yaklaşımında dikkat çeken bir değişime de işaret etti. Komite, MiCA çerçevesi altında euro cinsinden stabilcoinleri olumlu karşıladı ve bu varlıkların Birliğin ödeme altyapısını destekleyecek şekilde geliştirilmesini teşvik etti.

Metinde, euro cinsinden stabilcoinlerin tokenleştirilmiş ticari banka mevduatlarını ve toptan merkez bankası dijital paralarını tamamlayabileceği belirtildi. Ayrıca bu yapının sınır ötesi ödemeleri daha hızlı ve daha düşük maliyetli hale getirebileceği, daha geniş kullanımın ise Avrupa Birliği finans piyasalarının rekabet gücünü ve euronun uluslararası rolünü güçlendirebileceği değerlendirildi.

Komite, kamu tarafından çıkarılan dijital para ile özel sektör kaynaklı dijital para çözümlerinin birbiriyle rekabet etmek yerine birlikte var olabileceği görüşünü benimsedi.

MiCA incelemesi genişleyebilir

Komitenin yaklaşımı, Avrupa Komisyonu’nun halihazırda yürüttüğü MiCA incelemesiyle de örtüşüyor. Komisyon mayıs ayında bir kamu istişaresi başlatarak DeFi, staking, kredi hizmetleri, NFT’ler ve tokenleştirilmiş finansal varlıkların mevcut çerçeveye dahil edilip edilmemesi konusunda görüş toplamaya başladı. Bu süreçte faiz getirisi sunan stabilcoinlere yönelik yasağın yeniden tartışmaya açılması da gündeme geldi.

Mini sözlük: MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarını düzenleyen çerçevesidir. DeFi ise aracı kurum olmadan blokzincir üzerinde çalışan finansal uygulamaları ifade eder.

Komite tarafından kabul edilen rapor, üye devletleri MiCA’nın ötesine geçen ulusal kurallar koyma konusunda da uyardı. Böyle bir yaklaşımın Avrupa Birliği dijital varlık sektörünü parçalayabileceği ve şirketler açısından ortak pazar yapısını zayıflatabileceği görüşü öne çıktı.

Geçiş sürecinde kritik tarih 1 Temmuz

MiCA kapsamındaki geçiş dönemi 1 Temmuz’da sona eriyor. Bu tarihten sonra kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Avrupa Birliği genelinde faaliyetlerini sürdürebilmesi için kural olarak düzenleme kapsamında yetki alması gerekecek.

Johan Van Overtveldt, 2023’te Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Silvergate Bank etrafında şekillenen bankacılık sarsıntısının ardından kripto varlıklar için daha sıkı sınırlamalar çağrısı yapmıştı. Aynı dönemde USDC ihraççısı Circle’ın yaklaşık 3.3 milyar dolarlık rezervinin Silicon Valley Bank’ta bulunması, bankanın çöküşü sonrası USDC’nin kısa süreliğine dolar sabitini kaybetmesine yol açmıştı.