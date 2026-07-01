Kayıt Banner
DEFI

BlackRock destekli Securitize, New York borsasında SECZ koduyla işlem görmeye başlayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 BlackRock destekli Securitize, perşembe günü New York Borsası'nda SECZ koduyla işlem görmeye başlayacak.
  • 📌 Brett Redfearn, tokenleştirmenin bireysel yatırımcı için aracı kurumların payını azaltabileceğini savunuyor.
  • 💸 Hisse ödünç verme gelirlerinde Robinhood yaklaşık yüzde 85 pay alırken, tokenleştirme bu dengeyi değiştirmeyi hedefliyor.
  • 🔗 Robinhood'un yeni ürünlerinde DeFi uyumlu tokenleştirilmiş hisseler yer alırsa, bu alan için yeni bir test başlayabilir ve $SECZ yakından izlenebilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine odaklanan Securitize, perşembe günü New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmeye hazırlanıyor. BlackRock destekli şirketin piyasa çıkışı, Wall Street’in tokenleştirme teknolojisine ilgisinin bu alanda faaliyet gösteren şirket hisselerine de yansıyıp yansımayacağını gösterecek.

İçindekiler
1 Perakende yatırımcıya doğrudan erişim vurgusu
2 Hisse ödünç verme gelirlerinde fark dikkat çekiyor
3 Yeni ürün beklentisi ve Wall Street sınavı

Perakende yatırımcıya doğrudan erişim vurgusu

Securitize Başkanı Brett Redfearn, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınmasının yalnızca büyük finans kuruluşlarına değil, bireysel yatırımcılara da doğrudan fayda sağlayabileceğini söylüyor. Redfearn, nisan ayında katıldığı şirkette, yatırımcıların varlıklarını dijital biçimde daha doğrudan kontrol etmesinin geleneksel finansın kapalı yapısında saklı kalan bazı verimlilikleri ortaya çıkarabileceğini savunuyor.

Mini sözlük: Tokenleştirme, bir hisse, tahvil veya fon payı gibi gerçek dünya varlıklarının dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Bu yapı, varlık sahipliğinin programlanabilir hale gelmesini ve bazı işlemlerin aracı kurumlar olmadan yürütülmesini hedefler.

Redfearn, geleneksel iş modellerinin aracıları azaltan yapılarla ciddi biçimde değişebileceğini, bunun da yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabileceğini vurguluyor.

Redfearn’in öne çıkardığı başlıca örneklerden biri hisse ödünç verme uygulaması oldu. Büyük aracı kurumlar, müşterilerin hesaplarında bekleyen hisseleri açığa satış yapan taraflara ödünç vererek gelir elde ediyor. Bu süreçte bireysel yatırımcılar çoğu zaman gelirin önemli bölümünü aracı kuruma bırakıyor.

Hisse ödünç verme gelirlerinde fark dikkat çekiyor

NerdWallet verilerine göre Robinhood, hisse ödünç verme gelirlerinin yaklaşık yüzde 85’ini bünyesinde tutuyor. Charles Schwab ise bu geliri müşterileriyle yarı yarıya paylaşıyor. Redfearn, tokenleştirmenin merkezi aracıları azaltarak bu hesabı değiştirebileceğini ve özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla yatırımcıların varlıklarını daha farklı şekillerde değerlendirmesinin önünü açabileceğini düşünüyor.

KurumHisse ödünç verme geliri paylaşımı
RobinhoodYaklaşık yüzde 85’i kurumda kalıyor
Charles SchwabGelir yarı yarıya paylaşılıyor

Redfearn, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ekosistemine katılmak isteyen yatırımcılar için geliştiricilerin yaratacağı yeni araçların çok geniş bir alan açabileceğini belirtiyor.

Yeni ürün beklentisi ve Wall Street sınavı

Securitize, son yıllarda BlackRock gibi kuruluşların menkul kıymetleri doğrudan blokzincir üzerinde ihraç etmesine imkan tanıyan şirketlerden biri olarak öne çıktı. Ancak Redfearn, şirketin merkeziyetsiz finans alanındaki büyüme potansiyelinin, doğrudan bağlantılı olmayan geniş bir geliştirici topluluğunun üreteceği uygulamalara bağlı olduğunu kabul ediyor.

Piyasada benzer bir yönelimin başka şirketlerde de görülebileceği değerlendiriliyor. Robinhood’un çarşamba günü yeni ürünler tanıtması bekleniyor. Compass Point analisti Ed Engel, geçen yıl Avrupa’daki denemelerin ardından merkeziyetsiz finansla uyumlu tokenleştirilmiş hisse ürünlerinin bu duyurular arasında yer almasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.

Securitize’in borsa çıkışı, tokenleştirmenin yalnızca finansal ürün düzeyinde değil, bu teknolojiyi yaygınlaştıran şirketlerin değerlemesi açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Aave ağında 24 saatte 1806 yeni Ethereum cüzdanı açıldı

AAVE için 2031 hedefi $620 olarak hesaplandı

DeFi protokollerine yönelik 121 saldırıda 2026 yılı kaybı $942 milyona ulaştı

Avrupa Parlamentosu komitesi, DeFi ve staking dahil ek kripto faaliyetleri için düzenleme değerlendirmesi yapılmasını istedi

AAVE için 2030 hedefi 3.500 dolar oldu! Bu iddialı tahminin arkasında ne var?

DeFi’de 45 milyar dolarlık erime derinleşti! Zincir üstü veriler ne gösteriyor?

NEAR 24 saatte $2,31 seviyesinde kalırken TVL iki ay dolmadan $60 milyondan $177 milyona yükseldi

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Shiba Inu borsalara giren 493 milyar tokenın ardından yılın dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdü
Bir Sonraki Yazı XRP 1 Temmuz’da kritik $1.65 eşiğini izlerken analistler $7.50 hedefini gündemde tutuyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ripple 300 milyon XRP’yi dolaşıma soktu! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?
RIPPLE (XRP)
XRP 1 Temmuz’da kritik $1.65 eşiğini izlerken analistler $7.50 hedefini gündemde tutuyor
RIPPLE (XRP)
Shiba Inu borsalara giren 493 milyar tokenın ardından yılın dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdü
SHIBA INU (SHIB)
Bitcoin’de haziran 2026’da zarardaki arz 10,45 milyon BTC’ye çıkarak kardaki 9,60 milyon BTC’yi aştı
BITCOIN (BTC)
Citigroup Bitcoin hedefini 12 ay için 112 bin dolardan 82 bin dolara indirdi
BITCOIN (BTC)
Lost your password?