BlackRock destekli Securitize, New York borsasında SECZ koduyla işlem görmeye başlayacak

Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine odaklanan Securitize, perşembe günü New York Borsası’nda SECZ koduyla işlem görmeye hazırlanıyor. BlackRock destekli şirketin piyasa çıkışı, Wall Street’in tokenleştirme teknolojisine ilgisinin bu alanda faaliyet gösteren şirket hisselerine de yansıyıp yansımayacağını gösterecek.

Perakende yatırımcıya doğrudan erişim vurgusu

Securitize Başkanı Brett Redfearn, gerçek dünya varlıklarının blokzincire taşınmasının yalnızca büyük finans kuruluşlarına değil, bireysel yatırımcılara da doğrudan fayda sağlayabileceğini söylüyor. Redfearn, nisan ayında katıldığı şirkette, yatırımcıların varlıklarını dijital biçimde daha doğrudan kontrol etmesinin geleneksel finansın kapalı yapısında saklı kalan bazı verimlilikleri ortaya çıkarabileceğini savunuyor.

Mini sözlük: Tokenleştirme, bir hisse, tahvil veya fon payı gibi gerçek dünya varlıklarının dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulmasıdır. Bu yapı, varlık sahipliğinin programlanabilir hale gelmesini ve bazı işlemlerin aracı kurumlar olmadan yürütülmesini hedefler.

Redfearn, geleneksel iş modellerinin aracıları azaltan yapılarla ciddi biçimde değişebileceğini, bunun da yatırımcılar için yeni fırsatlar doğurabileceğini vurguluyor.

Redfearn’in öne çıkardığı başlıca örneklerden biri hisse ödünç verme uygulaması oldu. Büyük aracı kurumlar, müşterilerin hesaplarında bekleyen hisseleri açığa satış yapan taraflara ödünç vererek gelir elde ediyor. Bu süreçte bireysel yatırımcılar çoğu zaman gelirin önemli bölümünü aracı kuruma bırakıyor.

Hisse ödünç verme gelirlerinde fark dikkat çekiyor

NerdWallet verilerine göre Robinhood, hisse ödünç verme gelirlerinin yaklaşık yüzde 85’ini bünyesinde tutuyor. Charles Schwab ise bu geliri müşterileriyle yarı yarıya paylaşıyor. Redfearn, tokenleştirmenin merkezi aracıları azaltarak bu hesabı değiştirebileceğini ve özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarıyla yatırımcıların varlıklarını daha farklı şekillerde değerlendirmesinin önünü açabileceğini düşünüyor.

Kurum Hisse ödünç verme geliri paylaşımı Robinhood Yaklaşık yüzde 85’i kurumda kalıyor Charles Schwab Gelir yarı yarıya paylaşılıyor

Redfearn, tokenleştirilmiş menkul kıymetler ekosistemine katılmak isteyen yatırımcılar için geliştiricilerin yaratacağı yeni araçların çok geniş bir alan açabileceğini belirtiyor.

Yeni ürün beklentisi ve Wall Street sınavı

Securitize, son yıllarda BlackRock gibi kuruluşların menkul kıymetleri doğrudan blokzincir üzerinde ihraç etmesine imkan tanıyan şirketlerden biri olarak öne çıktı. Ancak Redfearn, şirketin merkeziyetsiz finans alanındaki büyüme potansiyelinin, doğrudan bağlantılı olmayan geniş bir geliştirici topluluğunun üreteceği uygulamalara bağlı olduğunu kabul ediyor.

Piyasada benzer bir yönelimin başka şirketlerde de görülebileceği değerlendiriliyor. Robinhood’un çarşamba günü yeni ürünler tanıtması bekleniyor. Compass Point analisti Ed Engel, geçen yıl Avrupa’daki denemelerin ardından merkeziyetsiz finansla uyumlu tokenleştirilmiş hisse ürünlerinin bu duyurular arasında yer almasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor.

Securitize’in borsa çıkışı, tokenleştirmenin yalnızca finansal ürün düzeyinde değil, bu teknolojiyi yaygınlaştıran şirketlerin değerlemesi açısından da önemli bir sınav niteliği taşıyacak.