XRP 1 Temmuz’da kritik $1.65 eşiğini izlerken analistler $7.50 hedefini gündemde tutuyor

XRP, 1 Temmuz 2026 işlemlerinde kritik bir teknik eşiğin altında kalmayı sürdürürken piyasanın odağı $1.65 seviyesine çevrildi. Bu seviye, aylık grafikte izlenen 50 dönemlik basit hareketli ortalamanın üzerinde kalıcı bir kırılma olup olmayacağını göstermesi açısından öne çıkıyor. Yazım sırasında XRP $1.04 seviyesinde işlem görürken son 24 saatte %0.11, son bir haftada ise %4.01 geriledi. İşlem hacmi ise %0.51 artışla $1.61 milyara çıktı.

Teknik görünümde 50 ve 88 dönemlik ortalamalar öne çıkıyor

Analist Egrag Crypto, XRP’nin temmuz ayına aylık grafikte 50 dönemlik basit hareketli ortalamanın altında başladığını belirtiyor. Analiste göre $1.65 seviyesi, makro görünüm açısından temel kapı niteliği taşıyor. XRP’nin önceki döngülerinde dip bölgelerinin 88 dönemlik basit hareketli ortalama çevresinde oluştuğunu, bu testlerin ardından daha geniş çaplı yükselişlerin geldiğini savunuyor.

Egrag Crypto, XRP’nin $1.65 seviyesini aşamadığı sürece makro sıkışma içinde kaldığını, fiyat bu eşiğin üzerine yerleşirse görünümün belirgin biçimde değişebileceğini vurguluyor.

Analistin olasılık haritasında en yüksek ihtimal, fiyatın 88 dönemlik ortalamayı yeniden test etmesi olarak öne çıkıyor. Bu senaryoya %55 olasılık veriliyor. 50 dönemlik ortalamanın hızlı biçimde geri alınması ve daha derin bir geri çekilmenin önlenmesi olasılığı ise %30 olarak hesaplanıyor. Üçüncü senaryoda XRP’nin 88 dönemlik ortalamanın da altına sarkması ve güçlü bir makro toparlanmanın daha uzun zamana yayılması yer alıyor. Bu olasılığın payı %15 seviyesinde bulunuyor.

Senaryo Olasılık Öne çıkan seviye 88 SMA yeniden testi %55 Daha derin teknik test 50 SMA’nın hızlı geri alınması %30 $1.65 eşiği 88 SMA altına sarkma %15 Toparlanmanın gecikmesi

Yukarı yönlü hedeflerde $7.50 ve $42 seviyeleri izleniyor

Egrag Crypto, XRP’nin $1.65 seviyesini aşması halinde grafikteki yapının tamamen farklı bir görünüm kazanabileceğini değerlendiriyor. Analist, ilk büyük genişleme hedefini $7.50 olarak belirlerken, daha yüksek tarihsel ölçülü hareket hedefi olarak $42 seviyesini de gündeme getiriyor. Buna karşın fiyatın 50 dönemlik ortalamanın altında kaldığı sürece temkinli duruşun korunduğu görülüyor.

Analist, önceki döngülerde 88 dönemlik ortalama çevresinde oluşan diplerin ardından güçlü genişleme hareketleri geldiğine dikkat çekiyor ve benzer bir yapının yeniden oluşup oluşmayacağının izlendiğini kaydediyor.

Türev verileri daha zayıf piyasa aktivitesine işaret ediyor

Türev piyasalardaki veriler de kısa vadede iştahın sınırlı kaldığını gösteriyor. CoinGlass verilerine göre vadeli işlem hacmi %2.14 düşüşle $1.70 milyara geriledi. Açık pozisyon büyüklüğü de %2.73 azalarak $2.27 milyar oldu. XRP için açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise %0.0027 seviyesinde bulunuyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış toplam sözleşme büyüklüğünü gösterir. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlem piyasalarında uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi yansıtan periyodik ödemedir.

Japonya’daki XRP varlığına ilişkin iddia dikkat çekti

Piyasadaki bir diğer dikkat çekici değerlendirme, X platformunda paylaşım yapan analist Xrp Herald’dan geldi. Analist, Japonya’nın elindeki XRP varlığının toplam değerinin $60 milyarı aştığını öne sürüyor. Paylaşımda, Japonya’nın uzun süredir XRP için en güçlü pazarlardan biri olduğu, bu görünümde SBI Holdings ile kurulan kurumsal bağların, bireysel yatırımcı ilgisinin ve blokzincir faaliyetlerindeki artışın etkili olduğu savunuluyor.

Xrp Herald, Japonya finans piyasasında XRP ivmesinin yavaşlamadığına işaret ederken SBI Holdings’in dünyanın en büyük kurumsal XRP sahipleri arasında yer aldığını öne sürüyor. SBI Holdings, Japonya merkezli büyük bir finans grubudur ve uzun süredir Ripple ekosistemiyle bağlantılı girişimleriyle tanınıyor.