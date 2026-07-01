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RIPPLE (XRP)

Ripple 300 milyon XRP’yi dolaşıma soktu! Piyasada şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, aylık kilit açılışı sonrası net 300 milyon XRP’yi dolaşıma soktu.
  • 📊 Şirket, serbest kalan 1 milyar XRP’nin %70’ini yeniden kilitledi ve $XRP’de arzı sınırlı tuttu.
  • 📈 Temmuz 2026’da XRP’nin günlük hacmi 1,61 milyar dolar olurken fiyat 1,0390 dolar desteğinin üzerinde kaldı.
  • 🗂️ XRP Scan verilerine göre Ripple, toplam arzın %35,8’ine denk gelen 35,8 milyar XRP’yi kilitli tutmayı sürdürüyor.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ripple, aylık standart kilit açılışı kapsamında serbest kalan 1 milyar XRP’nin %70’ini yeniden kilitledi ve dolaşıma net 300 milyon XRP çıkardı. Whale Alert verilerine göre gün sonuna kadar ek bir değişiklik olmazsa, bu miktar şirketin 2026 boyunca izlediği net likidite düzeniyle uyumlu olacak.

İçindekiler
1 Ripple’ın XRP yönetiminde izlediği denge
2 Kilitli rezervler ve piyasa tepkisi
3 Grafikte öne çıkan seviyeler

Ripple’ın XRP yönetiminde izlediği denge

300 milyon XRP’nin piyasaya bırakılması, Ripple’ın mevcut piyasa derinliğini gözeten daha temkinli yaklaşımıyla ilişkilendiriliyor. Şirket, zorunlu yeniden emanet işlemlerinin ardından her döngüde sınırlı bir net arzı dolaşıma vererek fiyat üzerindeki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Temmuz 2026 itibarıyla XRP’nin lisanslı platformlardaki ortalama günlük işlem hacmi 1,61 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Bu büyüklükteki bir piyasada daha yüksek miktarlı ve kontrolsüz token akışının emir defterinde dengesizlik yaratabileceği, bunun da fiyat üzerinde ek baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Brad Garlinghouse’un daha önce Ripple’ın “Kuzey Yıldızı” olarak tanımladığı XRP için şirketin izlediği yaklaşım, piyasaya verilen miktarın fiyat istikrarını bozmayacak sınırlar içinde tutulmasına dayanıyor.

Temmuz ayındaki bu serbest bırakılan dilimin dolar karşılığı yaklaşık 319 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Küresel token ekonomisi açısından bakıldığında ise bu tutar, Ripple’ın elindeki toplam rezervlerle karşılaştırıldığında sınırlı bir paya işaret ediyor.

Kilitli rezervler ve piyasa tepkisi

XRP Scan verilerine göre toplam arzın yaklaşık %35,8’i, yani 35,8 milyar XRP, Ripple’ın doğrudan kontrolündeki kilitli emanet sözleşmelerinde tutuluyor. Bu tabloya göre temmuzdaki net 300 milyon XRP’lik açılış, şirketin kilitli varlıklarının %1’ine dahi ulaşmıyor.

Mini sözlük: Emanet sözleşmesi, belirli miktardaki tokenların önceden tanımlanmış kurallarla kilitlenip daha sonra serbest bırakılmasını sağlayan zincir üstü yapıdır. Bu yöntem, ani arz artışlarını sınırlamak ve piyasaya giriş takvimini daha öngörülebilir hale getirmek için kullanılır.

Son kilit açılışının ardından XRP fiyatının gün içi işlemlerde güçlü görünüm sergilediği görüldü. XRPL ekosistemine yönelik olumlu hava, piyasaya giren yeni tokenların alıcılar tarafından daha hızlı karşılanmasına katkı sağladı.

Grafikte öne çıkan seviyeler

Teknik görünümde 1,0390 dolar seviyesi önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. İşlem hacminin yoğunlaştığı bu alanın korunmasının ardından XRP yerel bir yükseliş hareketine geçti ve 1,06 dolar psikolojik eşiğine yaklaştı.

Piyasanın günün geri kalanında nasıl şekilleneceği, 300 milyon XRP’lik net arzın mevcut talep tarafından aynı hızla karşılanıp karşılanamayacağına bağlı olacak. Şimdilik tablo, yeniden kilitleme adımının arz baskısını sınırladığına işaret ediyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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