XRP’de 1,20 dolar direnci aşılırsa 1,80 dolar ihtimali güçlenecek

XRP fiyatı, son günlerde destek bölgesine yakın dar bir bantta sıkışmış durumda. Alıcıların kontrolü yeniden ele almakta zorlandığı görülürken, büyük yatırımcı cüzdanlarındaki birikimin artması piyasa güveninde sınırlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Teknik görünümde yukarı yönlü teyit için 1,18 ile 1,20 dolar aralığının yeniden aşılması kritik önem taşıyor.

Teknik görünümde karar bölgesi öne çıkıyor

XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,02 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 1,03 milyar dolar, piyasa değeri ise 63,9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 1,95 gerileyen fiyat, buna rağmen teknik açıdan henüz tamamen bozulmuş bir yapı sunmuyor.

Kripto para analisti EGRAG CRYPTO, XRP’nin üç günlük sıkışma yapısı içinde 1,03 ile 1,05 dolar bandına yakın seyrettiğini aktarıyor. Analiste göre fiyatın 21, 50, 100 ve 200 günlük üstel hareketli ortalamaların altında kalması, yükseliş ivmesinin henüz net biçimde geri dönmediğini gösteriyor.

EGRAG CRYPTO, 1,18 ile 1,20 dolar bölgesinin yeniden kazanılmasının güçlenen momentuma dair ilk net sinyal olacağını ve mevcut yapının bu seviyenin üzerinde daha sağlam görünüm kazanacağını değerlendiriyor.

1,20 doların üzerinde kalıcı bir kırılma yaşanması halinde piyasada ilk olarak 1,27 dolar seviyesi izlenecek. Bu bölgenin de aşılması durumunda 1,65 ile 1,80 dolar aralığı yeni hedef alanı olarak öne çıkabilir. Buna karşılık 0,97 doların altına sarkılması, mevcut formasyonu geçersiz kılabilir ve 0,777 dolara kadar daha derin bir geri çekilme riskini artırabilir.

Seviye Anlamı 1,03 ile 1,05 dolar Yakın destek bölgesi 1,18 ile 1,20 dolar Kritik direnç ve olası teyit alanı 1,27 dolar İlk yukarı hedef 1,65 ile 1,80 dolar Genişleyen yükseliş hedefi 0,97 dolar Aşağı yönlü kırılma eşiği 0,777 dolar Olası geri çekilme hedefi

Büyük yatırımcı hareketleri alım tarafına işaret ediyor

BankXRP verileri, bu hafta büyük yatırımcıların XRP tarafında net alıcı konumunda olduğunu gösteriyor. Verilere göre balinalar yaklaşık 20 milyon XRP satın aldı ve bu işlemlerin toplam değeri 20,66 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde 15,89 milyon XRP satışının gerçekleştiği, bunun dolar karşılığının 16,41 milyon dolar olduğu görülüyor. Böylece büyük cüzdanlarda net 4,11 milyon XRP’lik, yani yaklaşık 4,25 milyon dolarlık birikim oluştu. BankXRP, XRP odaklı veri paylaşımlarıyla bilinen bir platform olarak zincir üstü hareketleri yakından izliyor.

Balinaların satıştan daha fazla alım yapması, kısa vadede XRP’ye yönelik beklentilerin zayıflamadığına ve satış baskısının bir ölçüde dengelenebileceğine işaret ediyor.

Piyasa baskısı sürerken gözler direnç bölgesinde

Buna karşın XRP fiyatı kısa vadede aşağı yönlü baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu görünümde yalnızca XRP’ye özgü etkenler değil, Bitcoin’deki zayıflığın genel kripto para piyasasına yayılması da etkili oluyor. Bitcoin’de görülen geri çekilme, altcoinler üzerinde de baskı yaratmış durumda.

Önümüzdeki süreçte XRP’nin yönü, 1,03 ile 1,05 dolar destek bölgesinin korunup korunamayacağına ve 1,18 ile 1,20 dolar direnç alanının yeniden aşılıp aşılamayacağına bağlı olacak. 1,20 dolar üzerindeki bir hareket yukarı yönlü senaryoyu güçlendirebilirken, 0,97 doların altı yeni bir düşüş dalgasının önünü açabilir.