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Fransa, kripto vergi verilerini 2027’de otomatik paylaşmaya başlayacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Fransa, kripto vergi verilerini 2027'de otomatik paylaşmaya başlayacak.
  • 📌 İlk paylaşımlar, 2026 boyunca toplanan işlem bilgilerini kapsayacak.
  • 🌍 CARF ve AB'nin DAC8 düzenlemesi, sınır ötesi $BTC benzeri işlemlerde bilgi akışını genişletecek.
  • 🗂️ Yeni yapı, yatırımcı kayıtları ve vergi beyanlarının daha yakından izlenmesini sağlayacak.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Fransa, kripto varlık işlemlerine ilişkin vergi verilerini 2027 itibarıyla diğer ülkelerin vergi idareleriyle otomatik olarak paylaşmaya hazırlanıyor. Uygulama, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün kripto varlık raporlama çerçevesi CARF kapsamında yürütülecek. İlk veri paylaşımları, 2026 yılında toplanacak bilgiler üzerinden yapılacak.

İçindekiler
1 Uluslararası çerçevede hazırlık sürüyor
2 DAC8 düzenlemesi de devreye alındı
3 Sınır ötesi işlemler daha görünür hale gelebilir

Uluslararası çerçevede hazırlık sürüyor

Fransız hükümetinin uluslararası vergi bilgi değişimine ilişkin raporunda, ülkenin kripto varlıklara yönelik otomatik bilgi paylaşımını güçlendirmeyi amaçlayan uluslararası yapının içinde yer aldığı belirtildi. 30 Eylül 2025 itibarıyla Fransa dahil 52 devlet ve bölge, bu çerçeveyi destekleyen çok taraflı belgeye imza attı.

CARF, kripto varlık işlemlerine dair belirli verilerin ülkeler arasında standart bir yapıyla aktarılmasını hedefliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, kısa adıyla OECD, küresel ekonomi, vergi ve düzenleme alanlarında üye ülkeler arasında politika eşgüdümü sağlayan uluslararası bir kuruluş olarak biliniyor.

Fransız hükümeti, otomatik bilgi değişiminin vergi idarelerine olası vergi kaçakçılığı ve usulsüzlükleri tespit etmede kullanılabilecek veriler sağladığını vurguluyor.

DAC8 düzenlemesi de devreye alındı

Fransa, bu sürece Avrupa Birliği’nin DAC8 düzenlemesi üzerinden de hazırlanıyor. Söz konusu düzenleme, kripto varlık işlemlerinden doğan gelirlerin raporlanmasını ve bu bilgilere ilişkin otomatik paylaşımı kapsıyor. Böylece ülkenin kripto vergi izleme sistemi hem OECD çerçevesi hem de AB kurallarıyla paralel biçimde ilerliyor.

Fransız hükümeti, ilgili hükümlerin ulusal mevzuata işlendiğini ve 1 Ocak 2026’dan itibaren uygulanmaya başladığını kaydetti. Bu adım, 2027’de yapılacak ilk uluslararası veri değişimi öncesinde raporlama yükümlülüklerini daha da belirgin hale getiriyor.

BaşlıkKapsamTarih
CARFKripto varlık verilerinin uluslararası otomatik paylaşımı2026 verileri, 2027’de paylaşılacak
DAC8AB içinde kripto gelirlerinin raporlanması ve bilgi değişimi1 Ocak 2026’da yürürlüğe girdi

Sınır ötesi işlemler daha görünür hale gelebilir

2027’de başlayacak veri değişimi, Fransa’nın kripto vergi düzenlemeleri açısından önemli bir aşama olacak. Daha fazla ülkenin sisteme katılmasıyla birlikte sınır ötesi kripto işlemlerinin vergi otoriteleri tarafından izlenmesi kolaylaşabilir.

Bu yapı, özellikle farklı ülkelerde hizmet veren platformlar üzerinden işlem yapan yatırımcılar için kayıt düzeninin önemini artırıyor. Vergi idareleri arasında bilgi akışının genişlemesi, beyan yükümlülüklerinin daha sıkı takip edilmesine yol açabilir.

2026 raporlama dönemine ilişkin verilerin 2027’de paylaşılacak olması, Fransa’nın kripto varlıklarda uluslararası vergi şeffaflığını fiilen yeni bir aşamaya taşıyacağını gösteriyor.

Fransa’nın attığı bu adım, kripto varlıklara yönelik vergi denetiminde uluslararası eşgüdümün güçlendiğine işaret ediyor. Düzenlemelerin uygulama takvimi netleştikçe, ülkeler arası bilgi paylaşımının kapsamı da daha görünür hale gelecek.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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