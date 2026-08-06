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Kripto Para

Bitcoin, hisse rallisine rağmen sınırlı yükseldi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin, hisse piyasaları rekor seviyelere yakınken sınırlı yükseldi.
  • 📊 Türev verilerinde iyileşme görüldü ve $BTC için uzun pozisyonların payı %61'e çıktı.
  • 📉 XRP zayıf kaldı, Ethereum yükseldi ve Solana'da açık pozisyon geriledi.
  • 🏦 Fed'in eylül toplantısı öncesinde faiz artışı beklentisi piyasada temkinli havayı korudu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Bitcoin, perşembe günü kripto para piyasasındaki genel eğilime paralel biçimde sınırlı yükseldi. ABD hisse senetleri rekor seviyelere yakın seyrederken yatırımcılar, Fed’in eylül toplantısı öncesinde makroekonomik gelişmeleri izlemeyi sürdürdü. Bitcoin son 24 saatte yaklaşık %0,22 artarak 64.684 dolar civarında işlem gördü. CoinMarketCap 20 Endeksi ise %0,33 yükseldi.

İçindekiler
1 Bitcoin ile hisseler arasındaki fark açıldı
2 Vadeli işlemlerde görünüm güçlendi
3 Altcoin cephesinde tablo karışık kaldı
4 Fed beklentisi hareketi sınırladı

Bitcoin ile hisseler arasındaki fark açıldı

Piyasalarda, S&P 500 endeksi son rekorlarının ardından yatay bir görünüm sergilerken Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına dönük olası anlaşma da takip edildi. Buna karşın Bitcoin’in daha geniş zaman dilimindeki performansı, ABD hisse piyasalarının gerisinde kaldı.

Block Scholes araştırma analisti Thahbib Rahman, dijital varlık piyasalarına yönelik veri ve türev analizleriyle bilinen Block Scholes adına yaptığı değerlendirmede, Bitcoin’in hisse piyasalarındaki güçlü yükselişi aynı ölçüde yansıtamadığını söyledi.

Rahman, 2025 başından bu yana S&P 500’ün %25’in üzerinde getiri sağladığını, Bitcoin’in ise yaklaşık %35 gerilediğini ve son hisse rallisiyle birlikte iki varlık arasındaki ayrışmanın daha da belirgin hale geldiğini aktardı.

Analiste göre bu ayrışma, Bitcoin ile geleneksel riskli varlıklar arasındaki bağın koptuğu anlamına gelmiyor. Bitcoin ile S&P 500 arasındaki 90 günlük hareketli korelasyon yaklaşık %45 seviyesinde kalmayı sürdürdü. Rahman, Bitcoin’in piyasa yükselişlerine daha sınırlı katıldığını, zayıf dönemlerde ise daha sert geri çekildiğini vurguladı.

GöstergeSeviye
Bitcoin 24 saatlik değişim%0,22
CoinMarketCap 20 Endeksi%0,33
2025 başından beri S&P 500%25’in üzerinde artış
2025 başından beri BitcoinYaklaşık %35 düşüş

Vadeli işlemlerde görünüm güçlendi

Türev piyasa verileri, Bitcoin tarafında dipten gelen iyimserliğin güç kazandığına işaret etti. Uzun ve kısa pozisyon alan piyasa emirlerinin oranı en az bir haftanın ardından ilk kez yükseliş yönüne döndü. Uzun pozisyonlar, piyasa emirlerinin yaklaşık %61’ini oluşturdu.

Bitcoin vadeli işlemlerinde açık pozisyon miktarı da yaklaşık 759.000 BTC’ye çıktı. Bununla birlikte analistler, haziran başından bu yana görülen benzer artışların kalıcı olmadığını ve açık pozisyonların sık sık yeniden 740.000 BTC çevresine gerilediğini hatırlattı.

Opsiyon piyasasında ise daha yüksek kullanım fiyatlı alım kontratlarına yönelim arttı. Deribit’te en yoğun işlem gören sözleşmeler arasında 80.000 dolar ve 96.000 dolar kullanım fiyatlı Bitcoin alım opsiyonları öne çıktı.

Mini sözlük: Açık pozisyon, henüz kapatılmamış vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinin toplamını ifade eder. Call opsiyonu ise yatırımcıya belirli bir fiyattan alma hakkı veren sözleşmedir ve genellikle yükseliş beklentisiyle tercih edilir.

Altcoin cephesinde tablo karışık kaldı

Kripto para piyasasının genelinde ise karışık bir görünüm izlendi. XRP son 24 saatte %1,8 geriledi ve zayıf seyrini sürdürdü. Açık pozisyon miktarı %1,7 artarak 2,35 milyar tokena çıkarken fiyat 1,04 dolara indi. Bu seviye, temmuz başından bu yana görülen en düşük düzey oldu.

Ethereum %1,5 yükselirken açık pozisyon büyüklüğü %0,53 artışla 26,77 milyar dolara çıktı. Solana tarafında ise kaldıraç çözülmesi devam etti. Vadeli işlem açık pozisyonu art arda bir gün daha gerileyerek 61,31 milyon tokena indi. Bu rakam, haziran sonunda görülen 76,5 milyon tokenın üzerindeki seviyelerin altında kaldı.

Fed beklentisi hareketi sınırladı

Rahman, para politikası beklentilerinin dijital varlıklar üzerinde baskı unsuru olmaya devam ettiğini belirtiyor. Fed son toplantısında faiz artırmadı ancak piyasalar eylül ayında 25 baz puanlık artış olasılığını yaklaşık %65 düzeyinde fiyatlıyor.

Rahman, Fed’in geçen haftaki toplantısında faiz artışına gitmemesinin normal koşullarda kripto varlıklara destek verebileceğini, ancak bu etkinin zayıf kaldığını ve eylül ayındaki FOMC toplantısına kadar düşük hareketliliğin sürebileceğini kaydediyor.

Analist, mevsimsel işlem kalıplarının da önümüzdeki haftalarda oynaklığı baskılayabileceğini ifade etti. Ayrıca bu yıl Jackson Hole sempozyumuna ilişkin belirsizliğin daha yüksek seyrettiğini, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın ileriye dönük yönlendirme vermeye mesafeli durmasının da piyasada temkinli havayı güçlendirdiğini söyledi.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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