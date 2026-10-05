CFTC kripto piyasası için iki yeni federal kural hazırladı

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu, kripto piyasalarına yönelik yeni bir federal düzenleme çerçevesi hazırlamak için resmi süreci başlattı. Kurum, Kongre’nin kapsamlı piyasa yapısı yasasını geçirememesinin ardından iki ayrı düzenleme taslağı için görüş toplamaya açıldığını duyurdu. Süreç, mevcut yasal yetkiler kullanılarak kriptoya özel kurallar oluşturulmasını amaçlıyor.

CFTC iki başlıkta düzenleme hazırlıyor

CFTC, pazar günü yayımladığı ileri düzey kural önerisi bildirimiyle Regulation Crypto Asset Transactions ve Regulation Crypto Asset Markets başlıkları altında iki yeni rejim için kamuoyundan yorum istedi. CFTC, ABD’de vadeli işlemler, opsiyonlar ve türev piyasalarını denetleyen federal kurum olarak biliniyor. Kurum bu adımı, Emtia Borsası Yasası kapsamındaki mevcut yetkisine dayanarak attı.

CFTC Başkanı Michael Selig, atılan adımın ABD’nin kripto alanında güçlü konumunu koruma çabasının kritik bir parçası olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte süreç henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. CFTC, CTX ve CAM kurallarını yürürlüğe koymuş değil. Kurum, ileride hazırlanabilecek resmi düzenleme metinlerine yön verebilecek sektör görüşlerini toplamayı hedefliyor. Bildirimin Federal Register’da yayımlanmasının ardından yorum süresi 60 gün açık kalacak.

Öncelik spot işlemler değil, kaldıraçlı perakende işlemler

CFTC’nin kısa vadede odağı, klasik anlamdaki spot kripto alım satımı değil. Kurum özellikle bireysel yatırımcıların marjin, kaldıraç ya da başka finansman yöntemleriyle yaptığı işlemlere dikkat kesilmiş durumda. Düzenleyicinin CTX olarak tanımladığı bu işlemler, hazırlanacak yeni kuralların merkezinde yer alacak.

Michael Selig, piyasaya üç katmanlı bir yapı öngördüklerini anlattı. İlk katmanda geleneksel spot borsalar bulunuyor. Bu alanda genel çerçevenin, eyalet düzeyindeki para transferi lisansları etrafında sürmesi bekleniyor. Yine de CFTC, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu gibi durumlarda müdahale yetkisini koruyacak.

İkinci katman, bireysel müşterilere marjinli, kaldıraçlı veya finansman destekli kripto işlemleri sunan platformları kapsayacak. CFTC, bu segment için yeni ve daha açık kurallar hazırlamayı planlıyor. Üçüncü katmanda ise vadeli işlem, sürekli vadeli sözleşme ve diğer türev ürünleri sunan platformlar yer alıyor. Bu alan zaten CFTC’nin mevcut sözleşme piyasası çerçevesi içinde denetleniyor.

Kongre’deki tıkanıklık süreci hızlandırdı

CFTC’nin hamlesi, Senato’nun kısa süre önce Clarity Act tasarısını ilerletememesinin ardından geldi. Kongre’nin dijital varlık piyasaları için kapsamlı bir çerçeve oluşturmayı hedefleyen son girişimi olan tasarı, ilerlemek için gereken 60 oyu alamadı. Dört Cumhuriyetçi senatör de Demokratlarla birlikte tasarıya karşı oy kullandı.

Clarity Act kabul edilseydi, CFTC’nin kripto piyasaları üzerindeki yasal rolü daha geniş ve daha açık hale gelecekti. Tasarının geçmemesiyle birlikte kurum, yeni bir yasa beklemek yerine mevcut yetkilerini kullanarak daha dar kapsamlı ancak doğrudan uygulanabilir düzenlemeler hazırlama yoluna yöneldi.

Yeni süreç, kripto piyasasında özellikle kaldıraçlı perakende işlemler için federal denetimin nasıl şekilleneceği sorusunu yeniden öne çıkardı.