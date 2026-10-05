SEC, nitelikli yatırımcı kurallarını bilgi sınavıyla değiştirmeyi önerdi

Digital Currency Group kurucusu Barry Silbert, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun nitelikli yatırımcı kurallarını değiştirmeye dönük yeni girişimini değerlendirirken, yıllar önce dile getirdiği iki öngörünün piyasa tarafından giderek daha fazla doğrulandığını söyledi. Silbert, tokenizasyon ve kesintisiz dijital işlem altyapısının sermaye piyasalarının yapısını dönüştürdüğünü savundu.

Servet eşiği yerine bilgi sınavı

SEC’in önerisi, özel fonlama turlarına erişimde yatırımcının yalnızca servetine bakılan mevcut yaklaşımı değiştirmeyi hedefliyor. Taslağa göre, yatırımcıların bu alana katılabilmesi için cüzdan büyüklüğü yerine finansal bilgi düzeyi esas alınacak. Böylece yeterli bilgiye sahip bireysel yatırımcıların, yalnızca varlıklı oldukları için ayrıcalık kazanan kişilerle benzer koşullarda özel piyasa işlemlerine katılmasının önü açılabilir.

Barry Silbert, 2011 yılında SecondMarket’in başındayken mevcut eşiklere açık biçimde karşı çıkmıştı. Bugünkü kurala göre, ana konut değeri hariç en az 1 milyon dolar net varlığa sahip kişiler özel işlemlere katılabiliyor. Silbert ise varlıklı birçok kişinin yatırımın doğasını yeterince kavramadığını, buna karşılık finansal açıdan yetkin profesyonellerin sistem dışında bırakıldığını savunmuştu.

Barry Silbert, tokenizasyon ve gün boyu açık işlem yapısına bakıldığında yıllar önce yaptığı öngörünün büyük ölçüde tuttuğunu düşünüyor.

Yeni model kapsamında, FINRA gözetiminde kamuya açık bir yeterlilik sınavı planlanıyor. Bu sınavı geçen bireysel yatırımcılar, girişim sermayesi ve benzeri özel yatırım turlarına yasal olarak katılabilecek. CFA ve CPA gibi mesleki unvanlara sahip olanların ise bu erişimi doğrudan elde etmesi öngörülüyor.

Mini sözlük: FINRA, ABD’de aracı kurumları denetleyen öz düzenleyici kuruluştur. CFA yatırım analizi alanında, CPA ise muhasebe ve denetim alanında kullanılan profesyonel yeterlilik unvanlarıdır.

Tokenizasyon ve piyasa yapısındaki değişim

Silbert’in ikinci öngörüsü, halka açık ve özel şirket ayrımının zamanla zayıflayacağı yönündeydi. Ona göre şirketler arasındaki temel fark, işlem kurallarıyla sınırlı kalacak; sermaye yapıları ise ortak bir dijital zeminde buluşacaktı. Bu yaklaşım, özellikle özel şirket payları ile yatırım fonlarının blokzincir tabanlı altyapılara taşınmasıyla daha görünür hale geldi.

Silbert, Ekim 2026 itibarıyla özel şirketlerdeki payların ve yatırım fonlarının blokzincire daha geniş ölçekte taşınmasının, özel piyasalara daha akıcı bir likidite sağladığını dile getirdi. Aynı dönemde 7 gün 24 saat çalışan dijital platformların yaygınlaşması da ikincil piyasa işlemlerini geleneksel borsa seanslarına daha az bağımlı hale getirdi.

Silbert, geleneksel borsa kotasyonuna duyulan ihtiyacın zayıfladığını ve token tabanlı ikincil işlemlerin yatırım süreçlerini kesintisiz hale getirdiğini vurguluyor.

Digital Currency Group, kripto para ve dijital varlık sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren yatırım şirketleri arasında yer alıyor. Silbert’in açıklamaları, düzenleyici çerçevenin daha esnek hale gelmesi ile tokenizasyon eğiliminin aynı dönemde hız kazanmasının piyasa yapısında kalıcı etkiler doğurabileceğine işaret ediyor.