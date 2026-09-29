Cboe ve S&P, tokenleştirilmiş opsiyon sözleşmelerini değerlendiriyor

Cboe ile S&P Dow Jones Indices, tokenleştirilmiş opsiyon sözleşmeleri üzerinde çalışıyor. Girişim, Wall Street’in en büyük türev piyasalarından bir bölümünü blokzincir tabanlı işlem altyapısına taşıyabilecek yeni bir adım olarak öne çıkıyor.

Geleneksel türevler zincir üstüne taşınabilir

Görüşmeler, S&P Dow Jones Indices’in S&P 500 endeksini geleneksel borsa saatlerinin ötesine taşıyan son hamlelerinin ardından gündeme geldi. Kurum, mart ayında endeksi Trade[XYZ] platformuna lisansladı. Bu sayede Hyperliquid üzerinde resmi lisanslı sürekli sözleşme sunuldu ve ABD dışındaki uygun yatırımcılar S&P 500’e haftanın yedi günü, günün 24 saati kaldıraçlı erişim imkanı elde etti.

Planlanan tokenleştirilmiş opsiyonlar, yalnızca hisselerin blokzincir üzerinde temsil edilmesinden daha ileri bir aşamaya işaret ediyor. Buradaki hedef, geleneksel piyasa yapısının bazı unsurlarını doğrudan zincir üstü ortama taşımak. Böyle bir model, alım satımın nasıl gerçekleştiği kadar takas, teminat yönetimi ve işlem saatleri tarafında da değişim yaratabilir.

Cboe’nin merkezinde yer aldığı S&P 500 türev piyasasının blokzincir altyapısına taşınması, sürekli takas, programlanabilir teminat ve daha geniş işlem saatleri gibi kripto piyasalarında yaygın olan özellikleri öne çıkarabilir.

Cboe’nin SPX piyasasındaki ağırlığı dikkat çekiyor

Cboe, halihazırda S&P 500 türev işlemlerinde kilit bir konumda bulunuyor. Borsanın amiral gemisi SPX opsiyonları, yatırımcılara endekse nakit uzlaşmalı ve Avrupa tipi sözleşmelerle erişim sağlıyor. Bu ürünlerde açık pozisyon büyüklüğü son dönemde 22 milyon sözleşmenin üzerine çıktı.

Bu büyüklük nedeniyle, piyasanın küçük bir bölümünün bile dijital altyapıya kayması önem taşıyabilir. S&P 500’e bağlı vadeli işlemler, opsiyonlar, ETF’ler ve yapılandırılmış ürünlerde günlük işlem hacmi 1 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Tokenleştirme eğilimi daha geniş bir alana yayılıyor

Gelişme tek başına değerlendirilmiyor. S&P Dow Jones Indices daha önce Centrifuge ile iş birliği yaparak gösterge endeksi zincir üstü yatırım ürünlerine taşımaya yönelmişti. Kurum, o dönemde tokenleştirmeyi programlanabilir, gerçek zamanlı ve potansiyel olarak 24 saat erişilebilen endeks maruziyetini destekleyen bir yapı olarak tanımlamıştı.

Mini sözlük: Centrifuge, gerçek dünya varlıklarını blokzincir tabanlı finans uygulamalarına bağlamaya odaklanan bir altyapı projesidir. Tokenleştirme ise bir varlığın veya finansal hakkın dijital temsilinin blokzincir üzerinde oluşturulması anlamına gelir.

Daha geniş piyasada da benzer bir yönelim görülüyor. Tokenleştirilmiş hisse işlemlerinin haftalık hacmi son dönemde yaklaşık 3 milyar dolara ulaştı. New York Borsası da tokenleştirilmiş menkul kıymetlerin 24 saat işlem görebileceği ayrı bir platform geliştiriyor.

S&P 500’e bağlı ürünlerde günlük 1 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleşmesi, dijital altyapıya sınırlı bir geçişin bile piyasa yapısı açısından kayda değer sonuçlar doğurabileceğine işaret ediyor.

Cboe ve S&P tarafındaki değerlendirmelerin ne zaman somut bir ürüne dönüşeceği henüz netleşmedi. Buna rağmen görüşmeler, geleneksel finans ürünlerinin blokzincirle daha derin biçimde bütünleşmesine yönelik eğilimin hız kazandığını gösteriyor.