ABD’de stabilcoin kuralı tartışması büyüdü! DeFi cephesinde hangi riskler öne çıktı?

Kripto vadeli işlem borsası Hyperliquid’in politika kolu ile girişim sermayesi şirketi Paradigm, ABD Hazine Bakanlığı’na gönderdiği mektupta stabilcoin ihraççılarına yönelik önerilen kara para aklamayı önleme ve yaptırım kurallarının gözden geçirilmesini istedi. İki kurum, özellikle ikincil piyasaya ilişkin bazı yükümlülüklerin netleştirilmesi ya da daraltılması gerektiğini savundu.

İkincil piyasa vurgusu

Salı günü paylaşılan mektupta, izin gerektirmeyen blokzincir altyapısı ile merkeziyetsiz finans ekosistemi üzerinde istenmeyen sonuçlar doğmaması için düzenlemenin kapsamının daha dikkatli çizilmesi gerektiği belirtildi. Hyperliquid Policy Center ve Paradigm, Mali Suçları Uygulama Ağı FinCEN’in, müşteri bilgisine doğrudan erişebilen ihraççıları kapsayan birincil piyasaya odaklanan yaklaşımını desteklediklerini aktardı.

İki kuruma göre ikincil piyasada ihraççılar çoğu zaman yalnızca cüzdan adreslerini ve işlemleri görebiliyor. Bu nedenle, müşteriyle doğrudan ilişki kurulmadan yürüyen işlemler için geniş kapsamlı uyum sorumluluğu getirilmesi uygulamada ciddi sorunlar doğurabilir.

Hyperliquid Policy Center ve Paradigm, aynı ilkenin izin gerektirmeyen ortamlarda kullanılan stabilcoinler için kara para aklamayı önleme ve yaptırım kurallarının uygulanmasında da esas alınması gerektiğini savundu.

Hazine’nin önerisine itiraz

Söz konusu mektup, ABD Hazine Bakanlığı’nın nisan ayında sunduğu düzenleme teklifine yanıt olarak hazırlandı. Teklif, GENIUS Yasası kapsamındaki hükümleri hayata geçirmek için stabilcoin ihraççılarının hem birincil hem de ikincil piyasada ABD yasalarını veya yaptırımları ihlal eden işlemleri engelleme, dondurma ya da reddetme kapasitesine sahip olmasını öngörüyor.

Hyperliquid ve Paradigm, bu yaklaşımın ikincil piyasa faaliyetlerini ihraççıların fiilen denetleyemeyeceği bir uyum alanına dahil ettiğini ileri sürdü. Ayrıca akıllı sözleşme etkileşimlerinin, ihraççının işlem taraflarıyla ilişkisi veya görünürlüğü olup olmadığına bakılmaksızın yaptırım sorumluluğu doğuran bir faaliyet gibi ele alındığını belirtti.

Mini sözlük: FinCEN, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Uygulama Ağı’dır ve kara para aklamayı önleme kurallarının hazırlanması ile uygulanmasında önemli rol üstlenir. İkincil piyasa ise bir varlığın ilk ihracından sonra kullanıcılar arasında el değiştirdiği işlem alanını ifade eder.

DeFi ve düzenlenmiş dolar stabilcoinleri için olası sonuçlar

Mektupta, önerilen yükümlülüklerle karşı karşıya kalan bir ihraççının yalnızca izinli ortamlarda faaliyet göstermeye yönelebileceği kaydedildi. Bu durumun, ABD düzenlemesine tabi stabilcoinlerin merkeziyetsiz finanstan çekilmesine yol açabileceği ve ortaya çıkacak boşluğun düzenlenmeyen, denizaşırı ve dolar dışı alternatiflerce doldurulabileceği iddia edildi.

Paradigm, kripto sektörüne yatırım yapan önde gelen girişim sermayesi şirketleri arasında yer alırken, Hyperliquid ise türev ürünler alanında faaliyet gösteren bir kripto platformu olarak biliniyor. İki kurumun ortak çıkışı, ABD’de stabilcoin düzenlemelerinin teknik uygulanışı etrafındaki tartışmanın giderek derinleştiğine işaret ediyor.

Yasa süreci devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen yıl imzaladığı GENIUS Yasası, stabilcoinler ve ihraççılarının nasıl düzenleneceğine ilişkin genel çerçeveyi ortaya koymuştu. Federal kurumlar şimdi bu yasanın nasıl uygulanacağını değerlendiriyor. Düzenlemenin en geç Ocak 2027’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Öte yandan Senato’da, stabilcoin ihraççılarına ek kurallar getirebilecek ve kripto platformu geliştiricilerinin kara para aklamayı önleme ile yaptırım uyumu konusundaki sorumluluğunu sınırlayabilecek yeni bir yasa tasarısı da tartışılıyor. CLARITY Act adı verilen düzenlemenin hükümleri üzerinde görüşmeler sürerken, bazı yasa yapıcılar tasarının kasım seçimlerinden önce Senato genel kurulunda oylanmasını istiyor.