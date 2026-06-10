XRP 1,15 doların altına indi! Sıradaki eşiklerde neler yaşanabilir?

XRP, 10 Haziran 2026 tarihinde 1,15 dolar seviyesinin altına gerileyerek son işlemlerde izlenen önemli destek bölgesini kaybetti. Fiyattaki düşüş, saatlik grafikte 1,1620 dolar çevresindeki yükseliş eğilimli trend çizgisinin aşağı kırılmasıyla hızlandı. Varlık, haber akışına göre kısa vadede 100 saatlik basit hareketli ortalamanın da altında işlem görüyor.

Son düşüşte öne çıkan seviyeler

XRP, bu ay içinde 1,05 dolar dip seviyesinden toparlanarak 1,1863 dolara kadar yükselmişti. Ancak bu hareket kalıcı olmadı ve yükseliş ivmesi kısa sürede zayıfladı. Son bir haftada yaklaşık %8 değer kaybeden XRP, son 30 günde ise yaklaşık %19 geriledi. Piyasa değeri 71,8 milyar dolar düzeyinde bulunurken günlük işlem hacmi 2,17 milyar dolar civarında seyrediyor.

Yukarı yönlü olası bir toparlanmada 1,135 ve 1,142 dolar seviyeleri ilk engeller olarak öne çıkıyor. 1,15 doların yeniden aşılması halinde 1,158 ve 1,165 dolar bölgeleri gündeme gelebilir. Daha güçlü direnç alanı ise 1,1840 dolar seviyesinde yer alıyor.

Piyasa analisti EGRAG Crypto, XRP’nin 1,1860 dolara kadar çıktıktan sonra yön değiştirdiğini belirtirken kısa vadeli hedefin 1,19 ile 1,25 dolar aralığında kaldığını, ancak 1,14 doların korunamaması halinde fiyatın yeniden 1,10 dolara çekilebileceğini aktardı.

Aşağı yönlü risklerde hangi bölgeler izleniyor?

Aşağı yönde 61,8% Fibonacci düzeltme seviyesi yaklaşık 1,102 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin altında 1,10 dolar bir sonraki kritik destek olarak görülüyor. 1,10 doların altında net bir kapanış gelmesi halinde 1,08 dolar seviyesi test edilebilir. Satış baskısının sürmesi durumunda fiyatın yeniden 1,05 dolar dip bölgesine dönmesi de olasılıklar arasında değerlendiriliyor.

Analist Ali Martinez ise XRP’nin, birkaç piyasa döngüsü boyunca destek olarak çalışan uzun vadeli yükselen trend çizgisine yaklaşmış olabileceğini ifade etti. Martinez, mevcut seviyelerin korunamaması halinde 0,70 ile 0,90 dolar aralığını olası talep bölgesi olarak işaret etti.

Teknik göstergeler ve ağ güncellemesi

Teknik göstergeler de kısa vadede zayıf görünüme işaret ediyor. MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında kalmayı sürdürürken histogram verileri negatif bölgede bulunuyor. RSI ise 32,83 seviyesinde ve 30 olan aşırı satım eşiğine yakın seyrediyor. Bybit tarafında açık pozisyonların son düşüş sürecinde %36 daraldığı, Binance işlem hacminin de 30 günlük ortalamasının altına indiği aktarıldı.

Santiment verilerine göre XRP’nin 30 günlük piyasa değeri gerçekleşen değer oranı yaklaşık eksi %8 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, son dönemde alım yapan yatırımcıların önemli bölümünün kağıt üzerinde zararda olduğunu gösteriyor. Ayrıca mevcut fiyat ile 1,34 dolar arasında iki güçlü satış duvarının bulunduğu ve bunun kısa vadeli toparlanmayı zorlaştırabileceği belirtiliyor.

Öte yandan XRP Ledger için 3.2.0 güncellemesinin 15 Haziran’da devreye alınması planlanıyor. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle ilişkili, açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Güncelleme ile çekirdek sunucu yazılımının adı rippled yerine xrpld olarak değişecek; ayrıca daha düşük bellek kullanımı ve daha yüksek performans hedefleniyor.

Mini sözlük: MVRV oranı, piyasa değerini yatırımcıların varlıkları en son taşıdığı maliyetle karşılaştıran bir göstergedir. Negatif bölgede kalması, yakın dönemde alım yapanların ortalama olarak zararda olduğuna işaret edebilir.