XRP 10 Haziran 2026’da $1,15 desteğinin altına geriledi

XRP, 10 Haziran 2026’da $1,15 seviyesinin altına inerek son işlemlerde öne çıkan bir destek bölgesini kaybetti. Saatlik grafikte yaklaşık $1,1620 seviyesinden geçen yükselen trend çizgisinin aşağı kırılması, düşüşü hızlandıran başlıca unsur olarak izlendi.

Fiyat görünümünde kritik eşikler öne çıktı

Ayın başlarında görülen $1,05 dip seviyesinden toparlanan XRP, kısa süre içinde $1,1863’e kadar yükseldi. Ancak bu hareket kalıcı olmadı ve varlık yeniden zayıfladı. XRP’nin 100 saatlik basit hareketli ortalamanın altında işlem görmesi, kısa vadeli görünümde baskının sürdüğüne işaret etti.

Son yedi günde yaklaşık %8 değer kaybeden XRP’de aylık düşüş %19’a ulaştı. Varlığın piyasa değeri $71,8 milyar, 24 saatlik işlem hacmi ise $2,17 milyar seviyesinde bulunuyor.

Yukarı yönlü bir toparlanmanın güç kazanabilmesi için önce $1,135 ve $1,142 seviyelerinin aşılması gerekiyor. $1,15 seviyesinin yeniden kazanılması halinde $1,158 ve $1,165 seviyeleri gündeme gelebilir. Daha yukarıda ise $1,1840 civarında yoğun bir direnç bölgesi yer alıyor.

Gösterge Seviye Kırılan destek $1,15 İlk dirençler $1,135 ve $1,142 Yukarı hedefler $1,158 ve $1,165 Güçlü direnç $1,1840

Analistler aşağı yönlü riskin sürdüğünü belirtti

Aşağı yönlü senaryoda, son hareketin %61,8 Fibonacci düzeltme seviyesi yaklaşık $1,102’de bulunuyor. Psikolojik açıdan izlenen $1,10 seviyesi bir sonraki önemli destek olarak öne çıkıyor. Günlük kapanışın bu seviyenin altında gerçekleşmesi halinde satış baskısının $1,08’e doğru artabileceği, ardından $1,05 seviyesinin yeniden test edilebileceği değerlendiriliyor.

Kripto analisti EGRAG Crypto, XRP’nin $1,1860 seviyesinde tepe yaptıktan sonra yön değiştirdiğini belirtti. Analiste göre kısa vadede $1,19 ile $1,25 aralığı izlenmeye devam ediyor, ancak $1,14 desteğinin kaybedilmesi halinde fiyat yeniden $1,10 bölgesine dönebilir. EGRAG Crypto, piyasada teknik grafik yorumlarıyla tanınan bağımsız bir analist olarak biliniyor.

XRP’nin aylık zaman diliminde $1,40 üzerinde kapanış yapması, $1,05 civarında oluştuğu değerlendirilen çift dip yapısının teyidi açısından önem taşıyor; buna karşılık $1,14 altındaki zayıflama, fiyatı yeniden $1,10 bölgesine çekebilir.

Piyasa analisti Ali Martinez ise XRP’nin uzun vadeli yükselen trend çizgisine yaklaştığını aktardı. Martinez’in değerlendirmesine göre bu çizgi, önceki boğa ve ayı döngülerinde de destek işlevi gördü. Mevcut desteklerin korunamaması durumunda $0,70 ile $0,90 aralığı olası talep bölgesi olarak öne çıkıyor.

Ali Martinez’in analizinde, uzun vadeli yükselen trend çizgisinin yeniden test edilmesi halinde $0,70 ile $0,90 bandının alıcıların öne çıkabileceği bir bölge olarak izlenebileceği vurgulandı.

Teknik göstergeler ve ağ güncellemesi izleniyor

Teknik göstergeler de satış baskısının tamamen dağılmadığını gösteriyor. MACD göstergesi sinyal çizgisinin altında kalmayı sürdürürken histogram negatif bölgede seyrediyor. RSI ise 32,83 seviyesinde bulunuyor ve geleneksel olarak aşırı satım eşiği kabul edilen 30 seviyesine yakın duruyor.

Türev tarafta da zayıflama dikkat çekti. Bybit’te açık pozisyon miktarı son düzeltme sırasında %36 geriledi. Binance işlem hacmi de ilk kırılmanın ardından 30 günlük ortalamasının altına indi. Santiment verilerine göre XRP’nin 30 günlük piyasa değeri gerçekleşen değer oranı yaklaşık eksi %8 seviyesinde bulunuyor; bu da son dönemde alım yapanların büyük bölümünün zararda olduğuna işaret ediyor. Santiment, zincir üstü veri ve piyasa davranışı takibiyle bilinen bir analiz platformu olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: MVRV oranı, bir varlığın piyasa değerini yatırımcıların ortalama maliyetini yansıtan gerçekleşen değerle karşılaştırır. Negatif MVRV, son dönemde alım yapanların ortalama olarak zararda olduğunu gösterir.

Piyasa gözlemcileri, mevcut fiyat ile $1,34 arasında iki büyük satış duvarı bulunduğunu da belirtti. Bu durum, olası kısa vadeli toparlanma denemelerinde yukarı hareketi sınırlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan XRP Ledger 3.2.0 güncellemesinin 15 Haziran’da devreye alınması planlanıyor. Güncelleme, çekirdek sunucu yazılımının rippled adından xrpld adına geçmesini, daha düşük bellek kullanımı ve daha iyi operasyonel performans için çeşitli iyileştirmeleri içeriyor. XRP Ledger, XRP ekosisteminin temel blokzincir altyapısını oluşturuyor.