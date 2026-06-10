XRP’de 1,25 dolar eşiği öne çıktı! Sıradaki hareket piyasaya ne söyleyecek?

XRP, son satış dalgasının dip noktasına ulaşıp ulaşmadığına ilişkin tartışmaların yoğunlaştığı bir döneme girdi. Piyasada gözler, önümüzdeki günlerde 1,12 dolar desteğinin korunup korunamayacağına ve fiyatın 1,25 dolar bölgesine nasıl tepki vereceğine çevrildi. CoinCodex verilerine göre XRP haberin yazıldığı sırada 1,13 dolardan işlem görüyor.

Teknik görünümde kritik eşikler

Kripto para analisti CasiTrades, XRP’nin 1,09 dolardaki 0,786 Fibonacci geri çekilme seviyesine temas ettiğini belirtti. Teknik analizde bu bölge, çoğu zaman bir dönüş ihtimalinin son güçlü savunma hattı olarak görülüyor. Bu seviyeden gelen tepkiyle fiyatın yeniden 1,12 doların üzerine çıkması, kısa vadede yerel bir dip oluşmuş olabileceği yönündeki beklentileri artırdı.

Analiste göre 1,12 dolar seviyesi şu anda piyasanın en yakın mücadele alanı konumunda bulunuyor. Bu bölge aynı zamanda 0,5 Fibonacci geri çekilme seviyesiyle de örtüşüyor. Alıcıların bu desteği korumayı sürdürmesi halinde toparlanmanın güç kazanabileceği, bir sonraki önemli direncin ise 1,25 dolar olduğu aktarılıyor.

Analist CasiTrades, 1,12 doların korunmasının toparlanmayı destekleyebileceğini, 1,25 dolar bölgesinin ise XRP’nin bir sonraki ana yönü açısından belirleyici olabileceğini vurguladı.

1,25 dolar bölgesi neden izleniyor?

Elliott Dalga analizine göre 1,25 dolar seviyesi, olası bir 4. dalga toparlanmasının üst sınırına işaret ediyor. Bu bölgenin güçlü şekilde aşılması, yükseliş ivmesinin kuvvetlendiğine dair önemli bir sinyal sayılabilir. Böyle bir senaryoda XRP’de daha geniş çaplı düzeltmenin dipte kalmış olabileceğine dair güven artabilir.

Buna karşılık 1,25 doların aşılamaması, mevcut yükselişin daha geniş düzeltme eğilimi içindeki geçici bir tepki hareketi olarak kalabileceği şeklinde yorumlanıyor. Yükseliş senaryosunun güçlenmesi için fiyatın 1,12 dolar üzerinde kalması, ardından 1,25 doları net biçimde geri alması gerekiyor. 1,30 dolar üzeri hareket toparlanmayı daha fazla destekleyebilirken, 1,65 dolara uzanacak bir yükseliş yeni bir sert düşüş olasılığını önemli ölçüde azaltabilir.

Mini sözlük: Elliott Dalga, piyasa hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı tekrar eden dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci geri çekilme ise fiyatın yükseliş veya düşüş sonrası hangi oranlarda destek ya da direnç bulabileceğini ölçmek için kullanılır.

Olumsuz senaryoda hangi seviyeler öne çıkıyor?

Satıcıların direnç bölgesinde yeniden ağırlık kazanması halinde düşüş ihtimali de masada kalmayı sürdürüyor. CasiTrades’e göre 1,25 dolardan gelecek olası bir geri dönüş, XRP’yi yeniden 1,09 dolar desteğini test etmeye götürebilir. Bu seviyenin de kırılması durumunda fiyatın 0,90 dolara kadar geri çekilmesi olasılık dahilinde görülüyor.

Bu senaryo, daha büyük bir 2. dalga düzeltmesinin tamamlanması anlamına gelebilir. Analiste göre böyle bir geri çekilmenin ardından daha kalıcı bir toparlanma zemini oluşabilir. Bu nedenle kısa vadede 1,12 dolar ile 1,25 dolar aralığındaki fiyat davranışı, XRP’nin son yükselişinin kalıcı bir dipten mi yoksa geçici bir tepki hareketinden mi kaynaklandığını göstermesi bakımından yakından izleniyor.

XRP’nin piyasa konumu

XRP, piyasa değeri sıralamasında 2014’ten bu yana Bitcoin dışında ilk 10 içinde kesintisiz yer alan tek kripto varlık olarak dikkat çekiyor. Bu durum, fiyat görünümündeki belirsizliğe rağmen varlığın piyasa içindeki ağırlığını koruduğuna işaret ediyor.