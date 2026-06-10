Dogecoin’de 200 milyonluk balina alımı dikkat çekti! Kritik seviyelerde neler yaşandı?

Dogecoin, 0,081 dolar çevresindeki dip bölgeden tepki verdi. Zincir üstü veriler, vadeli işlemler göstergeleri ve teknik görünüm aynı noktaya işaret ediyor. Kesin bir trend dönüşümü henüz doğrulanmasa da son düşüş dalgasının hız kaybediyor olabileceğine dair işaretler güçlenmiş durumda.

Destek bölgesinde dikkat çeken birikim

Glassnode verilerine göre yaklaşık 30 milyar DOGE, en son 0,081 dolar seviyesine yakın bölgede el değiştirdi. Bu alan, Dogecoin işlem geçmişindeki en büyük yoğunlaşma bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu seviyeden alım yapan yatırımcıların zararına satışa daha isteksiz davranması, söz konusu bölgenin güçlü bir destek olarak izlenmesine yol açıyor.

Piyasa analisti Ali Charts da son yedi günde büyük yatırımcıların 200 milyondan fazla DOGE topladığını aktardı. Bu hareket, zincir üstü destek verileriyle uyumlu bir tablo ortaya koydu ve büyük oyuncuların zayıf fiyat dönemlerinde alım yaptığına işaret etti.

Büyük yatırımcıların son bir haftada 200 milyondan fazla DOGE biriktirdiği aktarılırken, bu eğilimin 0,081 dolar çevresindeki güçlü zincir üstü destekle örtüştüğü görüldü.

Vadeli işlemlerde sert çözülme yaşandı

Vadeli işlem piyasasında toplam açık pozisyon büyüklüğü, mayıs ayı başındaki 1,75 milyar dolardan yaklaşık 1,0 milyar dolara geriledi. Bu, yüzde 40 ile 45 arasında bir düşüş anlamına geliyor. Böyle dönemlerde aşırı kaldıraçlı pozisyonların temizlenmesi, sert tasfiye dalgalarının önünü kesebiliyor ve piyasanın daha dengeli bir zemine oturmasına katkı sağlayabiliyor.

Aynı süreçte fonlama oranı da yaklaşık eksi yüzde 0,01 düzeyinden artıya geçerek yüzde 0,008 civarına çıktı. Bu değişim, yükseliş yönlü pozisyon taşımak isteyen yatırımcıların karşı tarafa ödeme yapmaya başladığını ve piyasa hissiyatında toparlanma görüldüğünü düşündürüyor.

Mini sözlük: Fonlama oranı, sürekli vadeli işlem sözleşmelerinde uzun ve kısa pozisyonlar arasında yapılan periyodik ödemeyi ifade eder. Oranın pozitif olması, uzun pozisyon talebinin arttığına; negatif olması ise kısa pozisyonların daha baskın olduğuna işaret edebilir.

Teknik görünümde ilk direnç aralığı öne çıktı

Grafik tarafında Göreceli Güç Endeksi yaklaşık 41 seviyesine yükselerek aşırı satım bölgesinden uzaklaştı. MACD histogramında görülen sıkışma da satıcılı baskının zayıflayabileceğine dair sık izlenen teknik sinyaller arasında yer aldı.

Yukarı yönlü senaryoda ilk direnç bölgesi 0,090 ile 0,092 dolar aralığında bulunuyor. Bu bandın aşılması halinde 0,096 dolar ve ardından 0,10 ile 0,102 dolar bölgesi gündeme gelebilir. Buna karşılık 0,081 dolar desteğinin altında günlük kapanış görülmesi, mevcut olumlu senaryoyu zayıflatabilir.

MoonPay iş birliği ödeme kullanımını genişletiyor

Dogecoin’in günlük kullanım alanı tarafında ise MoonPay, House of Doge ve Brag House Holdings ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Açıklamaya göre DOGE ödemeleri 6.000’den fazla satış noktasında kullanılabilecek. Uygulama, çevrim içi ticaret kanallarını, mobil uygulamaları ve fiziksel ödeme noktalarını kapsayacak.

House of Doge, Dogecoin ekosisteminde ödeme ve ticari kullanım alanına odaklanan bir girişim olarak biliniyor. MoonPay ise kripto alım satımı ve ödeme altyapısı hizmetleri sunan küresel bir fintech şirketi konumunda.

House of Doge, birleşme ortağı Brag House Holdings ve MoonPay ortaklığıyla Dogecoin ödemelerinin dünya genelinde 6.000’den fazla satıcıya taşınacağı, yeni ödeme çözümünün üçüncü çeyrekte devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

Üçüncü çeyrekte kullanıma sunulması planlanan DOGE Pay çözümünde işlem ücreti yüzde 1 olarak açıklandı. Sistemin, satıcılara anlık itibari para veya stabilcoin dönüşümü sunacağı bildirildi. MoonPay Başkanı Keith A. Grossman, bu yapının Dogecoin’in perakende ödeme tarafına kurumsal düzeyde altyapı sağlayacağını söyledi. Şirketin 180 ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya hizmet verdiği de paylaşıldı.