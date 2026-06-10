Cardano ağında Leios testneti 23 haziranda devreye alınacak, ADA 3 günde %12 toparlandı

Cardano’nun yerel tokenı ADA, son haftalarda sert satış baskısı altında kaldıktan sonra 0,148 dolara inerek 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Fiyat daha sonra 9 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 0,167 dolara yükseldi. Böylece üç günlük dönemde %12’lik bir toparlanma kaydedildi. Buna rağmen ADA, mevcut döngü zirvesi olan 1,20 doların hâlâ %87 altında işlem görüyor.

Leios güncellemesi öne çıkıyor

Fiyattaki zayıf seyre karşın Cardano topluluğunun odağında yaklaşan Leios testneti bulunuyor. Topluluk oylamasında 25 Mayıs’ta verilen onayın ardından test ağının 23 Haziran’da başlatılması planlanıyor. Cardano Foundation, ana ağa tam entegrasyonun 2026’nın ekim ile aralık dönemi içinde gerçekleşmesini öngörüyor.

Leios, ağın işlem kapasitesini belirgin biçimde artırmayı hedefleyen başlıca protokol güncellemelerinden biri olarak öne çıkıyor. Paylaşılan verilere göre aylık işlem kapasitesinin yaklaşık 800 binden 27 milyona çıkması amaçlanıyor. Bu da yaklaşık 33 katlık bir artış anlamına geliyor. Cardano, hisse ispatı modeliyle çalışan bir blokzincir ağı olarak biliniyor ve ölçeklenebilirlik tartışmalarında uzun süredir teknik yol haritasıyla dikkat çekiyor.

Mini sözlük: Testnet, bir blokzincir güncellemesinin gerçek ağdan önce denendiği test ortamını ifade eder. Leios ise Cardano’nun işlem kapasitesini artırmaya odaklanan ve ağdaki veri akışını daha verimli hale getirmeyi amaçlayan bir ölçekleme çalışmasıdır.

Cardano Foundation, Leios güncellemesinin tam ana ağ entegrasyonunun 2026’nın son çeyreğinde tamamlanmasını bekliyor.

Uyuyan cüzdanlarda hareket görüldü

Blokzincir veri şirketi Santiment, son günlerde ADA cüzdan davranışlarında dikkat çeken bir değişim tespit etti. Şirketin verilerine göre Mean Dollar Invested Age göstergesi bir süredir yükseliyordu. Ardından uzun zamandır hareketsiz kalan adreslerde kayda değer transferler başladı.

Age Consumed göstergesinde dört ila beş günlük zaman diliminde birden fazla güçlü sıçrama görüldü. Bunlar arasında nisandan bu yana en belirgin artışın da yer aldığı aktarıldı. Santiment, bu hareketlerin tek başına fiyat yönünde kesin bir değişime işaret etmediğini, ancak benzer kümelenmelerin geçmişte önemli dönüş noktalarıyla aynı döneme denk geldiğini belirtti.

Santiment verileri, büyük ve uzun süredir hareketsiz kalan Cardano cüzdanlarının yeniden hareketlendiğine işaret ederken, bunun tarihsel olarak piyasa dönüm noktalarıyla çakışabildiğini ortaya koydu.

Ekosistem verileri zayıflamayı sürdürdü

Öte yandan ağ içi göstergelerin tamamı olumlu bir tablo sunmuyor. DeFiLlama verilerine göre Cardano’daki merkeziyetsiz finans varlıklarının toplam değeri 4 Haziran’da 593,93 milyon ADA seviyesindeyken 9 Haziran’da 552,01 milyon ADA’ya geriledi. Beş günde toplam düşüş 41,92 milyon ADA oldu.

Gösterge Önce Sonra DeFi toplam kilitli değer 593,93 milyon ADA 552,01 milyon ADA Merkeziyetsiz borsa hacmi 10,77 milyon dolar 2,43 milyon dolar Stabilcoin dolaşımı 54 milyon dolar 46 milyon dolar

Aynı dönemde Cardano üzerindeki merkeziyetsiz borsa hacmi 5 Haziran’daki 10,77 milyon dolardan 9 Haziran’da 2,43 milyon dolara düştü. Ağdaki stabilcoin dolaşımı da 54 milyon dolardan 46 milyon dolara indi. Ayrıca TapTools ile JPG Store’un 27 Mayıs ile 3 Haziran arasında faaliyetlerini durdurması, ekosistemin canlılığına ilişkin kaygıları artırdı.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson, yakın tarihli bir podcast yayınında ağın piyasa algısı konusunda geride kaldığını kabul etti. Buna karşın Cardano’nun ölçeklenebilirlik, güvenlik ve merkeziyetsizlik dengesini çözebildiği görüşünü korudu. Teknik tarafta ise dört saatlik göreli güç endeksi 9 Haziran itibarıyla 46 seviyesinde bulunuyordu. Gösterge, aşırı satım bölgesine yakın 12 seviyesinden yükselse de görünümün tam anlamıyla güç kazandığına işaret etmiyor. Grafiklerde 0,174 dolar direncinin aşılması halinde fiyatın 0,195 dolara yönelebileceği yuvarlak dip formasyonu olasılığına dikkat çekildi.